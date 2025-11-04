दिल्ली विधानसभा में मनाई जाएगी 'वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ
विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि वंदे मातरम् भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा और मातृभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा का अमर गीत है.
Published : November 4, 2025 at 7:33 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में 7 नवंबर यानि शुक्रवार को राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. वंदे मातरम् का सृजन 1875 में बंकिम चन्द्र चैटर्जी ने किया था. इस ऐतिहासिक अवसर पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता एक स्मृति पट्टिका का अनावरण करेंगे. कार्यक्रम में साहित्य कला परिषद के कलाकारों द्वारा राष्ट्रभक्ति और एकता की भावना से ओत-प्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे. इस अवसर पर शाम के समय दिल्ली विधानसभा भवन को तिरंगा के रंगों में आलोकित किया जाएगा.
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि, वंदे मातरम् केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा और मातृभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा का अमर गीत है. दिल्ली विधानसभा इस राष्ट्रीय धरोहर के 150 वर्षों का गौरवपूर्ण उत्सव मनाने पर गर्व का अनुभव करती है. यह अवसर हमें उन आदर्शों और मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर प्रदान करता है, जिनसे हमारे राष्ट्र का निर्माण हुआ.
गीत ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को आत्मा प्रदान की: डीयू की प्रोफेसर डॉ. मनीषा कहती हैं, वंदे मातरम जिसका अर्थ है, “हे मां, मैं तुझे नमन करता हूं”, भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक यात्रा में एक अमर स्थान रखता है. यह गीत राष्ट्रीय चेतना के उदय के काल में रचा गया था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को आत्मा प्रदान की. इसने देशवासियों में गौरव, एकता और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना जगाई. इसके शब्द आज भी समय की सीमाओं को पार करते हुए हर भारतीय को हमारे देश की सुंदरता, शक्ति और आध्यात्मिक सार की याद दिलाते हैं. यह 150वाँ वर्ष केवल गीत के रचनाकाल की याद नहीं, बल्कि इसके संदेश की आधुनिक भारत में निरंतर प्रासंगिकता का भी प्रतीक है. “वंदे मातरम्” आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है और “विविधता में एकता” के आदर्शों तथा नागरिकों और मातृभूमि के बीच अटूट बंधन को अभिव्यक्त करता है.
गीत राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बन गया: बीते दशकों में वंदे मातरम् केवल एक देशभक्ति गीत से आगे बढ़कर भारत की सामूहिक चेतना और राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बन गया है. इसने स्वतंत्रता की राह पर अग्रसर एक राष्ट्र के स्वप्नों और संकल्प को स्वर दिया, एक ऐसा गीत जो भाषा, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं से परे जाकर भारतीयों को एक सूत्र में बांधता रहा. इसके भावनात्मक और शक्तिशाली शब्द आज भी स्वतंत्र भारत के नागरिकों को उनके साझा गौरव, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रसेवा की भावना का बोध कराते हैं. इस कार्यक्रम के माध्यम से विधानसभा उस गीत को नमन करती है, जो पीढ़ियों से भारतीयों में देशभक्ति, समर्पण और गौरव का भाव जगाता रहा है.
जाने कैसे हुई थी वंदे मातरम की रचना: वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे. वर्ष 7 नवंबर, 1876 (कुछ स्रोतों में 1875 का भी उल्लेख है), इस गीत में संस्कृत और बांग्ला का मिश्रण है. गीत के पहले दो पद संस्कृत में हैं, और शेष पद बांग्ला भाषा में हैं. प्रकाशन सबसे पहले 1882 में उनके उपन्यास 'आनंदमठ' में प्रकाशित हुआ था. उपन्यास में यह गीत 'भवानंद' नामक संन्यासी विद्रोही द्वारा गाया गया है. बाद में, रवींद्रनाथ टैगोर ने इसे स्वरबद्ध किया और पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था.
यह गीत उस समय लिखा गया जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने अंग्रेजों द्वारा 'गॉड सेव द क्वीन' को अनिवार्य करने का विरोध किया और इसके विकल्प के तौर पर मातृभूमि के लिए एक नया गीत रचने का विचार किया. यह गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशभक्तों के लिए एक प्रेरणास्रोत और युद्धघोष बन गया था. 24 जनवरी, 1950 को भारत की संविधान सभा ने इसे 'जन गण मन' (राष्ट्रगान) के समान ही दर्जा देते हुए राष्ट्रगीत घोषित किया था.
