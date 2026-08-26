नहर में दो घंटे तक जंगली सूअर से संघर्ष, 14 साल के लड़के ने दिखाई बहादुरी
कटक में जंगली सूअर के हमले के बाद 14 साल के किशोर ने बहादुरी से संघर्ष किया और खुद को बचाया. नारायण साहू की रिपोर्ट.
Published : August 26, 2026 at 4:47 PM IST
कटक (ओडिशा): 14 साल के सुमन के पास न तो कोई हथियार था, न तत्काल मदद और न ही भागने की कोई खास जगह. नहर में एक आक्रामक जंगली सूअर के साथ फंसे होने के बावजूद, उसने अपनी सूझबूझ और असाधारण साहस का परिचय दिया. सुमन ने जंगली सूअर से करीब दो घंटे तक संघर्ष किया और तब तक उसका थूथन कसकर पकड़े रखा जब तक कि ग्रामीणों ने उसे नहीं देखा और बचाव दल वहां पहुंचा नहीं.
यह घटना मंगलवार तड़के ओडिशा के कटक जिले के बांकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोपालपुर गांव के पास हुई. सुमन जंगली सुअर के हमले में बच गया, लेकिन उसके शरीर पर पांच से अधिक जगहों पर घाव थे.
जानकारी के अनुसार, सुमन सुबह-सुबह शौच के लिए नदीकुंडा नहर की ओर गया था, तभी एक जंगली सूअर उसका पीछा करने लगा. अपनी जान बचाने की बेताब कोशिश में वह नहर में कूद गया. जंगली सूअर भी उसका पीछा करते हुए पानी में कूदा और उसपर हमला कर दिया. हालांकि, सुमन ने उसका मुकाबला किया. वह किसी तरह सूअर के थूथन को दबाने और उसके जबड़े को बंद रखने में कामयाब रहा.
करीब दो घंटे तक, किशोर ने कथित तौर पर सूअर से संघर्ष किया, और अपनी चोटों तथा थकान के बावजूद उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी.
कुछ ग्रामीण, जो वहां से गुजर रहे थे, ने आखिरकार उसे देखा और पास के दमकल विभाग को सूचना दी. दमकल कर्मी विशेष बचाव उपकरणों के साथ नहर पर पहुंचे और जंगली सूअर को काबू में किया. दमकल कर्मियों ने सुमन को बचाकर पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया.
उस डरावने अनुभव को याद करते हुए, सुमन ने कहा कि जब वह नहर की ओर जा रहा था, तब एक सूअर ने अचानक उसका पीछा किया. उसने कहा, "जब वह नहर में मेरे पीछे आया और हमला करने लगा, तो मैंने पूरी ताकत से उसका मुंह पकड़ लिया. मैं बहुत डर गया था, लेकिन मुझे पता था कि अपनी जान बचाने के लिए मुझे बहादुर बनना होगा. मैंने उसे छोड़ा नहीं और इस तरह मैं बच गया. नहीं तो, सूअर मुझे मार डालता."
ग्रामीणों ने की सुमन की प्रशंसा
इलाज के बाद सुमन घर लौट आया और अब ठीक हो रहा है. उसकी असाधारण सूझबूझ और बहादुरी के लिए इलाके के सभी लोगों ने सुमन की बहुत प्रशंसा की.
सुमन का इलाज करने वाले डॉ. अभिषेक स्वैन ने कहा कि चोटें गहरी हैं लेकिन वह सुरक्षित है. उन्होंने कहा, "बच्चा थोड़ा नर्वस है लेकिन उसकी चोटों का ठीक से इलाज हो गया है. वह एक-दो दिन में ठीक हो जाएगा."
उसी गांव के प्रभुदत्त राउत, जिन्होंने सबसे पहले सुमन को नहर में जंगली सूअर को पकड़े हुए देखा था, को लगा कि वह मछली पकड़ रहा है. उन्होंने कहा, "जब मैंने उसे आवाज दी, तो मैंने उसे एक जंगली सूअर के साथ संघर्ष करते हुए देखा. मैंने शोर मचाया और गांव वाले इकट्ठा हो गए, जिसके बाद फायर टीम को बचाव के लिए बुलाया गया."
मानव-पशु मुठभेड़ बढ़ने से लोगों में चिंता
इस घटना ने नादिकुंडा के आसपास जंगली सूअरों की बढ़ती आवाजाही को लेकर चिंता को बढ़ा दिया है. ग्रामीणों ने कहा कि जानवरों के साथ उनका सामना होने की घटनाएं बढ़ गई हैं. उन्होंने मांग की कि वन विभाग किसी अन्य व्यक्ति पर हमला होने से पहले उन्हें वापस वन क्षेत्रों की ओर खदेड़ने के लिए तत्काल कदम उठाए.
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