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दिल्ली में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद, ( ETV BHARAT )

प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजधानी के मध्य और नई दिल्ली क्षेत्र के लगभग 16 महत्वपूर्ण मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है. जिन स्टेशनों को बंद किया गया है, उनमें प्रधानमंत्री आवास के नजदीक स्थित

सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने शहर के कई अति-व्यस्त और संवेदनशील मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है. हालांकि, राहत की बात यह है कि कुछ चुनिंदा प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों के लिए इंटरचेंज (मार्ग बदलने) की सुविधा सुचारू रूप से जारी रखी गई है.

नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन और संसद के मानसून सत्र के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों और हाई अलर्ट के बीच यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.

लोक कल्याण मार्ग

व्यस्त व्यावसायिक केंद्र राजीव चौक

पटेल चौक

रामकृष्ण आश्रम मार्ग

बाराखंबा रोड

सुप्रीम कोर्ट के समीप स्थित सुप्रीम कोर्ट स्टेशन

सेवा तीर्थ

जनपथ

मंडी हाउस

केंद्रीय सचिवालय (सेंट्रल सचिवालय)

आईटीओ

दिल्ली गेट

इंद्रप्रस्थ

खान मार्केट

जोर बाग

एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का शिवजी स्टेडियम स्टेशन शामिल हैं.

इन स्टेशनों के सभी प्रवेश और निकास द्वारों पर ताले लटक गए हैं, जिससे सुबह और शाम के दफ्तर जाने वाले समय में यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

पटेल चौक मेट्रो स्टेशन का गेट बंद (ETV BHARAT)

यात्रियों की आवाजाही को पूरी तरह बाधित होने से बचाने के लिए दिल्ली मेट्रो ने कुछ स्टेशनों पर तकनीकी व्यवस्था बरकरार रखी है. आधिकारिक सूचना के अनुसार, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर ट्रेन बदलने (इंटरचेंज) की अनुमति दी गई है. यानी यदि कोई यात्री ब्लू लाइन से येलो लाइन या वॉयलेट लाइन पर जाना चाहता है, तो वह इन स्टेशनों के जरिए अपना सफर जारी रख सकता है. हालांकि, इन स्टेशनों के बाहर सड़क मार्ग पर निकलने के लिए निकास द्वार बंद रहेंगे.

दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन बंद (ETV BHARAT)

काफी संख्या में दैनिक यात्री और नौकरीपेशा लोग जब सुबह अपने गंतव्य के लिए निकले, तो मेट्रो स्टेशनों पर भारी पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियों के कड़े पहरे के साथ स्टेशन बंद मिले. इस अचानक उठाए गए कदम से लोगों को वैकल्पिक परिवहन साधनों जैसे ऑटो, कैब और बसों का सहारा लेना पड़ा.

इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी (ETV BHARAT)

यात्रियों से अपील

सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले मेट्रो की आधिकारिक वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल के जरिए रूट की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें. स्थिति सामान्य होने और सुरक्षा एजेंसियों से हरी झंडी मिलने के बाद ही इन स्टेशनों को आम जनता के लिए दोबारा खोला जाएगा. तब तक प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है.

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