RSS हेडक्वार्टर से 4 किलोमीटर दूर प्रोफेसर के घर के पास 15 जिलेटिन की छड़ें और 50 डेटोनेटर बरामद, जांच जारी
खास बात यह है कि, आरएसएस का हेडक्वार्टर इस जगह से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है.
Published : April 7, 2026 at 2:21 PM IST
नागपुर: महाराष्ट्र के नागपुर शहर में प्रोफेसर उज्ज्वल अंबादास लांजेवार के घर के पास बम जैसी चीज मिलने से सनसनी फैल गई है. प्रोफेसर लांजेवार सीए रोड पर दोसर भवन स्क्वायर के पास रहते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि, यहां से कुछ देर की दूरी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का मुख्यालय है.
इसकी जानकारी मिलने पर गणेश पेठ पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील कर दिया. सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत बम डिस्पोजल स्क्वॉड को सीए रोड पर बुलाया, जिसके बाद वहां गहन जांच की गई.
संदिग्ध बैग की जांच करने पर उसमें 15 जिलेटिन स्टिक, 50 डेटोनेटर और 8 कनेक्टर मिले. चौंकाने वाली बात यह है कि यह बैग पिछले कुछ दिनों से उज्ज्वल लांजेवार के घर के ठीक बगल में पड़ा था. घर से बाहर निकलने और बैग पर शक होने के बाद ही उज्ज्वल लांजेवार ने नागपुर पुलिस को बताया.
एहतियात के तौर पर, पुलिस ने आस-पास की दुकानें बंद करने का आदेश दिया है. साथ ही पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है. खास बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का हेडक्वार्टर इस जगह से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है. पुलिस कमिश्नर डॉ. रविंदर सिंघल ने कहा, "बैग पिछले एक महीने से वहीं पड़ा था. घर के मालिक के बताने के बाद ही इसकी जांच की गई. उन्होंने कहा कि, आगे की कार्रवाई अभी चल रही है.
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