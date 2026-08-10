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मोबाइल चलाने से टोका तो छात्र ने की आत्महत्या, सदमे में बिगड़ी माता-पिता की तबीयत

परिजन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाह रहे थे. उन्होंने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया.

Dadabari Police Station, Kota
दादाबाड़ी पुलिस थाना, कोटा (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 10, 2026 at 6:40 PM IST

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कोटा: शहर के दादाबाड़ी थाना इलाके में नाबालिग की खुदकुशी करने का मामला सामने आया है. निजी स्कूल में कक्षा 11 के छात्र ने मोबाइल चलाने से टोकने पर जान दे दी. परिजन पोस्टमार्टम नहीं कराने को लेकर अड़े रहे, लेकिन पुलिस की समझाइश से मान गए. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया. मोर्चरी के बाहर मृतक बालक के पिता की तबीयत बिगड़ गई. पिता हृदय रोग से पीड़ित है. उनका रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं माता की तबीयत भी खराब हो गई.

दादाबाड़ी थाना अधिकारी बलदेव राम ने बताया कि घटना की उन्हें सोमवार को जानकारी मिली. नाबालिग के परिजनों ने बताया कि 16 वर्षीय बालक की इलाज के दौरान मौत हो गई. जान देने की कोशिश के तत्काल बाद परिजन उसे झालावाड़ रोड स्थित निजी अस्पताल ले गए थे, जहां इलाज चला. पुलिस ने शव को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया. परिजन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाह रहे थे. उन्होंने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया. लिहाजा काफी देर डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए इंतजार करते रहे. पुलिस ने परिजनों से काफी समझाइश की तब वे माने.

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मृतक के पिता ने बताया कि बेटा मोबाइल ज्यादा चलाता था, इसलिए आम दिनों की तरह ही उसे रोक रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि टोकना इतना भारी पड़ जाएगा कि बेटा जान दे देगा. मृतक की मां की भी तबीयत खराब है. पिता ने कहा कि वे घरों में पुताई का काम करते हैं. इसी कमाई से परिवार पल रहा है. उनके एक बेटा और एक बेटी है. मृतक के अन्य परिजनों ने कहा कि बालक ने रविवार रात 8:00 बजे जान देने की कोशिश की. उसे तत्काल अस्पताल ले गए, लेकिन काफी उपचार के बाद भी बचाया नहीं जा सका.

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11वीं के छात्र ने दी जान
FATHER HEALTH DETERIORATED
STOPPED FROM USING MOBILE PHONE
REFUSED TO POSTMORTEM CONDUCTED
MINOR KILLED HIMSELF IN KOTA

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