वंदे मातरम्... जो आजादी का महाआंदोलन बना, बंकिम चंद्र चटर्जी का ये राष्ट्रगीत आज मना रहा 150वीं वर्षगांठ

हैदराबाद: 1950 में भारत के संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया. वंदे मातरम की रचना शुरू में स्वतंत्र रूप से की गई थी और बाद में इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के 1882 में प्रकाशित उपन्यास "आनंदमठ" में शामिल किया गया. इसे पहली बार रवींद्रनाथ टैगोर ने 1896 में कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में गाया था. एक राजनीतिक नारे के रूप में वंदे मातरम का पहली बार प्रयोग 7 अगस्त 1905 को हुआ था.

इस वर्ष, 7 नवंबर 2025 को भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ है, जिसका अनुवाद "मां, मैं आपको नमन करता हूं" है. यह रचना, एक चिरस्थायी गान, ने स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं की अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया है, जो भारत की राष्ट्रीय पहचान और सामूहिक भावना के स्थायी प्रतीक के रूप में खड़ा है. बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित, 'वंदे मातरम' पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में 7 नवंबर 1875 को प्रकाशित हुआ था.

बाद में, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने अमर उपन्यास 'आनंदमठ' में भजन को शामिल किया, जो 1882 में प्रकाशित हुआ था. इसे रवींद्रनाथ टैगोर ने संगीतबद्ध किया था. यह राष्ट्र की सभ्यता, राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना का एक अभिन्न अंग बन गया है. इस मील के पत्थर को मनाने का अवसर एकता, बलिदान और भक्ति के कालातीत संदेश की पुष्टि करने का अवसर प्रदान करता है.

VANDE MATARAM
भारत की आन-बान-शान तिरंगा. (ETV Bharat)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: वंदे मातरम के महत्व को समझने के लिए, इसके ऐतिहासिक उद्गम की पड़ताल करना आवश्यक है, जो साहित्य, राष्ट्रवाद और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को जोड़ता है. इस भजन का एक काव्य रचना से राष्ट्रीय गीत के रूप में विकास, औपनिवेशिक प्रभुत्व के विरुद्ध भारत के सामूहिक जागरण का प्रतीक है.

यह गीत पहली बार 1875 में प्रकाशित हुआ था. इसकी पुष्टि अरविंद द्वारा 16 अप्रैल 1907 को अंग्रेजी दैनिक बंदे मातरम में लिखे गए एक अंश से होती है, जिसमें लिखा है कि बंकिम ने अपने प्रसिद्ध गीत की रचना 32 वर्ष पूर्व की थी. उन्होंने आगे लिखा कि उस समय बहुत कम लोग इसे सुनते थे, लेकिन लंबे भ्रम से जागृति के एक क्षण में, बंगाल के लोगों ने सत्य की तलाश की, और एक नियतिपूर्ण क्षण में, किसी ने "बंदे मातरम" गाया.

पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने से पहले, आनंद मठ बंगाली मासिक पत्रिका बंगदर्शन में धारावाहिक रूप से प्रकाशित होता था, जिसके संस्थापक संपादक बंकिम थे.

"वंदे मातरम" गीत उपन्यास के धारावाहिक प्रकाशन की पहली किस्त के मार्च-अप्रैल 1881 अंक में छपा था. 1907 में, मैडम भीकाजी कामा ने बर्लिन के स्टटगार्ट में भारत के बाहर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया. उस झंडे पर "वंदे मातरम" लिखा था.

आनंद मठ और देशभक्ति का धर्म 'आनंद मठ' उपन्यास का केंद्रीय कथानक संन्यासियों के एक समूह के इर्द-गिर्द घूमता है, जिन्हें संताना कहा जाता है, अर्थात बच्चे, जो अपना जीवन अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित करते हैं. वे मातृभूमि को देवी के रूप में पूजते हैं. उनकी भक्ति पूरी तरह से उनकी जन्मभूमि के प्रति है.

"वंदे मातरम" आनंद मठ के संतानों द्वारा गाया जाने वाला गीत है. यह "देशभक्ति के धर्म" के प्रतीक के रूप में खड़ा था, जो आनंद मठ का केंद्रीय विषय था. अपने मंदिर में, उन्होंने मातृभूमि का प्रतिनिधित्व करने वाली मां की तीन मूर्तियां स्थापित कीं. मां जो थी, अपनी राजसी भव्यता में महान और गौरवशाली. मां जो दुखी है और धूल में लोट रही है. मां जो अपने आदिम गौरव में होगी. श्री अरबिंदो के शब्दों में, "उनके दर्शन की मां ने अपने सत्तर करोड़ हाथों में प्रचंड इस्पात धारण किया था, न कि भिक्षुक का कटोरा."

VANDE MATARAM
बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के रचयिता. (ETV Bharat)

बंकिम चंद्र चटर्जी: वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी (1838-1894) 19वीं सदी के बंगाल के सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे. उन्नीसवीं सदी के दौरान बंगाल के बौद्धिक और साहित्यिक इतिहास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है. एक प्रतिष्ठित उपन्यासकार, कवि और निबंधकार के रूप में, उनके योगदान ने आधुनिक बंगाली गद्य के विकास और उभरते भारतीय राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया.

आनंदमठ (1882), दुर्गेशनंदिनी (1865), कपालकुंडला (1866) और देवी चौधरानी (1884) सहित उनकी उल्लेखनीय रचनाएं, आत्म-पहचान के लिए प्रयासरत एक उपनिवेशित समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक चिंताओं को दर्शाती हैं. वंदे मातरम की रचना को राष्ट्रवादी चिंतन में एक मील का पत्थर माना जाता है, जो मातृभूमि के प्रति समर्पण और आध्यात्मिक आदर्शवाद के संश्लेषण का प्रतीक है वंदे मातरम में उन्होंने देश को मातृभूमि का दर्शन कराया, जिसे माता का रूप दिया गया.

वंदे मातरम - प्रतिरोध का गीत: अक्टूबर 1905 में, मातृभूमि को एक मिशन और धार्मिक जुनून के रूप में बढ़ावा देने के लिए उत्तरी कोलकाता में एक बंदे मातरम संप्रदाय की स्थापना की गई थी. हर रविवार को, समाज के सदस्य प्रभात फेरी में निकलते थे, "वंदे मातरम" गाते थे और मातृभूमि के समर्थन में लोगों से स्वैच्छिक योगदान स्वीकार करते थे.

रवींद्रनाथ टैगोर भी कभी-कभी संप्रदाय की प्रभात फेरी में शामिल होते थे. 20 मई 1906 को, बारीसाल (अब बांग्लादेश में) में, एक अभूतपूर्व वंदे मातरम जुलूस निकला. इसमें दस हजार से अधिक प्रतिभागियों, हिंदू और मुस्लिम दोनों ने वंदे मातरम झंडे लेकर शहर की मुख्य सड़कों पर मार्च किया.

अगस्त 1906 में, बिपिन चंद्र पाल के संपादन में बंदे मातरम नामक एक अंग्रेजी दैनिक शुरू किया गया था. अपने तीखे और प्रेरक संपादकीय लेखों के माध्यम से, यह समाचार पत्र भारत की जागृति का एक सशक्त माध्यम बन गया. इसने अखिल भारतीय दर्शकों तक आत्मनिर्भरता, एकता और राजनीतिक चेतना का संदेश पहुंचाया.

निर्भीकता से राष्ट्रवाद का उपदेश देते हुए, युवा भारतीयों को औपनिवेशिक अधीनता से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करते हुए, दैनिक वंदे मातरम ने राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और जनमत को संगठित करने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य किया.

गीत और नारे दोनों के रूप में वंदे मातरम के बढ़ते प्रभाव से चिंतित होकर, ब्रिटिश प्रशासन ने इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए. नवगठित पूर्वी बंगाल प्रांत की सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में वंदे मातरम के गायन या कीर्तन पर प्रतिबंध लगाने वाले परिपत्र जारी किए. शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी गई और राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने वाले छात्रों को सरकारी सेवा से वंचित करने की धमकी दी गई.

नवंबर 1905 में, बंगाल के रंगपुर के एक स्कूल के 200 छात्रों में से प्रत्येक पर 5 रुपये का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि वे वंदे मातरम का जाप करने के दोषी थे. रंगपुर में, प्रमुख विभाजन-विरोधी नेताओं को विशेष सिपाही के रूप में कार्य करने और वंदे मातरम के नारे को रोकने का निर्देश दिया गया था.

नवंबर 1906 में, धूलिया (महाराष्ट्र) में आयोजित एक विशाल जनसभा में, वंदे मातरम के नारे लगाए गए. 1908 में, बेलगाम (कर्नाटक) में, जिस दिन लोकमान्य तिलक को बर्मा के मांडले निर्वासित किया जा रहा था, पुलिस ने कई लड़कों की पिटाई की और कई लोगों को वंदे मातरम का नारा लगाने के लिए गिरफ्तार किया, जबकि मौखिक आदेश में ऐसा करने पर रोक थी.

VANDE MATARAM
रविंद्र नाथ टैगोर की प्रतिमा. (ETV Bharat)

पुनरुत्थानशील राष्ट्रवाद का रणघोष "वंदे मातरम" गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया. इसमें स्वशासन की सामूहिक आकांक्षा और जनता और उसकी मातृभूमि के बीच भावनात्मक जुड़ाव समाहित था.

स्वदेशी और विभाजन-विरोधी आंदोलनों के दौरान शुरू में लोकप्रिय हुआ, यह जल्द ही क्षेत्रीय बाधाओं को पार कर राष्ट्रीय जागरण का गान बन गया. बंगाल की गलियों से लेकर बंबई के मध्य और पंजाब के मैदानों तक, "वंदे मातरम" का नारा औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में गूंजता रहा.

इसके गायन को दबाने के ब्रिटिश प्रयासों ने इसके देशभक्तिपूर्ण महत्व को और बढ़ा दिया, और इसे जाति, पंथ और भाषा के पार लोगों को एकजुट करने वाली एक नैतिक शक्ति में बदल दिया. नेताओं, छात्रों और क्रांतिकारियों ने इसके छंदों से प्रेरणा ली और राजनीतिक सभाओं, प्रदर्शनों और कारावास से पहले इसे गाया.

इस रचना ने न केवल विद्रोह की भावना को प्रेरित किया, बल्कि आंदोलन में सांस्कृतिक गौरव और आध्यात्मिक उत्साह का संचार भी किया. इसने भारत की स्वतंत्रता के मार्ग के लिए भावनात्मक आधार तैयार किया.

"वंदे मातरम" उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध और बीसवीं सदी के आरंभ में उभरते भारतीय राष्ट्रवाद का नारा बनकर उभरा. रवींद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में वंदे मातरम का गायन किया था.

1905 के तूफानी दिनों में, बंगाल में विभाजन-विरोधी और स्वदेशी आंदोलन के दौरान, इस गीत और वंदे मातरम के नारे का आकर्षण बहुत प्रबल हो गया था. उसी वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन में, 'वंदे मातरम' गीत को अखिल भारतीय अवसरों के लिए अपनाया गया.

अप्रैल 1906 में, नवगठित पूर्वी बंगाल प्रांत के बारीसाल में बंगाल प्रांतीय सम्मेलन के दौरान, ब्रिटिश अधिकारियों ने वंदे मातरम के सार्वजनिक उद्घोष पर प्रतिबंध लगा दिया और अंततः सम्मेलन पर ही प्रतिबंध लगा दिया. आदेश की अवहेलना करते हुए, प्रतिनिधियों ने नारा लगाना जारी रखा और उन्हें कठोर पुलिस दमन का सामना करना पड़ा.

मई 1907 में, लाहौर में, युवा प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने औपनिवेशिक आदेशों की अवहेलना करते हुए रावलपिंडी में स्वदेशी नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा करने के लिए वंदे मातरम का नारा लगाया. इस प्रदर्शन का क्रूर पुलिस दमन किया गया, फिर भी युवाओं द्वारा निडर होकर नारे लगाना देश भर में फैल रहे प्रतिरोध की बढ़ती भावना को दर्शाता था.

27 फरवरी 1908 को, तूतीकोरिन (तमिलनाडु) स्थित कोरल मिल्स के लगभग एक हजार मजदूर स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी के साथ एकजुटता और अधिकारियों की दमनकारी कार्रवाइयों के खिलाफ हड़ताल पर चले गए. वे देर रात तक सड़कों पर मार्च करते रहे और विरोध और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में वंदे मातरम का नारा लगाते रहे.

जून 1908 में, लोकमान्य तिलक के मुकदमे के दौरान, बंबई पुलिस अदालत के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हुए और एकजुटता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन करते हुए वंदे मातरम गाया. बाद में, 21 जून 1914 को, रिहाई पर पुणे में तिलक का भव्य स्वागत किया गया और उनके बैठने के काफ़ी देर बाद तक भीड़ वंदे मातरम का नारा लगाती रही.

विदेशों में भारतीय क्रांतिकारियों पर प्रभाव: 1907 में, मैडम भीकाजी कामा ने बर्लिन के स्टटगार्ट में भारत के बाहर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया. इस झंडे पर 'वंदे मातरम' लिखा था. 17 अगस्त 1909 को, जब मदन लाल धींगरा को इंग्लैंड में फांसी दी गई, तो फांसी पर चढ़ने से पहले उनके अंतिम शब्द "बंदे मातरम" थे. 1909 में, पेरिस में भारतीय देशभक्तों ने जिनेवा से 'बंदे मातरम' नामक एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया. अक्टूबर 1912 में, जब गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन पहुंचे, तो 'वंदे मातरम' के जयघोष के साथ एक भव्य जुलूस निकाल कर उनका स्वागत किया गया.

राष्ट्रीय दर्जा: संविधान सभा में जन गण मन और वंदे मातरम दोनों को राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में अपनाने पर पूर्ण सहमति थी और इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं हुई. 24 जनवरी 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा दिया जाना चाहिए और समान रूप से सम्मान दिया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा, "एक विषय है जो चर्चा के लिए लंबित है, अर्थात् राष्ट्रगान का प्रश्न. एक समय यह सोचा गया था कि इस विषय को सदन के समक्ष लाया जाए और सदन एक प्रस्ताव के माध्यम से इस पर निर्णय ले. परन्तु यह महसूस किया गया कि प्रस्ताव के माध्यम से औपचारिक निर्णय लेने के बजाय, यह बेहतर होगा कि मैं राष्ट्रगान के संबंध में एक वक्तव्य दूं.

तदनुसार, मैं यह वक्तव्य देता हूं. जन गण मन के शब्दों और संगीत से बनी रचना भारत का राष्ट्रगान है. बशर्ते सरकार आवश्यकतानुसार शब्दों में परिवर्तन कर सके; और वंदे मातरम गीत, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, को जन गण मन के समान सम्मान दिया जाएगा और उसे भी उसके समान दर्जा प्राप्त होगा. (तालियां)। मुझे आशा है कि इससे सदस्य संतुष्ट होंगे." उनके वक्तव्य को स्वीकार कर लिया गया और रवींद्रनाथ टैगोर के जन-गण-मन को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, और बंकिम के वंदे मातरम को समान अधिकार के साथ राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया. जन-गण-मन का दर्जा.

