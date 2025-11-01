महिला रोजगार योजना का एक करोड़ 51 लाख महिलाओं को मिला लाभ,बिहार चुनाव पर कितना पडे़गा प्रभाव ?
बिहार में ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के तहत महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफर किया जा रहा. विपक्ष ने की फिलहाल रोक की मांग
Published : November 1, 2025 at 2:02 PM IST
पटना : मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को नीतीश सरकार ने ₹10000 रोजगार के लिए देने की घोषणा की थी विधानसभा चुनाव के बीच अब तक एक करोड़ 51 लाख महिलाओं को यह राशि मिल चुकी है. जिन महिलाओं का आवेदन 6 सितंबर से पहले प्राप्त हो गए थे जीविका की ओर से उन महिलाओं के खाते में ₹10000 की राशि भेजी गई है.
आरजेडी सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र :बिहार विधानसभा चुनाव के बीच RJD ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सीधे बैंक खाते में पैसे भेजने पर आपत्ति जताई है. आरजेडी सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि बिहार सरकार की ओर से 17, 24 और 31 अक्टूबर 2025 को महिलाओं को 10,000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं और अगली किस्त 7 नवंबर को दी जानी है, जो दूसरे चरण की वोटिंग से सिर्फ तीन दिन पहले है.
VIDEO | Delhi: RJD leader Manoj Jha (@manojkjhadu) on his letter to the Election Commission alleging Model Code of Conduct violation in Bihar, says, " the model code of conduct was implemented on october 6 and after that whatever disbursement was made under the scheme was… pic.twitter.com/E0jlHKjD5O— Press Trust of India (@PTI_News) November 1, 2025
चुनाव आयोग से केैश ट्रांसफर पर रोक लगाने की मांग :RJD ने आरोप लगाया कि चुनावी अवधि में इस तरह कैश ट्रांसफर करना आचार संहिता की उस धारा का उल्लंघन है जिसमें वोटरों को प्रभावित करने वाले किसी भी तरह के वित्तीय लाभ या घोषणा पर रोक है. पार्टी ने मांग की है कि चुनाव आयोग तुरंत इस पर कार्रवाई करे और पैसे देने की प्रक्रिया पर रोक लगाए.
26 सितंबर को पीएम ने किया था लॉन्च: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत 26 सितंबर को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लांच की थी 75 लाख महिलाओं को उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ₹10000 की राशि प्रत्येक के खाते में भेजी गई थी सारे 7500 करोड़ की राशि नीतीश सरकार ने महिलाओं को 26 सितंबर को ही भेज दी थी.
एक करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में भेजी गई राशि : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास से इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे पूरे बिहार में इसका भव्य आयोजन किया गया था. उसके बाद महिलाओं को दस दस हजार की राशि भेजने के लिए लगातार कार्यक्रम मुख्यमंत्री के तरफ से आयोजित किए गए और चुनाव की घोषणा से पहले एक करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में दस दस हजार की राशि भेज दी गई थी.
दिसंबर तक राशि भेजने का शेड्यूल जारी : मुख्यमंत्री ने दिसंबर तक राशि भेजने का शेड्यूल पहले ही बना दिया था और उसके तहत चुनाव के बीच भी महिलाओं को रोजगार के लिए 10000 की राशि जीविका के माध्यम से भेजी जा रही है और जीविका पदाधिकारी के अनुसार अब तक एक करोड़ 51 लाख महिलाओं को 10000 प्रत्येक के खाते में भेजी जा चुकी है.
6 महीने के आकलन के बाद 2 लाख तक की मदद : जीविका ने यह भी साफ कर दिया है कि यह राशि महिलाओं को रोजगार के लिए दी गई है. यह सरकार के तरफ से अनुदान के तौर पर दिया गया है इस राशि को वापस नहीं किया जाना है. नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 6 महीना के बाद आकलन कर ₹200000 की और मदद देने की घोषणा भी की गई है. संकल्प पत्र में भी इसे शामिल किया गया है
दिसंबर तक महिलाओं को मिलेगी राशि: मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 26 सितंबर को प्रधानमंत्री ने 75 लाख महिलाओं को 7500 करोड़ राशि भेजकर इसकी शुरुआत की थी उसके बाद मुख्यमंत्री ने 3 अक्टूबर को 25 लाख महिलाओं के खाते में 2500 करोड़ की राशि भेजी थी फिर 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने 21 लाख महिलाओं के खाते में 2100 करोड़ की राशि भेजी थी और उसके बाद दिसंबर तक का शेड्यूल बना दिया था क्योंकि चुनाव को लेकर आचार संहिता लग गया. इसलिए जीविका के माध्यम से यह राशि भेजी जा रही है.
6 अक्टूबर से 26 दिसंबर तक किस्तें होती रहेंगी जारी : जो शेड्यूल बनाया गया था उसके अनुसार 17 अक्टूबर को, फिर 24 अक्टूबर को , फिर 31 अक्टूबर को, फिर 7 नवंबर को, 14 नवंबर को, 21 नवंबर को, 28 नवंबर को और 5 दिसंबर को राशि भेजने का था. जो जानकारी मिल रही है 6 सितंबर तक जितने भी आवेदन आए थे उसके हिसाब से जीविका के माध्यम से पात्र महिलाओं को राशि भेजी गई है और यह संख्या बढ़कर एक करोड़ 51 लाख महिलाओं तक पहुंच चुका है.
सरकार पर महिला वोट खरीदने का आरोप :विपक्ष की ओर से सरकार पर महिला वोट खरीदने का आरोप भी लगाया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि यह राशि सरकार बाद में वापस ले लेगी लेकिन नीतीश सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है और जीविका के माध्यम से लगातार या बात कहीं जा रही है कि यह राशि अनुदान के तौर पर दी गई है यह इस राशि को वापस करने की जरूरत नहीं है ऐसे में देखना है सरकार की योजना विधानसभा चुनाव में क्या करिश्मा दिखलाती है.
