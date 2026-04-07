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RSS हेडक्वार्टर से 4 किलोमीटर दूर प्रोफेसर के घर के पास 15 जिलेटिन की छड़ें और 50 डेटोनेटर बरामद, जांच जारी

प्रोफेसर उज्ज्वल अंबादास लांजेवार के घर के पास बम जैसी चीज मिलने से सनसनी ( ETV Bharat )

नागपुर: महाराष्ट्र के नागपुर शहर में प्रोफेसर उज्ज्वल अंबादास लांजेवार के घर के पास बम जैसी चीज मिलने से सनसनी फैल गई है. प्रोफेसर लांजेवार सीए रोड पर दोसर भवन स्क्वायर के पास रहते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि, यहां से कुछ देर की दूरी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का मुख्यालय है. इसकी जानकारी मिलने पर गणेश पेठ पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील कर दिया. सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत बम डिस्पोजल स्क्वॉड को सीए रोड पर बुलाया, जिसके बाद वहां गहन जांच की गई. पुलिस मामले की कर रही जांच (ETV Bharat)