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गाजियाबाद: कैदियों के हाथों से बनी राखी बांधेंगी 15 हज़ार बहनें; अपराध के आरोपों से घिरे हाथ अब गूंथ रहे रिश्तों की डोर

रक्षाबंधन पर बड़ी संख्या में बंदियों की बहनें अपनी भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए जेल पहुंचती है. देखिए संवाददाता शहजाद की रिपोर्ट

जेल में कैदी बना रहे राखियां
जेल में कैदी बना रहे राखियां (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 26, 2026 at 2:12 PM IST

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गाजियाबाद: रक्षाबंधन का त्यौहार भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है. इस बार गाजियाबाद की जिला कारागार में रक्षाबंधन के त्यौहार की तैयारी कुछ अलग अंदाज में हो रही है. जेल की ऊंची दीवारों और बंद दरवाजों के बीच इन दोनों रंग बिरंगी राखियां तैयार की जा रही हैं. जिन हाथों को कभी अपराध की कहानियों से जोड़ा गया. वही हाथ अब रेशम के धागों, मोतियों, रंगों और सजावटी सामग्री के माध्यम से भाई-बहन के रिश्ते की खूबसूरत डोर तैयार करने में जुटे हुए हैं. रक्षाबंधन से पहले जेल का एक्टिविटी सेंटर इन दोनों राखियों के रंग से गुलजार है. जहां पुरुष और महिला बंदी मिलकर हजारों राखियां बना रहे हैं.

एक्टिविटी सेंटर में हुनर को मिल रहा मंच
जिला कारागार गाजियाबाद के एक्टिविटी सेंटर में बंदियों को केवल समय बिताने के लिए नहीं बल्कि उन्हें हुनर से जोड़ने और रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखने के उद्देश्य से अलग-अलग कार्य कराए जाते हैं. इसी कड़ी में रक्षाबंधन के त्योहार पर राखियां बनाने का काम चल रहा है. जेल प्रशासन ने इसके लिए बंदियों को विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध कराया है. राखी बनाने की बारीकियां समझने से लेकर अवश्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने तक की जेल प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है, ताकि बंदी अपने हुनर का इस्तेमाल कर बेहतर और आकर्षक राखियां बना सके.

जेल में कैदी बना रहे राखियां (ETV Bharat)

18 पुरुष और 11 महिला बंदी संभाल रहे जिम्मेदारी
एक्टिविटी सेंटर में फिलहाल 18 पुरुष और 11 महिला बंदी इस विशेष कार्य में जुटे हुए हैं. कोई धागों को अलग-अलग डिजाइनों में पिरो रहा है तो कोई मोतियों और अन्य सजावटी सामग्री से राखी को अंतिम रूप दे रहा है. किसी के सामने रंग-बिरंगे धागों की डोर है तो किसी के हाथों में सजावट के मोती हैं. पारंपरिक डिजाइन के साथ-साथ आज कल के दौर पसंद को ध्यान में रखते हुए भी राखियां तैयार की जा रही है ताकि इन्हें खरीदने वाले लोगों को कई ऑप्शंस मिल सके.

राखियां
राखियां (ETV Bharat)

15 हजार राखियों का लक्ष्य अधिकांश तैयार
रक्षाबंधन के लिए इस बार बंदियों को लगभग 15 हजार राखियां तैयार करने का जेल प्रशासन द्वारा लक्ष्य दिया गया है. इनमें से बड़ी संख्या में राखियां तैयार भी हो चुकी हैं और शेष को समय रहते पूरा करने के लिए एक्टिविटी सेंटर में लगातार प्रयास चल रहा है. यह केवल उत्पादन का लक्ष्य नहीं बल्कि जेल के भीतर चल रहे उसे प्रयास का हिस्सा है, जिसके माध्यम से बंदियों को विभिन्न प्रकार की सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने की कोशिश रहती है. जेल प्रशासन का मानना है की रचनात्मक और कौशल आधारित गतिविधियां बंदियों को व्यस्त रखने के साथ-साथ उनके भीतर आत्मविश्वास डेवलप करने में भी अहम भूमिका निभाती हैं.

सीताराम शर्मा , जेल अधीक्षक
सीताराम शर्मा , जेल अधीक्षक (ETV Bharat)

राखियों से जुड़ा खास एहसास
जेल में बंद पुरुष बंदियों के लिए रक्षाबंधन का दिन बाकी दिनों से काफी अलग होता है जेल में ढाई हजार से अधिक पुरुष बंदी है. रक्षाबंधन के अवसर पर इनमें से बड़ी संख्या में बंदियों की बहने अपनी भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए जेल पहुंचती है. इस दिन बहनों से भाइयों की मुलाकात अलग अंदाज में होती है जोकि मुलाकात कक्ष में नहीं बल्कि आमने-सामने होती है. साल भर से दूर रहने वाले भाई बहन इस दिन कुछ समय साथ बिताते हैं और रिश्तो की डोर एक बार फिर मजबूत हो जाती है.

राखियां बनाते कैदी
राखियां बनाते कैदी (ETV Bharat)

बंदियों की बनाई राखी से सजेगी भाइयों की कलाई
जेल परिसर के भीतर बंदियों द्वारा तैयार की जा रही राखियों का एक विशेष भावनात्मक महत्व भी है. बहने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए जेल पहुंचेगी तो उन्हें बंदियों द्वारा तैयार की गई राखियां उपलब्ध कराई जाएगी, यानी की जेल के अंदर ही तैयार हुई राखी जेल में बंद किसी भाई की कलाई तक पहुंचेगी और भाई बहन के रिश्ते की परंपरा का हिस्सा बनेगी. यह पहल रक्षाबंधन के पर्व को जेल की चारदिवारी के भीतर भी एक मानवीय और आत्मीय रूप देता है.

जेल के बाहर भी बिकेगी कैदियों द्वारा निर्मित राखियां
हालांकि इन राखियों की यात्रा केवल जेल परिसर तक सीमित नहीं रहेगी. जेल प्रशासन द्वारा तैयार हजारों राखियों को आम लोगों तक पहुंचाने की भी प्रयास किया जा रहे हैं. जिला कारागार परिसर में बने आउटलेट से आम नागरिक इन राखियों को खरीद सकेंगे. इसके अलावा रक्षाबंधन के पर्व से पहले जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन और जिला न्यायालय परिसर में भी जेल प्रशासन की ओर से स्टॉल लगाए जाएंगे. स्टॉल के माध्यम से लोगों को जेल में तैयार राखियों को खरीदने का मौका मिल सकेगा.

जिला कारागार, गाजियाबाद
जिला कारागार, गाजियाबाद (ETV Bharat)

बिक्री की कमाई से होगा बंदियों का कल्याण
राखी की बिक्री से होने वाली कमाई बंदी कल्याण कोष के माध्यम से बंदियों तक पहुंचाई जाएगी. इस तरह बंदियों के श्रम और हुनर से तैयार उत्पाद की बिक्री केवल बाजार तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि उससे होने वाली आय का उपयोग बंदियों के कल्याण से जुड़ी व्यवस्था में भी किया जाएगा. जेल प्रशासन की पहल बंदियों को यह एहसास भी करती है कि उनके द्वारा सीखा और किया गया काम न सिर्फ उपयोगी है बल्कि उनके श्रम की एक सामाजिक और आर्थिक अहमियत भी है.

कैदियों द्वारा बनी राखियां
कैदियों द्वारा बनी राखियां (ETV Bharat)

उम्मीद, हुनर और रिश्तो को बांधने की डोर
रक्षाबंधन के त्योहार पर जब हजारों बहाने अपनी भाइयों की कलाई पर राखी बंधेगी तब जेल में तैयार की गई इन राखियों की कहानी भी उस उत्सव का हिस्सा होगी. रंगों और धागों से बनी राखियां सिर्फ कलाई की शोभा नहीं बढ़ाएंगी बल्कि जेल की सलाखों के पीछे चल रही एक ऐसी कोशिश की पहचान बनेगी, जिसमें बंदियों को हुनर से जोड़ा जा रहा है. उनके समय का सदुपयोग किया जा रहा है. उन्हें सकारात्मक कार्यों में लगाया जा रहा है और उनके हाथों को एक नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है. शायद यही पहल सबसे बड़ी खूबसूरती है कि राखी केवल धागा नहीं बल्कि रिश्तों, मेहनत, आत्म सम्मान और नई उम्मीदों को एक साथ बांधने वाली डोर बन गई है.

जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा का कहना हा कि,
"जेल प्रशासन का प्रयास रहता है की जेल परिसर में सभी त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाए. जेल परिसर में मौजूद एक्टिविटी सेंटर में बंधिया द्वारा तकरीबन 15 हजार राखियां तैयार की गई है. राखियां तैयार करने के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया था. जेल प्रशासन का मानना है कि विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज में बंदियों को इंगेज रखकर न सिर्फ उनका मानसिक तनाव कम किया जा सकता है बल्कि उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ-साथ हुनरमंद भी बनाया जा सकता है."

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