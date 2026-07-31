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मिडिल ईस्ट संघर्ष में 16 भारतीयों ने गंवाई जान, संसद में केंद्र सरकार ने दी जानकारी

उन्होंने आगे कहा, "अपनी-अपनी यूनियनों के साथ साइन किए गए कलेक्टिव बारगेनिंग एग्रीमेंट के तहत आने वाले नाविक भी अतिरिक्त युद्ध क्षेत्र मुआवजे के लिए योग्य हैं. भारतीय समुद्री संघ - अधिकारियों के लिए (12 लाख रुपये), या भारतीय नाविकों का राष्ट्रीय संघ क्रू (कर्मी दल) के लिए (10 लाख रुपये) है."

"युद्ध क्षेत्र की घटनाओं से जुड़े सभी मामलों में, DGMA वेलफेयर स्कीम (सीफेयरर्स वेलफेयर फंड सोसाइटी - SWFS) के तहत, 10 लाख रुपये का अनुग्रह मुआवजा दिया जाता है. पूरी जांच और सत्यापन के बाद, सरकार प्रभावित नाविकों के परिजनों को यह रकम जल्दी से दे देती है.

घायल भारतीय नागरिकों को स्थानीय अस्पतालों में इलाज मिला. मंत्री ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने स्वास्थ्य की स्थिति पर नियमित अपडेट के लिए स्थानीय अधिकारियों और अस्पतालों के साथ समन्वय किया और परिवार के सदस्यों से संपर्क करने, उपलब्ध यात्रा विकल्प पर मार्गदर्शन देने और भारत में उनकी सुरक्षित वापसी वगैरह जैसी सभी जरूरी मदद दी.

उन्होंने एक अलग हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि, कतर में रास लफ्फान गैस फैसिलिटी में 12 भारतीय नागरिकों की जान चली गई. विदेश मंत्रालय ने कहा कि, सरकार ने मेजबान सरकारों के साथ मिलकर, मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत वापस लाने के लिए हर मुमकिन मदद दी.

इस पर, विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि 2026 में मध्य पूर्व संघर्ष शुरू होने के बाद 16 भारतीयों की जान गई. इनमें सऊदी अरब में एक, कुवैत में 2, ओमान में 8, इराक में एक और यूएई में 4 भारतीय शामिल हैं. इसके अलावा 75 भारतीय घायल भी हुए हैं, जिनमें 32 संयुक्त अरब अमीरात में, 24 ओमान में, चार कतर में, 13 कुवैत में, एक सऊदी अरब में और एक इजराइल में है.

विदेश मंत्रालय से पूछा गया कि मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष की वजह से कितने भारतीय नाविक और दूसरे भारतीय नागरिक मारे गए, घायल हुए, फंसे हुए या निकाले गए.

नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि मध्य पूर्व में इस साल शुरू हुए संघर्ष के बाद अब तक 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है. इनमें 10 नाविक शामिल हैं. विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) सांसद जॉन ब्रिटास के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी.

एक अलग सवाल के जवाब में, मंत्री ने कहा कि फरवरी 2026 में वेस्ट एशिया (मिडिल ईस्ट) में लड़ाई शुरू होने के बाद से, तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,557 भारतीय नागरिकों को ईरान से आर्मेनिया, अजरबैजान सीमा पार करने में मदद की है, ताकि वे आगे भारत आ सकें. सिंह ने कहा कि सरकार का अनुमान है कि ईरान में लगभग 7 हजार भारतीय नागरिक हो सकते हैं, जिनमें मदरसे के छात्र, मेडिकल छात्र, कामगार, नाविक और मछुआरे शामिल हैं.

सरकार ने ईरान में पढ़ रहे भारतीय मेडिकल छात्रों की समस्याओं को ईरानी अधिकारियों के सामने उठाया है, जिन्हें लड़ाई के कारण भारत लौटना पड़ा था और स्थिति को कम करने के तरीके खोज रही है. इसी तरह, सरकार ने कहा कि ईरान जाने की इच्छा रखने वाले भारतीय नागरिकों को स्थिति बेहतर होने तक अपनी यात्रा की योजना टालने की सलाह दी गई है.

एक अलग सवाल में, विदेश मंत्रालय से पूछा गया कि क्या सरकार ने ईरानी अस्पताल, दुबई के पूर्व भारतीय कर्मचारियों पर लगाए गए वीजा प्रतिबंधों पर ध्यान दिया है, जिसमें केरल के बड़ी संख्या में स्वास्थ्य सेवा पेशेवर शामिल हैं.

सिंह ने कहा, "सरकार विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों की भलाई और बेहतरी को बहुत महत्व देती है. उसे दुबई के एक ईरानी अस्पातल में काम कर रहे 130 से ज्यादा भारतीय नागरिकों की परेशानियों का पता है, जो स्थानीय सरकार के उस अस्पताल को बंद करने के फैसले की वजह से हो रही हैं."

उन्होंने कहा कि, संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और प्रभावित भारतीय नागरिकों के साथ जुड़े हुए हैं और हर मुमकिन मदद की है. उन्होंने आगे कहा, "यह मामला राजनयिक माध्यम के जरिए स्थानीय अधिकारियों के सामने भी उठाया गया है. हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि वीजा से जुड़े मामलों में फैसले किसी भी देश के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आते हैं."

एक अलग सवाल में, विदेश मंत्रालय से पूछा गया कि क्या यह सच है कि 'ऑपरेशन चेकमेट' के तहत, हाल ही में अमेरिका बॉर्डर पेट्रोल ने 36 सेमी-ट्रक ड्राइवरों समेत 52 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 30 भारतीय नागरिक थे. सिंह ने कहा, " अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) की तरफ से 1 जून, 2026 को जारी जानकारी के मुताबिक, 11 से 15 मई 2026 के हफ्ते में, एरिजोना राज्य में अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल एजेंटों ने 'ऑपरेशन चेकमेट' के दौरान 52 लोगों को गैर-कानूनी तरीके से अमेरिका में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया, जिनमें से 36 लोग सेमी-ट्रक चला रहे थे."

उन्होंने कहा कि अमेरिका के बयान से पता चला कि इनमें से 30 लोग भारतीय नागरिक थे और उन पर अमेरिका के फेडरल कानून के हिसाब से कार्रवाई की गई थी और उन्हें निर्वासित किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि 'ऑपरेशन चेकमेट' अमेरिकी अधिकारियों द्वारा किया गया एक प्रवर्तन कार्रवाई था और विदेश मंत्रालय को इस ऑपरेशन के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी.

उन्होंने कहा, "हालांकि, जैसे ही इन लोगों के हिरासत और गिरफ्तारी की रिपोर्ट सामने आई, मंत्रालय ने वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के जरिए संबंधित अमेरिकी अधिकारियों के सामने यह मामला उठाया और उनके नाम, जानकारी और दूसरी जरूरी जानकारी मांगी. भारत सरकार संबंधित लोगों की पहचान और जानकारी के बारे में अमेरिकी सीबीपी से पुष्टीकरण का इंतजार कर रही है."

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