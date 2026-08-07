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14वें दिन भी जारी रहा JPSC-JSSC आंदोलन, अलग-अलग राज्यों से पहुंचा समर्थन : गीतकार रितेश रजवाड़ा और नेहा बोरा ने उठाई आवाज

JPSC-JSSC में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन 14वें दिन भी जारी रहा. इस दौरान नेहा बोरा और गीतकार रितेश रजवाड़ा छात्रों के बीच पहुंचे.

JPSC Protest
झारखंड छात्र आंदोलन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 7, 2026 at 6:52 PM IST

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रांची : जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म की मांग को लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा छात्रों का आंदोलन शुक्रवार को 14वें दिन भी जारी रहा. धूप, छांव और बारिश के बीच हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएं और छात्र नेता धरनास्थल पर डटे रहे. दिनभर धरनास्थल पर अलग-अलग गतिविधियां होती रहीं. नुक्कड़ नाटक, गीत-संगीत और भाषणों के जरिए छात्रों ने अपनी मांगों को मजबूती से उठाया.

आंदोलन को समर्थन देने के लिए उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के रहने वाले प्रसिद्ध गीतकार, कवि और लेखक रितेश रजवाड़ा भी रांची पहुंचे. उनका वास्तविक नाम कुंवर विभूति नारायण सिंह है. उन्होंने फिल्म ‘मेजर’ के लिए गीत लिखे हैं और यूपी पुलिस का एंथम सॉन्ग भी लिखा है. छात्र राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर भी वह अपनी बात रखते रहे हैं.

झारखंड छात्र आंदोलन का 14वां दिन (Etv Bharat)

रितेश रजवाड़ा ने छात्रों के बीच पहुंचकर अपने गीतों के माध्यम से उनकी मांगों का समर्थन किया और सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगें जायज हैं और 14 दिन से आंदोलन चलना अपने आप में बड़ी बात है. सरकार को इस मामले पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि धरनास्थल से मुख्यमंत्री आवास की दूरी ज्यादा नहीं है. ऐसे में मुख्यमंत्री को स्वयं छात्रों के बीच आकर उनकी बात सुननी चाहिए थी.

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झारखंड छात्र आंदोलन (Etv Bharat)

आंदोलन को समर्थन देने वालों में नेहा बोरा भी शामिल रहीं. जयपाल सिंह मुंडा के परिवार से जुड़े संदर्भ में उनकी मौजूदगी ने भी आंदोलन के दौरान लोगों का ध्यान खींचा. उन्होंने धरनास्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और छात्रों के समर्थन में खड़े होने का संदेश दिया.

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झारखंड छात्र आंदोलन (Etv Bharat)

इधर, धरनास्थल पर दिनभर छात्रों के लिए भोजन और नाश्ते की व्यवस्था का सिलसिला भी जारी रहा. अलग-अलग सामाजिक संगठनों, निजी संस्थाओं और स्वयंसेवकों की ओर से छात्रों के लिए भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराया गया. उत्तर प्रदेश से मोहम्मद जुनेद भी छात्रों के लिए भोजन लेकर पहुंचे और अपने स्तर से भोजन वितरण किया.

वहीं, भैरव सिंह सहित कई लोगों और विभिन्न संस्थाओं की ओर से भी छात्रों के लिए भोजन एवं नाश्ते की व्यवस्था की गई. आंदोलन के दौरान छात्रों के लिए बुनियादी जरूरतों की व्यवस्था को लेकर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

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झारखंड छात्र आंदोलन (Etv Bharat)

इस आंदोलन की खास बात यह रही कि अब इसे सिर्फ रांची या झारखंड तक सीमित समर्थन नहीं मिल रहा है. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, ओडिशा, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों से छात्र और छात्र प्रतिनिधि आंदोलन को समर्थन देने के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे. अलग-अलग राज्यों से पहुंच रहे लोगों ने छात्रों के साथ खड़े होने की बात कही.

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झारखंड छात्र आंदोलन (Etv Bharat)

दिनभर बदलते मौसम के बीच कभी धूप तो कभी बारिश होती रही, लेकिन छात्रों का धरना जारी रहा. स्टेडियम में मौजूद हजारों छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज बुलंद करते रहे. आंदोलन के 14वें दिन जहां एक ओर बाहर से मिल रहा समर्थन छात्रों का हौसला बढ़ाता दिखा, वहीं दूसरी ओर सरकार और छात्रों के बीच संभावित वार्ता को लेकर भी गतिविधियां तेज रहीं. अब छात्रों की नजर सरकार के अगले कदम पर है.

आंदोलनकारी छात्र लगातार अपनी मांगों पर सरकार से ठोस पहल की उम्मीद कर रहे हैं. ऐसे में 14वें दिन का आंदोलन समर्थन, सांस्कृतिक गतिविधियों, भोजन व्यवस्था और संभावित वार्ता की हलचल के बीच आगे बढ़ता रहा.

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