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पंजाब : 15 साल की लड़की ने अस्पताल में बच्चे को दिया जन्म, रेप का केस दर्ज

जालंधर में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद दुष्कर्म का खुलासा हुआ.

rape case was registered at Bilga police station
बिलगा पुलिस स्टेशन में रेप का केस दर्ज किया गया. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 22, 2026 at 1:58 PM IST

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जालंधर: पंजाब के जालंधर जिले के एक अस्पताल में 15 साल की एक लड़की ने बच्ची को जन्म दिया. उसे पेट में तेज दर्द की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था. लड़की ने बच्ची को जन्म दिया. लड़की से पता चला कि वह नौ महीने से अधिक गर्भवती थी और अमृतसर में एक युवक ने उसके साथ रेप किया था.

बिलगा पुलिस स्टेशन में आरोपी युवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65 (1) और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर किया गया है और जांच अमृतसर पुलिस को सौंप दी गई है.

शिकायतकर्ता के अनुसार, उसकी भतीजी, जो कक्षा 9 की छात्रा है, पिछले डेढ़ महीने से पेट दर्द की शिकायत कर रही थी. शुरुआत में उसे एक स्थानीय डॉक्टर ने कुछ दवा दी लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिला. महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी भतीजी का दर्द बढ़ने पर उसे 19 अप्रैल को फिल्लौर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया.

शिकायत करने वाली महिला ने कहा, "अस्पताल में मेरी भतीजी को एक महिला डॉक्टर के पास भेजा गया, जिन्होंने जांच के बाद कहा कि वह नौ महीने से ज़्यादा प्रेग्नेंट है. इसके बाद डिलीवरी की गई और उसने एक बच्ची को जन्म दिया."

डिलीवरी के बाद जब शिकायतकर्ता ने अपनी भतीजी से पूछताछ की तो उसने बताया कि अमृतसर के रहने वाले राहुल नाम के एक युवक ने उसके साथ रेप किया था.

पुलिस के मुताबिक, महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि पीड़िता उनके भाई की छोटी बेटी है. शिकायत में कहा गया है, "लड़की की मां उन्हें करीब 13 साल पहले छोड़कर चली गई थी और उसके पिता की भी डेढ़ साल पहले मौत हो गई थी. इसलिए, पीड़िता पिछले सात महीनों से अपनी बुआ के साथ रह रही थी."

इस बारे में डीएसपी फिल्लौर भारत मसीह लधर ने कहा, "आरोपी राहुल के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद, बिलगा पुलिस स्टेशन के एसएचओ गुरशरण सिंह ने आगे की जांच के लिए मामला अमृतसर पुलिस को सौंप दिया है. नवजात कमजोर है और उसे नवजात गहन चिकित्सा इकाई (NICU) में रखा गया है, जबकि लड़की की सेहत ठीक है.

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