जम्मू क्षेत्र के 1520 पुलिसकर्मियों को दिवाली पर प्रमोशन मिला
पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को जम्मू क्षेत्र में विभिन्न रैंकों के 1,520 कर्मियों को प्रमोट किया गया.
Published : October 20, 2025 at 10:25 PM IST
श्रीनगर: दिवाली आशा और नई शुरुआत का प्रतीक है.ऐसे में इस साल दिवाली जम्मू क्षेत्र में विभिन्न रैंकों के कर्मियों के लिए खुशहाली लेकर आई है. दरअसल, दिवाली के अवसर पर जम्मू क्षेत्र में विभिन्न रैंकों के 1,520 कर्मियों को पदोन्नत किया गया.पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को जम्मू क्षेत्र में विभिन्न रैंकों के 1,520 कर्मियों को प्रमोट किया गया. इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि दिवाली आशा और नई शुरुआत का प्रतीक है. जानकारी के मुताबिक प्रमोशन के आदेश जम्मू क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) भीम सेन टूटी द्वारा जारी किए गए थे. एक अधिकारी ने बताया कि यह पदोन्नति पूरे पुलिस बल में कई रैंकों में दी गई है, जो योग्य कर्मियों के लिए स्ट्रेक्चर करियर प्रगति को दर्शाती है.
पदोन्नति पाने वालों में 10 सहायक उप-निरीक्षकों को उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया, जबकि चार हेड कांस्टेबलों को सहायक उप-निरीक्षक के पद पर प्रमोट किया गया है. इसी तरह 874 सेलेक्शन ग्रेड कांस्टेबलों को हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत और 632 कांस्टेबलों को चयन ग्रेड कांस्टेबल के पद पर प्रमोट किया गया है.
'अधिकारियों की पेशेवर यात्रा में मील का पत्थर'
अधिकारियों ने कहा कि ये पदोन्नतियां अधिकारियों की पेशेवर यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हैं, जो उनकी वर्षों की सेवा, अथक प्रयासों और जम्मू पुलिस के मूल्यों और प्रतिष्ठा को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को मान्यता देती हैं.
IGP का बयान
IGP ने कहा कि इन पदोन्नतियों जैसी पहलों के माध्यम से जम्मू जोन पुलिस प्रतिभा को पोषित करने, योग्यता को मान्यता देने और कर्मियों को उत्साह, व्यावसायिकता और नागरिक जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ अपने कर्तव्यों का निरंतर पालन करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रतिबद्ध है.
उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्टता के मानक स्थापित करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे न केवल समाज की सुरक्षा में बल्कि जम्मू पुलिस की स्थायी प्रतिष्ठा में भी योगदान हो.
