खराब मौसम के कारण श्रीनगर हवाई अड्डे पर 15 उड़ानें रद्द

श्रीनगर: कश्मीर घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के कारण रविवार को श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम से कम 15 उड़ानें रद्द कर दी गईं.

अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि खराब मौसम की वजह से आज सुबह से श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं. एयरपोर्ट के एक प्रवक्ता ने बताया कि खराब मौसम की वजह से सुबह 2 और दोपहर में 13 फ़्लाइट्स कैंसिल की गईं.

इसके अलावा जम्मू और दिल्ली हवाई अड्डों पर खराब मौसम की स्थिति के कारण श्रीनगर आने वाली दो अन्य उड़ानें भी रद्द रहीं. उन्होंने बताया कि चार उड़ानें रवानगी के लिए श्रीनगर हवाई अड्डे के एप्रन (विमान खड़े करने की जगह) पर इंतजार कर रही थीं, जबकि दो उड़ानें दिन में बाद में पहुंचने वाली थीं. विमानपत्तन प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि हवाई अड्डे पर उड़ानों का पुन: संचालन पूरी तरह से मौसम में सुधार पर निर्भर करेगा.

बता दें कश्मीर घाटी में आज से 40 दिन का चिल्लई कलां शुरू होने के साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है. अधिकारियों ने श्रीनगर-कारगिल हाईवे और शोपियां में मुगल रोड को भी बंद कर दिया है और लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में सावधानी बरतने की सलाह दी है क्योंकि ज़मीन खिसकने और मिट्टी खिसकने का खतरा है.