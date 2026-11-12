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14 सालों तक स्कूल में लगातार उपस्थिति, 100 फीसदी अटेंडेंस के लिए मिला सम्मान, माता-पिता ने निभायी पूरी जिम्मेदारी

14 सालों तक स्कूल में लगातार उपस्थिति, 100% अटेंडेंस के लिए मिला सम्मान ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए माता-पिता अपने कितने ही सपनों और इच्छाओं को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन जब उनकी मेहनत का परिणाम सामने आता है तो वह पूरे परिवार के लिए गर्व का पल बन जाता है. दिल्ली के मनोज कुमार ने भी अपने दोनों बेटों की पढ़ाई के लिए यही समर्पण दिखाया. उनके बेटे प्रतीक कुमार और आदित्य कुमार ने लगातार 14 साल तक स्कूल से छुट्टी नहीं ली और 100 प्रतिशत उपस्थिति का रिकॉर्ड बनाया. बीमारी हो, सर्दी की सुबह हो या कोई पारिवारिक जिम्मेदारी, दोनों भाइयों ने स्कूल जाना जारी रखा. उनकी इसी उपलब्धि को देखते हुए ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर दोनों भाइयों को सम्मानित किया गया. इस मौके पर बच्चों की मेहनत के साथ माता-पिता के त्याग और परिवार के सहयोग को भी याद किया गया.