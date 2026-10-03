ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: श्रीलंकाई जेल से रिहा होने के बाद 16 मछुआरे चेन्नई वापस लौटे

चेन्नई (तमिलनाडु) : श्रीलंकाई नौसेना की हिरासत में लिए गए रामेश्वरम के 16 मछुवारे रिहा हो गए हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक ये सभी मछुवारे आज सोमवार सुबह हवाई मार्ग से चेन्नई पहुंच गए.

बता दें, 5 अगस्त को रामनाथपुरम जिले के रामेश्वरम के ग्यारह मछुआरे मछली पकड़ने के लिए एक नाव से समुद्र में गए थे. कोस्ट गार्ड के जहाज पर गश्त कर रहे श्रीलंकाई नौसेना के जवानों ने उन सभी ग्यारह मछुवारों को समुद्री सीमा पार करने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद, 12 अगस्त को श्रीलंकाई नौसेना ने रामेश्वरम के नौ और मछुआरों को यही आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया. सभी बीस मछुआरों को श्रीलंकाई अदालत में पेश किया गया और बाद में श्रीलंका में जेल भेज दिया गया.

श्रीलंकाई अदालत ने सभी 20 मछुआरों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया और आदेश दियाकि यह रकम चुकाने पर उन्हें रिहा किया जा सकता है. इनमें से, सबसे पहले गिरफ्तार किए गए 11 मछुआरों को जुर्माना भरने के बाद रिहा कर दिया गया. दूसरी नाव से पकड़े गए नौ लोगों में से सिर्फ पांच ही जुर्माना भर पाए और रिहा हुए, जबकि बाकी चार, जिन्होंने जुर्माना नहीं भरा, वे अभी भी श्रीलंकाई जेल में बंद हैं.

इस बीच, श्रीलंकाई सरकार ने रिहा किए गए 16 मछुआरों को भारतीय दूतावास के अधिकारियों को सौंप दिया. अधिकारियों ने मछुआरों के लिए एक कैंप में रहने की व्यवस्था की और इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जारी करने के बाद उन्हें हवाई जहाज से चेन्नई वापस भेजने का इंतजाम किया. इसके बाद, 16 मछुआरे कोलंबो से इंडिगो की फ़्लाइट से चेन्नई पहुंचे. तमिलनाडु मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने चेन्नई एयरपोर्ट पर मछुआरों का स्वागत किया और उन्हें उनके संबंधित स्थानों तक पहुंचाने की व्यवस्था की.

श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी एक लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा है. पाक जलडमरूमध्य (Palk Strait) में मछली पकड़ने के अधिकारों को लेकर विवाद के कारण, श्रीलंकाई समुद्री सीमा के पास मछली पकड़ते समय तमिलनाडु के सबसे ज्यादा मछुआरे गिरफ्तार किए जाते हैं. इसे देखते हुए, मछली पकड़ने वाले समुदाय इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए आंदोलन कर रहे हैं.