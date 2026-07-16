गुजरात में उत्साह और भक्ति भाव से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा
गुजरात में भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा के अवसर पर अमित शाह ने मंदिर में मंगला आरती में भाग लिया और पूजा-अर्चना की.
Published : July 16, 2026 at 12:25 PM IST
गांधीनगर: भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा गुरुवार को पूरे गुजरात में शुरू हो गई. इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में भाग लिया और गहरी श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना की. उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी इस मौके पर मौजूद रहे.
देश भर में कई भक्तों की भगवान जगन्नाथ में अटूट आस्था है. हर साल इस पवित्र दिन भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्राजी और भाई बलभद्रजी के साथ भक्तों को अपने दिव्य दर्शन का आशीर्वाद देने के लिए शहर में जुलूस निकालते हैं. रथ यात्रा से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने परिवार के साथ मंगला आरती की और भगवान जगन्नाथ की पूजा-अर्चना की. रथ यात्रा के इस पवित्र अवसर पर जो न केवल अहमदाबाद शहर बल्कि पूरे गुजरात राज्य के लिए आस्था का प्रतीक है, अहमदाबाद जगन्नाथ मंदिर के महंत दिलीपदासजी, संतों, महंतों और बड़ी संख्या में भक्तों के साथ मौजूद रहे.
गुजरात के पुलिस डायरेक्टर जनरल (डीजीपी) जीएस मलिक ने कहा कि पूरे राज्य में 200 से ज़्यादा जुलूस निकाले जाएंगे और सालाना त्योहार को शांति से मनाने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए. राज्य की तैयारियों के बारे में रिपोर्टरों से बात करते हुए जीएस मलिक ने कहा कि जुलूस के दौरान निगरानी बनाए रखने के लिए पूरे गुजरात में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है. इसमें अहमदाबाद की ऐतिहासिक रथ यात्रा पर खास ध्यान दिया गया.
डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा अपने पारंपरिक 16.2 किलोमीटर के रूट पर निकाली जाएगी, जिसमें तीन मेन रथ, 18 हाथी, 103 ट्रक, 30 अखाड़े और कई भक्ति म्यूजिक ग्रुप शामिल होंगे. सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में बताते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पूरे रथ यात्रा रूट को 26 रेंज, 53 एरिया और 1,397 सिक्योरिटी पॉइंट में बांटा गया.
इस बीच तीन पवित्र रथ, भगवान जगन्नाथ का नंदीघोष, भगवान बलभद्र का तलध्वज और देवी सुभद्रा का दर्पदलन, पारंपरिक अग्यान माला बिजे रस्म के बाद रथखला से जगन्नाथ मंदिर के सामने लाए जाएंगे, जो सालाना रथ यात्रा की आखिरी तैयारियों को दिखाता है. जगन्नाथ रथ यात्रा, हिंदू धर्म के सबसे खास त्योहारों में से एक है, जिसमें हर साल भारत और विदेश से लाखों भक्त आते हैं. इसे आसानी से और शांति से कराने के लिए सुरक्षा और लॉजिस्टिक के कड़े इंतजाम किए गए हैं.