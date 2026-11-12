तमिलनाडु में नए तनिष्क शोरूम में बड़ी चोरी, 16 किलो सोने के गहने गायब...10 दिन पहले ही हुआ था उद्घाटन
तनिष्क का यह शोरूम सिर्फ 10 दिन पहले ही खुला था. यहां से 25 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के गहने चोरी हो गए.
Published : November 12, 2026 at 7:33 PM IST
मदुरै: तमिलनाडु के मदुरै में स्थित तनिष्क ज्वेलरी शोरूम से लगभग 16 किलो सोना और हीरे गहने चोरी हो गए. पुलिस ने बताया कि मदुरै के कलावासल बाईपास रोड पर तनिष्क का नया शोरूम खुला था, जहां अज्ञात चोर गए और कीमती सोने और हीरे के गहने लेकर फरार हो गए. इन गहनों की कीमत 25 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है.
सीसीटीवी फुटेज में 11 नवंबर की तड़के एक नकाबपोश व्यक्ति को ट्रॉली बैग ले जाते हुए देखा गया. टाटा ग्रुप के तनिष्क ब्रांड का यह शोरूम सिर्फ 10 दिन पहले ही खुला था. हालांकि इमारत का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था. यहां लगभग 30 प्रतिशत काम बाकी था. इस स्टोर का प्रबंधन शक्ति नाम का शख्स कर रहा है.
शुरुआती जांच के अनुसार, चोरी की यह घटना तड़के करीब 3 बजे हुई. 10 नवंबर की रात को स्टाफ शोरूम में ताला लगाकर अपने घर चले गए थे. अगली सुबह जब वे वापस आए तो उन्होंने देखा कि गहने रखने वाले डिस्प्ले केस टूटे हुए थे और गहने गायब थे.
इसके बाद स्टाफ ने एसएस कॉलोनी पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ और स्निफर डॉग स्क्वॉड (खोजी कुत्तों का दस्ता) मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. मदुरै सिटी पुलिस कमिश्नर राजेंद्रन ने इनिगो दिव्यन और वनिता के साथ शोरूम का दौरा किया और जांच की समीक्षा की.
शुरुआती जांच से पता चला है कि चोरों ने ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए इमारत के पिछले हिस्से में निर्माण कार्य के लिए लगाए गए लोहे के ढांचे (स्कैफोल्डिंग) का इस्तेमाल किया. वे शोरूम के अंदर उस शाफ्ट के जरिए दाखिल हुए जिसे लिफ्ट के लिए बनाया गया था, जो अभी चालू नहीं हुई थी. आरोपियों ने ज्वेलरी रखने की जगह तक पहुंचने के लिए अंदर की दीवारों और दरवाजों को तोड़ दिया.
पुलिस के मुताबिक शोरूम में लगभग 48 किलोग्राम ज्वेलरी डिस्प्ले पर रखी गई थी, जिसमें से करीब 30 प्रतिशत यानी 16 किलोग्राम ज्वेलरी चोरी हो गई है. इस बीच पुलिस ने लूट में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए तीन सहायक आयुक्त की देखरेख में 9 इंस्पेक्टरों की विशेष टीमें बनाई हैं. पत्रकारों से बात करते हुए राजेंद्रन ने कहा, "शुरुआती जांच से संकेत मिलता है कि तीन लोग स्टोर के पिछले हिस्से में एक दीवार और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए. चोरी हुई ज्वेलरी का सटीक वजन और कीमत पता लगाने के लिए फिलहाल जांच चल रही है."
जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या जांच में इस संभावना को भी देखा जा रहा है कि इसमें स्टोर के कर्मचारी शामिल हो सकते हैं, तो राजेंद्रन ने कहा कि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. उन्होंने आगे कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें कौन-कौन शामिल है.
सीसीटी फुटेज की जांच करने पर पुलिस ने देखा कि तड़के सुबह एक शख्स मास्क और दस्ताने पहने हुए था और उसके पास एक काला बैग तथा एक ट्रॉली बैग था. पुलिस ने बताया कि इस फुटेज के आधार पर उस व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. शुरुआत में यह शक था कि चोरी कई लोगों ने मिलकर की है. लेकिन अब पुलिस इस संभावना की भी जांच कर रही है कि शायद किसी एक व्यक्ति ने ही पूरी योजना बनाई और वारदात को अंजाम दिया हो सकता है. हालांकि फुटेज में दिख रहे व्यक्ति की पहचान और डकैती में उसकी भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है.
पुलिस उस व्यक्ति की गतिविधियों का पता लगाने के लिए आस-पास की सड़कों, चौराहों, पेट्रोल पंपों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और रिहायशी इलाकों में लगे सीसीटी कैमरों की फुटेज इकट्ठा कर रही है और उसका विश्लेषण कर रही है. वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह व्यक्ति कहां से आया. शोरूम तक कैसे पहुंचा और वारदात के बाद किस रास्ते से भागा.
पुलिस अन्य कैमरों की फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान करने के लिए उसकी लंबाई, शारीरिक बनावट, चलने के तरीके और शरीर की गतिविधियों की भी जांच कर रही है. ट्रॉली बैग के आकार, बनावट और पहियों के पैटर्न के साथ-साथ काले बैग की विशेषताओं का भी विश्लेषण किया जा रहा है.
पुलिस घटना के समय उस इलाके से गुजरी कारों, दोपहिया वाहनों और मालवाहक गाड़ियों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि यह पता चल सके कि क्या संदिग्ध किसी वाहन से वहां आया या गया था. फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ शोरूम में उंगलियों के निशान और अन्य भौतिक सबूत तलाश रहे हैं. हालांकि फुटेज में दिख रहा संदिग्ध दस्ताने पहने हुए था, फिर भी अधिकारी यह जांच कर रहे हैं कि क्या उसने बिना दस्ताने पहने किसी चीज को छुआ था.
इमारत के अलग-अलग हिस्सों से सबूत जुटाए जा रहे हैं, जिनमें लिफ्ट शाफ्ट, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम, दरवाजे और वह जगह शामिल है जहाँ गहने रखे गए थे. जांच के हिस्से के रूप में पुलिस कई लोगों से पूछताछ भी कर रही है, जिनमें शोरूम के कर्मचारी, निर्माण कार्य से जुड़े इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन और प्लंबर शामिल हैं.
नए खुले शोरूम में अधूरा निर्माण कार्य और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होना भी उन संभावित कारणों के रूप में देखे जा रहे हैं, जिनकी वजह से चोरों को अंदर घुसने में मदद मिली होगी. पुलिस आस-पास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर रही है और संदिग्धों की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है, ताकि इसमें शामिल लोगों की पहचान की जा सके और चोरी हुए गहने बरामद किए जा सकें.
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