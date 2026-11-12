14 सालों तक स्कूल में लगातार उपस्थिति, 100 फीसदी अटेंडेंस के लिए मिला सम्मान, माता-पिता ने निभायी पूरी जिम्मेदारी
ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, दिल्ली की ओर से दो भाइयों को सम्मान,प्रतीक और आदित्य कुमार ने लगातार 14 साल तक स्कूल से नहीं ली छुट्टी
Published : November 12, 2026 at 2:57 PM IST
नई दिल्ली: बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए माता-पिता अपने कितने ही सपनों और इच्छाओं को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन जब उनकी मेहनत का परिणाम सामने आता है तो वह पूरे परिवार के लिए गर्व का पल बन जाता है. दिल्ली के मनोज कुमार ने भी अपने दोनों बेटों की पढ़ाई के लिए यही समर्पण दिखाया. उनके बेटे प्रतीक कुमार और आदित्य कुमार ने लगातार 14 साल तक स्कूल से छुट्टी नहीं ली और 100 प्रतिशत उपस्थिति का रिकॉर्ड बनाया. बीमारी हो, सर्दी की सुबह हो या कोई पारिवारिक जिम्मेदारी, दोनों भाइयों ने स्कूल जाना जारी रखा. उनकी इसी उपलब्धि को देखते हुए ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर दोनों भाइयों को सम्मानित किया गया. इस मौके पर बच्चों की मेहनत के साथ माता-पिता के त्याग और परिवार के सहयोग को भी याद किया गया.
माता-पिता के त्याग को दिया सफलता का श्रेय
प्रतीक कुमार ने बताया कि दिल्ली के न्यू ग्रीनफील्ड स्कूल से 12वीं तक पढ़ाई की और इसके बाद बीटेक कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल की. उन्होंने कहा कि पढ़ाई के दौरान कई बार ऐसा भी हुआ जब स्कूल जाने का मन नहीं करता था या तबीयत ठीक नहीं रहती थी, लेकिन माता-पिता ने कभी पढ़ाई को लेकर समझौता नहीं किया. प्रतीक ने कहा कि इस उपलब्धि के पीछे सबसे बड़ा योगदान माता-पिता का है. उन्होंने अपने शौक और इच्छाओं को पीछे रखकर दोनों भाइयों की पढ़ाई को प्राथमिकता दी. उन्होंने कहा कि आज दोनों भाई जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसका श्रेय घरवालों को जाता है.
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शुरुआत में मुश्किल थी, फिर स्कूल जाना आदत बन गया
आदित्य कुमार ने बताया कि न्यू ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल, साकेत से नर्सरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई एक ही स्कूल में पूरी की. उन्होंने बताया कि शुरुआत में रोजाना स्कूल जाना थोड़ा मुश्किल लगता था. कभी सुबह ठंड में उठने का मन नहीं करता था तो कभी तबीयत खराब होने के कारण परेशानी होती थी. हालांकि, धीरे-धीरे स्कूल जाने की आदत बन गई और फिर नियमित रूप से स्कूल पहुंचना दिनचर्या का हिस्सा बन गया. उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में बीटेक की पढ़ाई पूरी की है और जयपुर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में नौकरी कर रहा हूं. इससे पहले वह हैदराबाद और गुरुग्राम में भी काम कर चुका हूं. उन्होंने बताया कि अभी पूरा ध्यान नौकरी और काम पर है.
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बच्चों ने कभी छुट्टी करने की जिद नहीं की
दोनों भाइयों के पिता मनोज कुमार ने बताया कि इस उपलब्धि में बच्चों की मेहनत सबसे अहम है. परिवार की ओर से भी उन्हें हमेशा पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया गया. उन्होंने बताया कि 14 साल का लंबा सफर आसान नहीं था, लेकिन दोनों बेटों ने कभी यह नहीं कहा कि वे अगले दिन स्कूल नहीं जाएंगे. उन्होंने दोनों बेटों के नर्सरी से लेकर आगे की कक्षाओं तक के उपस्थिति प्रमाणपत्र भी दिखाए. उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए. पढ़ाई रोजाना करने से ही उसका बेहतर परिणाम मिलता है. अगर पढ़ाई में नियमितता टूटती है तो छूटी हुई चीजों को बाद में पूरा करना मुश्किल हो जाता है.
रहीस ने भी निभाई अहम भूमिका
पारिवारिक मित्र रहीस पिछले 22 वर्षों से उनके परिवार के साथ जुड़े हुए हैं. बच्चों को स्कूल पहुंचाने में उन्होंने भी कई बार मदद की. उन्होंने बताया कि जब कभी परिवार में कोई परेशानी होती थी या बच्चों के पिता मनोज कुमार के लिए बच्चों को स्कूल छोड़ना संभव नहीं होता था, तब बच्चों को स्कूल पहुंचाने की जिम्मेदारी संभाल लेता था.
बच्चों की सफलता के पीछे माता-पिता का त्याग भी
ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट अहमद खान ने कहा कि बच्चों की शिक्षा और परवरिश का सफर बहुत लंबा होता है. बच्चे के स्कूल जाने से लेकर उसकी पढ़ाई पूरी होने तक माता-पिता को कई तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है. सर्दी, गर्मी, बारिश, पारिवारिक समारोह, खुशियां और मुश्किल समय के बीच भी इन माता-पिता ने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दी. उन्होंने कहा कि 100 प्रतिशत उपस्थिति का रिकॉर्ड बनाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. इसमें बच्चों के अनुशासन और जज्बे के साथ माता-पिता के त्याग की भी अहम भूमिका है. हर बच्चे के लिए शत-प्रतिशत उपस्थिति संभव नहीं हो सकती, लेकिन इस परिवार की कहानी बताती है कि बच्चों की शिक्षा के प्रति माता-पिता की गंभीरता उनके भविष्य की मजबूत नींव तैयार कर सकती है.