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गुजरात में उत्साह और भक्ति भाव से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा

गांधीनगर: भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा गुरुवार को पूरे गुजरात में शुरू हो गई. इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में भाग लिया और गहरी श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना की. उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी इस मौके पर मौजूद रहे.

देश भर में कई भक्तों की भगवान जगन्नाथ में अटूट आस्था है. हर साल इस पवित्र दिन भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्राजी और भाई बलभद्रजी के साथ भक्तों को अपने दिव्य दर्शन का आशीर्वाद देने के लिए शहर में जुलूस निकालते हैं. रथ यात्रा से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने परिवार के साथ मंगला आरती की और भगवान जगन्नाथ की पूजा-अर्चना की. रथ यात्रा के इस पवित्र अवसर पर जो न केवल अहमदाबाद शहर बल्कि पूरे गुजरात राज्य के लिए आस्था का प्रतीक है, अहमदाबाद जगन्नाथ मंदिर के महंत दिलीपदासजी, संतों, महंतों और बड़ी संख्या में भक्तों के साथ मौजूद रहे.

गुजरात के पुलिस डायरेक्टर जनरल (डीजीपी) जीएस मलिक ने कहा कि पूरे राज्य में 200 से ज़्यादा जुलूस निकाले जाएंगे और सालाना त्योहार को शांति से मनाने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए. राज्य की तैयारियों के बारे में रिपोर्टरों से बात करते हुए जीएस मलिक ने कहा कि जुलूस के दौरान निगरानी बनाए रखने के लिए पूरे गुजरात में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है. इसमें अहमदाबाद की ऐतिहासिक रथ यात्रा पर खास ध्यान दिया गया.