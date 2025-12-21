खराब मौसम के कारण श्रीनगर हवाई अड्डे पर 15 उड़ानें रद्द
कश्मीर घाटी में मौसम खराब होने की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट पर पंद्रह फ्लाइट को रद्द कर दिया गया.
Published : December 21, 2025 at 8:17 PM IST
श्रीनगर: कश्मीर घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के कारण रविवार को श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम से कम 15 उड़ानें रद्द कर दी गईं.
अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि खराब मौसम की वजह से आज सुबह से श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं. एयरपोर्ट के एक प्रवक्ता ने बताया कि खराब मौसम की वजह से सुबह 2 और दोपहर में 13 फ़्लाइट्स कैंसिल की गईं.
इसके अलावा जम्मू और दिल्ली हवाई अड्डों पर खराब मौसम की स्थिति के कारण श्रीनगर आने वाली दो अन्य उड़ानें भी रद्द रहीं. उन्होंने बताया कि चार उड़ानें रवानगी के लिए श्रीनगर हवाई अड्डे के एप्रन (विमान खड़े करने की जगह) पर इंतजार कर रही थीं, जबकि दो उड़ानें दिन में बाद में पहुंचने वाली थीं. विमानपत्तन प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि हवाई अड्डे पर उड़ानों का पुन: संचालन पूरी तरह से मौसम में सुधार पर निर्भर करेगा.
बता दें कश्मीर घाटी में आज से 40 दिन का चिल्लई कलां शुरू होने के साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है. अधिकारियों ने श्रीनगर-कारगिल हाईवे और शोपियां में मुगल रोड को भी बंद कर दिया है और लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में सावधानी बरतने की सलाह दी है क्योंकि ज़मीन खिसकने और मिट्टी खिसकने का खतरा है.
मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि श्रीनगर में रविवार को न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से छह डिग्री अधिक है. उत्तर कश्मीर का गुलमर्ग एकमात्र ऐसा मौसम केंद्र रहा जहां पारा शून्य से नीचे रहा। यहां न्यूनतम तापमान शून्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो साल के इस समय के सामान्य तापमान से पांच डिग्री अधिक है.
दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम सहित अन्य सभी मौसम केंद्रों पर न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री से 3.8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धुंध के होने के कारण फ्लाइट के संचालन में काफी परेशानी हो रही है. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि कश्मीर घाटी में हिमपात होने के साथ ही ठंड बढ़ने के साथ ही मौसम में बदलाव होगा.
