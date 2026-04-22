ETV Bharat / bharat

पंजाब : 15 साल की लड़की ने अस्पताल में बच्चे को दिया जन्म, रेप का केस दर्ज

जालंधर: पंजाब के जालंधर जिले के एक अस्पताल में 15 साल की एक लड़की ने बच्ची को जन्म दिया. उसे पेट में तेज दर्द की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था. लड़की ने बच्ची को जन्म दिया. लड़की से पता चला कि वह नौ महीने से अधिक गर्भवती थी और अमृतसर में एक युवक ने उसके साथ रेप किया था.

बिलगा पुलिस स्टेशन में आरोपी युवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65 (1) और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर किया गया है और जांच अमृतसर पुलिस को सौंप दी गई है.

शिकायतकर्ता के अनुसार, उसकी भतीजी, जो कक्षा 9 की छात्रा है, पिछले डेढ़ महीने से पेट दर्द की शिकायत कर रही थी. शुरुआत में उसे एक स्थानीय डॉक्टर ने कुछ दवा दी लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिला. महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी भतीजी का दर्द बढ़ने पर उसे 19 अप्रैल को फिल्लौर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया.

शिकायत करने वाली महिला ने कहा, "अस्पताल में मेरी भतीजी को एक महिला डॉक्टर के पास भेजा गया, जिन्होंने जांच के बाद कहा कि वह नौ महीने से ज़्यादा प्रेग्नेंट है. इसके बाद डिलीवरी की गई और उसने एक बच्ची को जन्म दिया."