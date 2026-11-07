'मेरी मां मुझे मारती पीटती हैं', 15 साल के लड़के ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
15 साल के लड़के ने अपनी याचिका में कहा है कि वह अपने दादा और दादी के साथ रहना चाहता है.
Published : November 7, 2026 at 11:30 AM IST
अहमदाबाद: गुजरात हाई कोर्ट में एक 15 साल के लड़के ने अपनी मां पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है. 'जुवेनाइल जस्टिस एक्ट' (किशोर न्याय अधिनियम) का हवाला देते हुए लड़के ने सुरक्षा और उचित देखभाल की मांग की है.
इसके अलावा उसने हाई कोर्ट से गुहार लगाई है कि उसे अपनी मां के बजाय मोरबी में अपने दादा-दादी के साथ रहने की अनुमति दी जाए और उसकी मां के खिलाफ पुलिस शिकायत (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया जाए.
लड़के के माता-पिता का 2020 में तलाक हो गया था, जिसके बाद उसकी कस्टडी उसकी मां को मिल गई. मां अहमदाबाद के सरखेज इलाके में रहती हैं. जबकि पिता का परिवार मोरबी में रहता है. लड़के के पिता अफ्रीका के अंगोला में काम करते हैं.
अपनी याचिका में लड़के ने आरोप लगाया है कि उसकी मां उसे घर के काम करने के लिए मजबूर करती हैं. उसे अक्सर मारती-पीटती हैं और अपमानित करती हैं. साथ ही वह मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करती हैं. उसने दावा किया है कि पिछले तीन महीनों में उसके साथ कई बार मारपीट और उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं.
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील रफीक लोखंडवाला ने बताया कि लड़के ने एक गंभीर आरोप भी लगाया है कि एक बार उसकी मां ने उस पर चाकू से हमला करने की कोशिश की थी. इस घटना के बाद उसने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया और सरखेज पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई.
हालांकि, आरोप है कि उसकी शिकायत के आधार पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई. इससे पहले किशोर ने 'चाइल्ड वेलफेयर कमिटी' (CWC) से गुहार लगाई थी कि उसे एक सुरक्षित माहौल दिया जाए और मोरबी में अपने दादा-दादी के पास रहने के लिए भेजा जाए. किशोर का कहना है कि अगर वह अपने दादा-दादी के साथ रहेगा, तो वह सुरक्षित रहेगा और उसे उचित देखभाल मिल सकेगी.
इस मामले में किशोर ने अपनी दादी के माध्यम से गुजरात हाई कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं. एक याचिका में उसने मांग की है कि 'चाइल्ड वेलफेयर कमिटी' उसके 13 अक्टूबर के आवेदन और 21 अक्टूबर को दर्ज किए गए उसके बयान पर विचार करते हुए, उसके हित में उचित फैसला ले और उसकी भलाई व सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए.
दूसरी याचिका में उन्होंने 19 अक्टूबर को दी गई लिखित शिकायत और 24 अक्टूबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173(4) के तहत दायर आवेदन के आधार पर, अपनी माँ के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है.
गुजरात हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एम.सी. त्यागी की बेंच ने दोनों याचिकाओं के संबंध में संबंधित अधिकारियों, बाल कल्याण समिति और शहर की पुलिस को नोटिस जारी किए हैं. अदालत ने निर्देश दिया है कि किशोर की पिछली शिकायतों पर अब तक की गई कार्रवाई और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जवाब दाखिल किया जाए. इस मामले में अगली सुनवाई अब 28 दिसंबर को होगी.
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