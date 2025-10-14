ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु में बैठकर अमेरिकी नागरिकों से ठगी, 16 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बेंगलुरु में 16 लोगों को गिरफ्तार किया है. ये अपने ऑफिस से फोन करके अमेरिका में लोगों को ठग रहे थे.

US citizens duped
बेंगलुरु में बैठकर अमेरिकी नागरिकों से ठगी (ETV Bharat सांकेतिक तस्वीर)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 14, 2025 at 5:53 PM IST

2 Min Read
बेंगलुरु: दक्षिण पूर्व डिवीजन पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जो बेंगलुरु में बैठकर अमेरिका और अन्य देशों के लोगों को डिजिटल माध्यम से ठग रहा था. HSR लेआउट 27वीं मेन रोड पर एक फर्जी बीपीएल कंपनी खोलकर आरोपी अपने ऑफिस से फोन करके लोगों को ठग रहे थे.

इस बारे में जानकारी जुटाने वाले इंस्पेक्टर हरीश कुमार ने सुमोटो केस दर्ज किया और रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया. छापेमारी के दौरान पुलिस ने 40 से ज्यादा कंप्यूटर और अन्य उपकरण जब्त किए. अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच दक्षिण पूर्व डिवीजन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कर रहा है.

दो साल पहले बनाई BPO कंपनी
उन्होंने बताया कि जालसाजों ने दो साल पहले शहर में साइबिट्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक बीपीओ कंपनी शुरू की थी. इमारत की दो मंजिल पर कुल 20 से 25 कर्मचारी काम करते थे. वे ऑनलाइन नौकरियों के लिए कर्मचारियों की भर्ती करते थे और उन्हें जनता को ठगने की ट्रेनिंग देते थे. फिर, वे रात में अमेरिका समेत विभिन्न देशों के नागरिकों को फोन करते थे और खुद को पुलिस समेत विभिन्न जांच एजेंसियों का अधिकारी बताते थे.

अधिकारियों के नाम से करते थे फोन
पुलिस के अनुसार वे लोगों को आपराधिक मामलों में उनकी संलिप्तता का झांसा देते थे और उनको मदद करने के नाम पर अपना शिकार बनाते थे. वे अमेरिकी सीमा सुरक्षा बल, अमेरिकी डाक सेवा और अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के नाम पर फोन करके डिजिटल गिरफ्तारी के जरिए उन्हें ठगते थे.

इसके लिए वे ऑनलाइन माध्यम से अमेरिकी नागरिकों के नंबर और अन्य जानकारी इकट्ठा करते थे. फिर, वे लाइव सर्वर का इस्तेमाल करके कॉल करते थे. पुलिस ने बताया कि वे लोगों से फर्जी गिरफ्तारी वारंट और फर्जी पुलिस आईडी दिखाकर गिरफ़्तारी से बचाने के लिए पैसे मांगते थे और कंपनी के वॉलेट/अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते थे.

मामले में 16 लोग गिरफ्तार
साइबर ठगी की ट्रेनिंग प्राप्त लगभग 20-25 युवक-युवतियां मिले. आरोपियों द्वारा अपराध में इस्तेमाल किए गए 41 कंप्यूटर सिस्टम और अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं. पुलिस ने बताया कि मामले में कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें से 8 महाराष्ट्र से , 2 मेघालय से और एक-एक ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात से हैं.

