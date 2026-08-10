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मोबाइल चलाने से टोका तो छात्र ने की आत्महत्या, सदमे में बिगड़ी माता-पिता की तबीयत

कोटा: शहर के दादाबाड़ी थाना इलाके में नाबालिग की खुदकुशी करने का मामला सामने आया है. निजी स्कूल में कक्षा 11 के छात्र ने मोबाइल चलाने से टोकने पर जान दे दी. परिजन पोस्टमार्टम नहीं कराने को लेकर अड़े रहे, लेकिन पुलिस की समझाइश से मान गए. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया. मोर्चरी के बाहर मृतक बालक के पिता की तबीयत बिगड़ गई. पिता हृदय रोग से पीड़ित है. उनका रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं माता की तबीयत भी खराब हो गई.

दादाबाड़ी थाना अधिकारी बलदेव राम ने बताया कि घटना की उन्हें सोमवार को जानकारी मिली. नाबालिग के परिजनों ने बताया कि 16 वर्षीय बालक की इलाज के दौरान मौत हो गई. जान देने की कोशिश के तत्काल बाद परिजन उसे झालावाड़ रोड स्थित निजी अस्पताल ले गए थे, जहां इलाज चला. पुलिस ने शव को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया. परिजन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाह रहे थे. उन्होंने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया. लिहाजा काफी देर डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए इंतजार करते रहे. पुलिस ने परिजनों से काफी समझाइश की तब वे माने.

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