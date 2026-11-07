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'मेरी मां मुझे मारती पीटती हैं', 15 साल के लड़के ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

गुजरात हाई कोर्ट ( ETV Bharat )

अहमदाबाद: गुजरात हाई कोर्ट में एक 15 साल के लड़के ने अपनी मां पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है. 'जुवेनाइल जस्टिस एक्ट' (किशोर न्याय अधिनियम) का हवाला देते हुए लड़के ने सुरक्षा और उचित देखभाल की मांग की है.

इसके अलावा उसने हाई कोर्ट से गुहार लगाई है कि उसे अपनी मां के बजाय मोरबी में अपने दादा-दादी के साथ रहने की अनुमति दी जाए और उसकी मां के खिलाफ पुलिस शिकायत (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया जाए.

लड़के के माता-पिता का 2020 में तलाक हो गया था, जिसके बाद उसकी कस्टडी उसकी मां को मिल गई. मां अहमदाबाद के सरखेज इलाके में रहती हैं. जबकि पिता का परिवार मोरबी में रहता है. लड़के के पिता अफ्रीका के अंगोला में काम करते हैं. अपनी याचिका में लड़के ने आरोप लगाया है कि उसकी मां उसे घर के काम करने के लिए मजबूर करती हैं. उसे अक्सर मारती-पीटती हैं और अपमानित करती हैं. साथ ही वह मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करती हैं. उसने दावा किया है कि पिछले तीन महीनों में उसके साथ कई बार मारपीट और उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील रफीक लोखंडवाला ने बताया कि लड़के ने एक गंभीर आरोप भी लगाया है कि एक बार उसकी मां ने उस पर चाकू से हमला करने की कोशिश की थी. इस घटना के बाद उसने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया और सरखेज पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई.