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नहर में दो घंटे तक जंगली सूअर से संघर्ष, 14 साल के लड़के ने दिखाई बहादुरी

नहर में दो घंटे तक जंगली सूअर से संघर्ष, 14 साल के लड़के ने दिखाई बहादुरी ( ETV Bharat )

कटक (ओडिशा): 14 साल के सुमन के पास न तो कोई हथियार था, न तत्काल मदद और न ही भागने की कोई खास जगह. नहर में एक आक्रामक जंगली सूअर के साथ फंसे होने के बावजूद, उसने अपनी सूझबूझ और असाधारण साहस का परिचय दिया. सुमन ने जंगली सूअर से करीब दो घंटे तक संघर्ष किया और तब तक उसका थूथन कसकर पकड़े रखा जब तक कि ग्रामीणों ने उसे नहीं देखा और बचाव दल वहां पहुंचा नहीं. यह घटना मंगलवार तड़के ओडिशा के कटक जिले के बांकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोपालपुर गांव के पास हुई. सुमन जंगली सुअर के हमले में बच गया, लेकिन उसके शरीर पर पांच से अधिक जगहों पर घाव थे. जानकारी के अनुसार, सुमन सुबह-सुबह शौच के लिए नदीकुंडा नहर की ओर गया था, तभी एक जंगली सूअर उसका पीछा करने लगा. अपनी जान बचाने की बेताब कोशिश में वह नहर में कूद गया. जंगली सूअर भी उसका पीछा करते हुए पानी में कूदा और उसपर हमला कर दिया. हालांकि, सुमन ने उसका मुकाबला किया. वह किसी तरह सूअर के थूथन को दबाने और उसके जबड़े को बंद रखने में कामयाब रहा. 14 साल का सुमन (ETV Bharat) करीब दो घंटे तक, किशोर ने कथित तौर पर सूअर से संघर्ष किया, और अपनी चोटों तथा थकान के बावजूद उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी. कुछ ग्रामीण, जो वहां से गुजर रहे थे, ने आखिरकार उसे देखा और पास के दमकल विभाग को सूचना दी. दमकल कर्मी विशेष बचाव उपकरणों के साथ नहर पर पहुंचे और जंगली सूअर को काबू में किया. दमकल कर्मियों ने सुमन को बचाकर पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया.