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आज देश में ड्रग्स के खिलाफ समाज में जागरूकता बढ़ रही है: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात रेडियो कार्यक्रम ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने चर्चित रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 140वें एपिसोड में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की. इस कार्यक्रम के माध्यम से पीएम मोदी युवाओं प्रेरित करने का प्रयास करते हैं.

पीएम मोदी ने कहा, 'आज भारत के युवाओं के टैलेंट की दुनिया भर में खूब चर्चा हो रही है. हमारे युवा बड़े सपने देख रहे हैं और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. हालांकि, ड्रग्स की लत इन उम्मीदों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है. मुझे खुशी है कि आज देश में ड्रग्स के खिलाफ समाज में जागरूकता बढ़ रही है. 'ड्रग्स-फ्री यूथ कैंपेन' भी पूरे जोरों पर चल रहा है.'