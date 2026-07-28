ऑपरेशन 'नवजीवन-II' के तहत झारखंड में 16 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 11 हथियार और 1562 गोलियां भी सौंपी
झारखंड में 16 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है, इसमें 15 लाख रुपये का इनामी नक्सली भी शामिल है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : July 28, 2026 at 12:03 PM IST
रांची: झारखंड पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है. ऑपरेशन 'नवजीवन-II' के तहत प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के 16 सक्रिय नक्सलियों ने मंगलवार को झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. आत्मसमर्पण करने वालों में संगठन के विभिन्न स्तरों के कमांडर और दस्ता सदस्य शामिल हैं. इनके पास से 11 हथियार तथा 1562 गोलियां भी बरामद हुई हैं.
नक्सलियों पर बढ़ रहा दबाव
डीजीपी तदाशा मिश्र के अनुसार, झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और झारखंड जगुआर के संयुक्त अभियान के कारण माओवादी संगठन पर लगातार दबाव बढ़ रहा है. दूसरी ओर, झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर कई नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं.
आत्मसमर्पण करने वालों में पांच महिलाएं भी शामिल
आत्मसमर्पण करने वाले 16 नक्सलियों में 11 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं. इनमें एक रीजनल कमेटी सदस्य (RCM), तीन जोनल कमेटी सदस्य (ZCM), तीन सब-जोनल कमेटी सदस्य (SZCM), छह एरिया कमेटी सदस्य (ACM) तथा तीन दस्ता सदस्य शामिल हैं. ये सभी कोल्हान और सारंडा के दुर्गम जंगल-पहाड़ी क्षेत्रों में सक्रिय थे तथा संगठन के शीर्ष नेताओं मिसिर बेसरा उर्फ सागर जी और असीम मंडल की टीम से जुड़े बताए गए हैं.
आठ ने छतीसगढ़ में किया आत्मसमर्पण
आईजी सीआरपीएफ साकेत सिंह ने बताया कि इसी दस्ते के आठ अन्य कमांडर और सदस्य भी छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण कर चुके हैं. आत्मसमर्पण करने वाले 15 नक्सली झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा), लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, खूंटी, बोकारो, रांची, सरायकेला और गिरिडीह जिलों के निवासी हैं. जबकि एक सदस्य ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले का रहने वाला है.
2026 में 93 नक्सली भेजे गए जेल
पुलिस के अनुसार, वर्ष 2026 में अब तक चलाए गए अभियानों के दौरान 93 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है. 45 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है तथा पुलिस मुठभेड़ में 22 नक्सली मारे गए हैं. इससे पहले 21 मई 2026 को 27 नक्सलियों ने तथा जुलाई माह में शीर्ष माओवादी कमांडरों के विरुद्ध कार्रवाई और एक महिला एरिया कमेटी सदस्य के आत्मसमर्पण जैसी महत्वपूर्ण सफलताएं भी मिली थीं.
डीजीपी के अनुसार लगातार अभियान, संगठन के भीतर बढ़ते असंतोष और सरकार की पुनर्वास नीति के कारण माओवादी संगठन कमजोर हो रहा है. विशेष रूप से पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) और आसपास के क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियां अब समाप्ति की ओर हैं. झारखंड पुलिस ने शेष सक्रिय नक्सलियों से भी अपील की है कि वे हिंसा और भय का रास्ता छोड़कर सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं और समाज की मुख्यधारा से जुड़कर सम्मानजनक जीवन की शुरुआत करें.
आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के नाम
- संतोष उर्फ बासुदेव दा उर्फ गांधी उर्फ दिलीप उर्फ संजय महतो उर्फ बासुकू उर्फ श्याम (RCM, 15 लाख रुपये इनामी)
- संतोष मांझी उर्फ जगबंधु (ZCM)
- चंदन लोहरा (ZCM, 10 लाख रुपये इनामी)
- जयकांत मुंडा उर्फ गुंगा उर्फ बंगाली (ZCM)
- राजनाथ हांसदा उर्फ गुना हांसदा (SZCM)
- अनिल तुरी उर्फ उज्ज्वल (SZCM, 5 लाख रुपये इनामी)
- सुखलाल बिरजिया उर्फ अकेला (SZCM, 5 लाख रुपये इनामी)
- सुदेश होनहागा उर्फ सोनाराम होनहागा उर्फ सोना (ACM, 2 लाख रुपये इनामी)
- एतवारी मांझी उर्फ सोनोत उर्फ संत उर्फ शनिचरवा (ACM)
- देवान मुर्मू उर्फ शनिचर (ACM)
- सुमित्रा सुरिन (ACM)
- चंपा मांझियाइन उर्फ गुड़िया (संथाल) (कैडर)
- रिसिव (ACM)
- सालेमी मुंडा उर्फ पारुल (ACM)
- मुन्नी सुरिन उर्फ मुरीन सुरिन (कैडर)
- सीता मुंडा (कैडर)
छत्तीसगढ़ में आठ माओवादियों ने किया सरेंडर, जो झारखंड में सक्रिय थे.
- अश्विन उर्फ लच्छू कोरसा – जोनल कमेटी सदस्य (जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़)
- सोहन पुनेम – एरिया कमेटी सदस्य (जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़)
- रीता उर्फ मंगली कुंजाम – एरिया कमेटी सदस्य (जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़)
- अनुषा कुंजाम – एरिया कमेटी सदस्य (जिला सुकमा, छत्तीसगढ़)
- रजनी मुडकेम – एरिया कमेटी सदस्य (जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़)
- राहत मांडवी – सदस्य (जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़)
- सुबनी (पति – अश्विन) – सदस्य (जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़)
- जेलानी (पति – सोहन) – सदस्य (जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़)
हथियार और कारतूस भी जमा किए
आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों ने 6 इंसास राइफल, 2 एके-47, 1 एचके-33 राइफल, 1 यूएस कार्बाइन और 1 एम-16 राइफल समेत कुल 11 हथियार पुलिस को सौंपे. इनके साथ 38 मैगजीन और 1,562 जीवित कारतूस भी जमा कराए गए.
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