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असम : 1500 से अधिक डांसर और ढोल वादकों ने बिहू पर किया परफॉर्म, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज

असम में 1500 से अधिक कलाकारों ने नृत्य कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया ( ETV Bharat )

नागांव (असम) : असम ने अपनी सांस्कृतिक विरासत का एक और ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है. असमिया नए साल के 'बोहाग' महीने में, पूरे राज्य में असमिया लोग रोंगाली बिहू मना रहे हैं, साथ ही रोंगाली बिहू से जुड़ी सांस्कृतिक गतिविधियां भी खूब मौज-मस्ती के साथ जारी हैं. इस बीच असम के नागांव जिले के पुरानागुडम इलाके में बिहू परफॉर्म करने वाले 1500 से ज़्यादा ढोल वादकों और नर्तकों के ग्रुप ने गुरुवार को इंडिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया. 45 दिनों की ट्रेनिंग के बाद, "नाट्यम-द ग्रीन थिएटर" नाम के कल्चरल ग्रुप ने बापूजी भवन के प्लेग्राउंड में यह बिहू डांस आयोजित किया और पंद्रह सौ कलाकारों ने बिहू नृत्य का प्रदर्शन किया. बता दें कि देश में कई प्रकार के बिहू नृत्य प्रचलित हैं. एक रिपोर्ट (ETV Bharat) नागांव के जिला आयुक्त देवाशीष शर्मा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अधिकारियों के साथ बिहू परफॉर्मेंस में शामिल हुए और रिकॉर्ड परफॉर्मेंस देखी. उन्होंने कहा, "1000 से अधिक नर्तकों ने एक साथ बिहू नृत्य प्रस्तुत किया और पूरे असम को गौरवान्वित किया. इस बिहू नृत्य में चार साल के बच्चों ने भी भाग लिया."