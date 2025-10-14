ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु में बैठकर अमेरिकी नागरिकों से ठगी, 16 आरोपी गिरफ्तार

बेंगलुरु: दक्षिण पूर्व डिवीजन पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जो बेंगलुरु में बैठकर अमेरिका और अन्य देशों के लोगों को डिजिटल माध्यम से ठग रहा था. HSR लेआउट 27वीं मेन रोड पर एक फर्जी बीपीएल कंपनी खोलकर आरोपी अपने ऑफिस से फोन करके लोगों को ठग रहे थे.

इस बारे में जानकारी जुटाने वाले इंस्पेक्टर हरीश कुमार ने सुमोटो केस दर्ज किया और रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया. छापेमारी के दौरान पुलिस ने 40 से ज्यादा कंप्यूटर और अन्य उपकरण जब्त किए. अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच दक्षिण पूर्व डिवीजन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कर रहा है.

दो साल पहले बनाई BPO कंपनी

उन्होंने बताया कि जालसाजों ने दो साल पहले शहर में साइबिट्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक बीपीओ कंपनी शुरू की थी. इमारत की दो मंजिल पर कुल 20 से 25 कर्मचारी काम करते थे. वे ऑनलाइन नौकरियों के लिए कर्मचारियों की भर्ती करते थे और उन्हें जनता को ठगने की ट्रेनिंग देते थे. फिर, वे रात में अमेरिका समेत विभिन्न देशों के नागरिकों को फोन करते थे और खुद को पुलिस समेत विभिन्न जांच एजेंसियों का अधिकारी बताते थे.

अधिकारियों के नाम से करते थे फोन

पुलिस के अनुसार वे लोगों को आपराधिक मामलों में उनकी संलिप्तता का झांसा देते थे और उनको मदद करने के नाम पर अपना शिकार बनाते थे. वे अमेरिकी सीमा सुरक्षा बल, अमेरिकी डाक सेवा और अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के नाम पर फोन करके डिजिटल गिरफ्तारी के जरिए उन्हें ठगते थे.