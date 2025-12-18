ETV Bharat / bharat

असम: फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने 15 लोगों को विदेशी घोषित किया, 24 घंटे के अंदर राज्य छोड़ने का आदेश

नगांव (असम): गैर-कानूनी तरीके से असम में रह रहे विदेशियों को लेकर असम सरकार के सख्त रवैये के बीच नागांव एक अहम डेवलपमेंट में हुआ है, जहां फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने 15 लोगों को विदेशी घोषित किया है और उन्हें 24 घंटे के अंदर राज्य छोड़ने का आदेश दिया है.

ट्रिब्यूनल के निर्देश के मुताबिक इन लोगों को धुबरी-मनकाचर रास्ते से असम छोड़ने का निर्देश दिया गया है. 17 दिसंबर को जारी आदेश में साफ कहा गया है कि घोषित विदेशियों को नोटिस मिलने के 24 घंटे के अंदर राज्य छोड़ना होगा.

विदेशी घोषित किए गए व्यक्ति कौन हैं?

ट्रिब्यूनल जिन लोगों को विदेशी घोषित किया है, उनमें जहुरा खातुन, अब्दुल अजीज, वहीदा खातुन, अजुफा खातुन, हुसैन अली, फजिला खातुन,अनुरा बेगम, आशा खातुन,नजरुल इस्लाम, रहीम शेख, बुरेक अली; रुस्तम अली,अनवर खान और ताहिर अली शामिल हैं.

भारतीय नागरिकता साबित करने में नाकाम रहे ये लोग

17 नवंबर को जारी ऑर्डर के मुताबिक ट्रिब्यूनल ने अलग-अलग सालों में इन लोगों के खिलाफ रजिस्टर्ड केस के आधार पर यह फैसला सुनाया. ट्रिब्यूनल ने पेश किए गए रिकॉर्ड और सबूतों की जांच करने के बाद यह नतीजा निकाला कि ये लोग अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने में नाकाम रहे और इसलिए उन्हें विदेशी घोषित कर दिया गया. इस फैसले से जिले में काफी चर्चा हो रही है.