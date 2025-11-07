राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे, स्मरण कार्यक्रम में पीएम मोदी हुए शामिल
वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर पूरे देश में तमाम सांस्कृतिक, जनभागिता वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे.
Published : November 7, 2025 at 9:05 AM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने के अवसर एक कार्यक्रम में शामिल हुए. बता दें, इस अवसर पर पूरे देश में साल भर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे. पीएम मोदी अब से कुछ देर पहले ही राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम में पहुंचे
इस दौरान पीएम मोदी एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे. इसको लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा देने वाले इस राष्ट्रीय गीत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है.
कल 7 नवंबर का दिन देशवासियों के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। हम वंदेमातरम् गान के गौरवशाली 150 वर्षों का उत्सव मनाने जा रहे हैं। यह वो प्रेरक आह्वान है, जिसने देश की कई पीढ़ियों को राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत किया है। इस विशेष अवसर पर सुबह करीब 9:30 बजे दिल्ली में एक समारोह…— Narendra Modi (@narendramodi) November 6, 2025
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि कल 7 नवंबर का दिन देशवासियों के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है. हम वंदेमातरम् गान के गौरवशाली 150 वर्षों का उत्सव मनाने जा रहे हैं. यह वो प्रेरक आह्वान है, जिसने देश की कई पीढ़ियों को राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत किया है. इस विशेष अवसर पर सुबह करीब 9:30 बजे दिल्ली में एक समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिलेगा. यहां एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया जाएगा. वंदेमातरम् का सामूहिक गायन इस आयोजन का मुख्य आकर्षण होगा!
#WATCH | Delhi | PM Modi participates in the event commemorating 150 years of the National Song 'Vande Mataram' at the Indira Gandhi Indoor Stadium— ANI (@ANI) November 7, 2025
The Prime Minister will also release a Commemorative Stamp and Coin on the occasion. This programme marks the formal launch of a… pic.twitter.com/UKeTpNtV5L
इस समारोह में मुख्य कार्यक्रम के साथ-साथ, समाज के सभी वर्गों के नागरिकों की भागीदारी के साथ, सार्वजनिक स्थानों पर सुबह लगभग 9:50 बजे "वंदे मातरम" के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन होगा.
बता दें, वर्ष 2025 में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो जाएंगे. बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' अक्षय नवमी के पावन अवसर पर, जो 7 नवंबर 1875 को था, लिखा गया था. वंदे मातरम पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में उनके उपन्यास आनंदमठ के एक अंश के रूप में प्रकाशित हुआ था. मातृभूमि को शक्ति, समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक बताते हुए इस गीत ने भारत की एकता और स्वाभिमान की जागृत भावना को काव्यात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की. विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह गीत शीघ्र ही राष्ट्र भक्ति का एक स्थायी प्रतीक बन गया.
#WATCH | Delhi | PM Modi participates in the event commemorating 150 years of the National Song 'Vande Mataram' at the Indira Gandhi Indoor Stadium— ANI (@ANI) November 7, 2025
The Prime Minister will also release a Commemorative Stamp and Coin on the occasion. This programme marks the formal launch of a… pic.twitter.com/YDkhu94E4G
अगले साल 7 नवंबर 2026 तक चलेगा कार्यक्रम
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर आज से शुरू होने वाला कार्यक्रम अगले साल 7 नवंबर 2026 तक जारी रहेगा. पूरे देश में तमाम सांस्कृतिक, शैक्षणिक और जनभागिता वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. यह गीत बंकिमचंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन लिखा था.