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तमिलनाडु में नए तनिष्क शोरूम में बड़ी चोरी, 16 किलो सोने के गहने गायब...10 दिन पहले ही हुआ था उद्घाटन

तमिलनाडु में नए तनिष्क शोरूम में बड़ी चोरी, 16 किलो सोने के गहने गायब ( ETV Bharat )

मदुरै: तमिलनाडु के मदुरै में स्थित तनिष्क ज्वेलरी शोरूम से लगभग 16 किलो सोना और हीरे गहने चोरी हो गए. पुलिस ने बताया कि मदुरै के कलावासल बाईपास रोड पर तनिष्क का नया शोरूम खुला था, जहां अज्ञात चोर गए और कीमती सोने और हीरे के गहने लेकर फरार हो गए. इन गहनों की कीमत 25 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है.

सीसीटीवी फुटेज में 11 नवंबर की तड़के एक नकाबपोश व्यक्ति को ट्रॉली बैग ले जाते हुए देखा गया. टाटा ग्रुप के तनिष्क ब्रांड का यह शोरूम सिर्फ 10 दिन पहले ही खुला था. हालांकि इमारत का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था. यहां लगभग 30 प्रतिशत काम बाकी था. इस स्टोर का प्रबंधन शक्ति नाम का शख्स कर रहा है.

शुरुआती जांच के अनुसार, चोरी की यह घटना तड़के करीब 3 बजे हुई. 10 नवंबर की रात को स्टाफ शोरूम में ताला लगाकर अपने घर चले गए थे. अगली सुबह जब वे वापस आए तो उन्होंने देखा कि गहने रखने वाले डिस्प्ले केस टूटे हुए थे और गहने गायब थे. इसके बाद स्टाफ ने एसएस कॉलोनी पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ और स्निफर डॉग स्क्वॉड (खोजी कुत्तों का दस्ता) मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. मदुरै सिटी पुलिस कमिश्नर राजेंद्रन ने इनिगो दिव्यन और वनिता के साथ शोरूम का दौरा किया और जांच की समीक्षा की. शुरुआती जांच से पता चला है कि चोरों ने ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए इमारत के पिछले हिस्से में निर्माण कार्य के लिए लगाए गए लोहे के ढांचे (स्कैफोल्डिंग) का इस्तेमाल किया. वे शोरूम के अंदर उस शाफ्ट के जरिए दाखिल हुए जिसे लिफ्ट के लिए बनाया गया था, जो अभी चालू नहीं हुई थी. आरोपियों ने ज्वेलरी रखने की जगह तक पहुंचने के लिए अंदर की दीवारों और दरवाजों को तोड़ दिया. पुलिस के मुताबिक शोरूम में लगभग 48 किलोग्राम ज्वेलरी डिस्प्ले पर रखी गई थी, जिसमें से करीब 30 प्रतिशत यानी 16 किलोग्राम ज्वेलरी चोरी हो गई है. इस बीच पुलिस ने लूट में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए तीन सहायक आयुक्त की देखरेख में 9 इंस्पेक्टरों की विशेष टीमें बनाई हैं. पत्रकारों से बात करते हुए राजेंद्रन ने कहा, "शुरुआती जांच से संकेत मिलता है कि तीन लोग स्टोर के पिछले हिस्से में एक दीवार और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए. चोरी हुई ज्वेलरी का सटीक वजन और कीमत पता लगाने के लिए फिलहाल जांच चल रही है." जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या जांच में इस संभावना को भी देखा जा रहा है कि इसमें स्टोर के कर्मचारी शामिल हो सकते हैं, तो राजेंद्रन ने कहा कि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. उन्होंने आगे कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें कौन-कौन शामिल है.