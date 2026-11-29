आज देश में ड्रग्स के खिलाफ समाज में जागरूकता बढ़ रही है: पीएम मोदी
पीएम मोदी आज अपने चर्चित रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 140वें एपिसोड में बोल रहे हैं.
Published : November 29, 2026 at 11:27 AM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने चर्चित रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 140वें एपिसोड में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की. इस कार्यक्रम के माध्यम से पीएम मोदी युवाओं प्रेरित करने का प्रयास करते हैं.
पीएम मोदी ने कहा, 'आज भारत के युवाओं के टैलेंट की दुनिया भर में खूब चर्चा हो रही है. हमारे युवा बड़े सपने देख रहे हैं और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. हालांकि, ड्रग्स की लत इन उम्मीदों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है. मुझे खुशी है कि आज देश में ड्रग्स के खिलाफ समाज में जागरूकता बढ़ रही है. 'ड्रग्स-फ्री यूथ कैंपेन' भी पूरे जोरों पर चल रहा है.'
During the 140th episode of Mann Ki Baat, PM Modi says, "Today, the talent of India's youth is being widely discussed across the world. Our youth are dreaming big and working hard to realise them. However, drugs addiction has emerged as a major challenge to these aspirations. I am pleased that, in the country today, there is a growing awareness in society against drug abuse. The 'Drug-Free Youth Campaign' is also underway in full swing..." (Source: PM Modi YT)— Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2026
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