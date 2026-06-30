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भारत में खुलेंगे 15 विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस; 50% कम होगा पढ़ाई का खर्च, स्कॉलरशिप भी मिलेगी

गुजरात की गिफ्ट सिटी में 2 विदेशी यूनिवर्सिटी के कैंपस : पीआईबी के अनुसार डीकिन विश्वविद्यालय के बाद ऑस्ट्रेलिया की वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने भी गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस खोला. साल 2024 से यह भी संचालित है. यह दुनिया के नामी विश्वविद्यालयों में से एक है. इस तरह गिफ्ट सिटी में कुल 2 विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस हो गए हैं. स्टूडेंट इनमें पढ़ाई कर रहे हैं. इसी तरह गुरुग्राम में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथैम्पटन का कैंपस है. यह ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है. साल 2025 से यहां कक्षाएं चल रहीं हैं. यहां कंप्यूटर विज्ञान, अर्थशास्त्र, लेखा एवं वित्त, व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक (बीएससी), वित्त एवं अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर (एमएससी) आदि की पढ़ाई कराई जा रही है.

सबसे पहले किस विदेशी यूनिवर्सिटी का खुला था कैंपस? : प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो (PIB) की प्रेस रिलीज के अनुसार देश में सबसे पहले साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस खोलने की मंजूरी मिली थी. इसके बाद इस यूनिवर्सिटी ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस खोला था. साल 2024 से यहां पढ़ाई भी शुरू हो गई. इस विश्वविद्यालय में प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और वित्तीय प्रबंधन आदि के क्षेत्र में डिग्री पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कराई जा रही है. यहां पढ़ने वाले छात्रों को वहीं डिग्री दी जा रही जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे छात्रों को मिलती है.

फैकल्टी में होंगे कुछ भारतीय, बाकी आएंगे विदेश से : देश में पहले भी कई विदेशी विश्वविद्यालयों को मंजूरी मिल चुकी है. उनके कैंपस में पढ़ाई भी कराई जा रही है. इन्हें मिलाकर अब तक कुल 15 विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में अपना कैंपस खोलने की स्वीकृति मिल चुकी है. इन कैंपसों की फैकल्टी भारतीय और इंटरनेशनल होगी. यानी कुछ स्टाफ भारतीय होंगे जबकि कुछ विदेश से आएंगे. कुछ नए विश्वविद्यालयों के कैंपस में अगस्त से पहला बैच भी शुरू हो सकता है. इसके लिए अभी से स्टूडेंट जानकारी जुटाने में लगे हैं.

अगस्त से शुरू हो सकता है पहला बैच : शिक्षा मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत लगातार उच्च शिक्षा में कई बड़े सुधार किए जा रहे हैं. हाल ही में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के 3 नामी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस खोलने की मंजूरी दी गई. इनमें ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, ब्रिटेन की ही यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स शामिल हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल का कैंपस मुंबई में खुलेगा. इन तीनों विश्वविद्यालयों को यूजीसी का लेटर ऑफ इंटेंट भी मिल चुका है.

देश में जिन विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस खुलेंगे उनमें ठीक वैसा ही माहौल मिलेगा जैसा कि अमेरिका-ब्रिटेन जैसे देशों के नामी विश्वविद्यालयों में मिलता है. इनमें हर 12 स्टूडेंट पर एक शिक्षक की तैनाती रहेगी. इससे हायर एजुकेशन को ग्लोबल लेवल पर पहचान मिलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा. सरकार की ओर से काफी समय से विश्व के शीर्ष शिक्षण संस्थानों को देश में एकेडमिक गतिविधियां शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था. अब इसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं.

Foreign universities in India : हर साल भारत से लाखों स्टूडेंट विदेश में पढ़ाई के लिए जाते हैं. वहां अलग-अलग विश्वविद्यालयों में दाखिला लेते हैं. इसके लिए उन्हें मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है. घर-परिवार से भी दूर रहना पड़ता है. अब जल्द ही इस समस्या से छुटकारा मिलने की उम्मीद जगी है. ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे देशों के 15 विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस अपने देश में ही खुलने जा रहे हैं. यूजीसी से इन्हें लेटर ऑफ इंटेट भी मिल चुका है. इससे छात्र-छात्राओं को अब यहीं पर 50% कम खर्च में ही इंटरनेशनल एजुकेशन की सुविधा मिलेगी.

अन्य किन शहरों में खुलने वाले हैं कैंपस? : पीआईबी के मुताबिक आने वाले समय में कर्नाटक के बेंगलुरु में ब्रिटेन के लिवरपूल विश्वविद्यालय का कैंपस खुलेगा. अगले कुछ महीनों में यहां कक्षाएं चलनी शुरू हो सकती हैं. 1881 में स्थापित यह विश्वविद्यालय दुनियाभर के उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है. ऑस्ट्रेलिया के विस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय का कैंपस उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में खुलेगा. इसे मंजूरी मिल चुकी है. इसकी शुरुआत अगले कुछ महीनों में हो सकती है. इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के ही विक्टोरिया विश्वविद्यालय का कैंपस हरियाणा के गुरुग्राम में खुलना है. जल्द ही इसकी शुरुआत होने वाली है. इसे भी मंजूरी मिल चुकी है.

कई विश्वविद्यालयों के कैंपस के लिए अभी स्थान तय नहीं : मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के ही ला ट्रोब विश्वविद्यालय को भी मंजूरी मिल चुकी है. हालांकि अभी स्थान तय नहीं है. यह इस साल या अगले साल खुल सकता है. इसी देश के एक और विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को भी मंजूरी मिली है. फिलहाल इसका स्थान तय नहीं है. जल्द ही इसे लेकर तस्वीर साफ हो सकती है. इसी देश के न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी को भी मंजूरी मिली है, लेकिन स्थान तय नहीं है. अगले कुछ महीनों में इसकी शुरुआत हो सकती है. अमेरिका की इलिमॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के कैंपस को भी मंजूरी मिली है. इसके लिए भी अभी जगह तय नहीं है. यह अगले कुछ महीनों में खुल सकती है.

मुंबई, बेंगलुरु में भी खुलेंगे कैंपस : ब्रिटेन के यॉर्क विश्वविद्यालय को महाराष्ट्र के मुंबई में खोलने की तैयारी है. इसे भी यूजीसी से लेटर ऑफ इंटेंट मिल चुका है. यह भी अगले कुछ महीनों में खुल सकता है. इसी देश के एबरडीन विश्वविद्यालय को भी लेटर ऑफ इंटेंट मिल चुका है. इसके लिए जगह तय नहीं है. यह भी अगले कुछ महीनों में खुल सकता है. ब्रिटेन के ही लैंकेस्टर विश्वविद्यालय का कैंपस कर्नाटक के बेंगलुरु में खुलेगा. अगले कुछ महीनों में इसके शुरू होने के आसार हैं. इस तरह आने वाले कुछ महीनों में स्टूडेंट को कई नए कैंपस की सौगात मिलने जा रही है.

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अपने देश में क्यों जरूरी हैं विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस : विदेश मंत्रालय के अनुसार अपने देश के लाखों स्टूडेंट विदेश में पढ़ाई के लिए जाते हैं. साल 2025 में ऐसे स्टूडेंट की संख्या 18 लाख तक पहुंच गई. विदेश में ट्यूशन, रहने समेत अन्य मदों में इन सभी स्टूडेंट के सालाना खर्च को जोड़े तो ये करीब 6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है. यानी अपने देश के विदेशी यूनिवर्सिटी कैंपस से ही पढ़ाई करने पर यह खर्च 50% से भी ज्यादा कम हो जाएगा. उदाहरण के लिए UK के एक यूनिवर्सिटी में 4 साल की अंडरग्रेजुएट डिग्री की ट्यूशन फीस ही करीब 1.55 से 1.75 करोड़ रुपये तक है. कुल खर्च करीब 2.1 से 2.4 करोड़ हो जाता है. जबकि गुरुग्राम के साउथैम्पटन कैंपस में इस पूरे प्रोग्राम की फीस 30–36 लाख रुपये है.

पहले बैच में कितने स्टूडेंट को मिलेगा दाखिला? : देश में नए खुल रहे विदेशी यूनिवर्सिटी के हर कैंपस में पहले बैच में करीब 200 से 250 स्टूडेंट को दाखिला मिल सकता है. 5 साल के अंदर ही नामांकन की संख्या को बढ़ाकर एक हजार से 1200 तक किया जा सकता है. वहीं मौजूदा एकेडमिक सेशन के लिए पहले से चल रहे कैंपस में 10 हजार से भी ज्यादा आवेदन आ चुके हैं. इन कैंपस में पहले बैच की अधिकतम पढ़ाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस आदि पर फोकस रहेगी. इन यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए 12वीं में कम से कम 75% होने चाहिए. हालांकि यह काफी हद तक कोर्स पर निर्भर करेगा. जिन स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में 70% से 85% के बीच नंबर हैं, उन्हें IELTS (International English Language Testing System) में छूट मिलेगी.

एक से दो सेमेस्टर विदेश में पढ़ने का मिलेगा मौका : विदेशी यूनिवर्सिटी के कैंपस में पढ़ने वाले स्टूडेंट को एक्सचेंज प्रोग्राम का लाभ भी मिलेगा. यानी वे जिस कोर्स में दाखिला लेंगे उसके एक से दो सेमेस्टर की पढ़ाई के लिए उन्हें उसी यूनिवर्सिटी के दूसरे देश में मौजूद कैंपस में भेजा जाएगा. एक्सपर्ट्स के मुताबिक US, UK, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा अपनी पॉलिसी को आने वाले समय में और सख्त कर देंगे, इससे विदेश में पढ़ाई के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. ऐसे हालात में देश में खुल रहे विदेशी कैंपस भारतीय स्टूडेंट के लिए बड़ा सहारा बनकर सामने आएंगे. डेलॉइट और नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार साल 2040 तक देश के विदेशी यूनिवर्सिटी कैंपस में करीब 5.6 लाख से अधिक स्टूडेंट दाखिला ले सकते हैं.

स्कॉलरशिप की भी मिलेगी सुविधा : देश में मौजूद विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले स्टूडेंट को स्कॉलरशिप की भी सुविधा मिलेगी. मेरिट और फाइनेंशियल समेत अन्य शर्तों के आधार पर स्टूडेंट्स को 10% से 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है. यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन हर साल 2 लाख तक की स्कॉलरशिप मुहैया कराएगी. वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल ने हर साल स्कॉलरशिप के लिए 10 लाख रुपये तक का बजट रखा है. अन्य कैंपस में भी यह सुविधा मिलेगी.

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