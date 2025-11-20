ETV Bharat / bharat

14 वेटेरिनेरियन ने इतिहास रचा: एक ही बैच, 14 डिस्ट्रिक्ट, एक ही दिन में एक साथ रिटायरमेंट

के मन्नुथी में वेटेरिनरी कॉलेज में वेटेरिनरी साइंस की पढ़ाई करने वाले 14 छात्र एक ही दिन में एक साथ रिटायर होने जा रहे हैं.

Retirement
14 वेटेरिनेरियन एक साथ होंगे रिटायर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 20, 2025 at 12:55 PM IST

3 Min Read
तिरुवनंतपुरम: जब 1987 में 14 स्टूडेंट्स ने त्रिशूर के मन्नुथी में वेटेरिनरी कॉलेज में वेटेरिनरी साइंस में बैचलर डिग्री के लिए एडमिशन लिया, तो उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि वे एक दिन केरल एनिमल हसबेंडरी डिपार्टमेंट के तहत डिस्ट्रिक्ट वेटेरिनरी ऑफिसर के तौर पर एक साथ रिटायर होंगे. डिपार्टमेंट अब इस अनोखे इत्तेफाक को देखने की तैयारी कर रहा है — एक ही बैच के सभी 14 ऑफिसर एक ही दिन रिटायर हो रहे हैं.

एनिमल हसबेंडरी डिपार्टमेंट के 71 साल के इतिहास में ऐसा पल कभी नहीं आया. 1987 में मन्नुथी वेटेरिनरी कॉलेज में एक साथ पढ़ाई शुरू करने वाले चौदह स्टूडेंट्स अभी पूरे राज्य में डिस्ट्रिक्ट वेटेरिनरी ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं. उनका एक साथ रिटायरमेंट 31 मई 2026 को तय है.

रिटायर होने वालों में डॉक्टरों में से एक कोल्लम के डिस्ट्रिक्ट वेटनरी ऑफिसर डॉ डी शाइन कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि उनके बैच में शुरू में 120 स्टूडेंट थे, जिन्हें उस समय की केरल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के तहत एंट्रेंस रैंक के आधार पर 14 जिलों से चुना गया था.

उन्होंने कहा, "हम 1987 बैच के हैं. तब NEET नहीं होता था. ग्रेजुएशन के बाद हम सभी अलग-अलग डिपार्टमेंट और करियर में शामिल हो गए, लेकिन इत्तेफाक से हममें से 14 लोग 14 जिलों में डिस्ट्रिक्ट वेटनरी ऑफिसर बन गए और अब हम एक ही दिन रिटायर होंगे. यह एक बहुत बड़ी खुशनसीबी और बहुत खुशी की बात है.”

Retirement
14 वेटेरिनेरियन एक साथ होंगे रिटायर (ETV Bharat)

जिंदगी भर के रिश्तों की मजबूती
इससे पहले कभी किसी एक बैच से इतने सारे ऑफिसर एक ही पोस्ट से एक साथ रिटायर नहीं हुए. ऐसे में यह एनिमल हस्बैंड्री डिपार्टमेंट के लिए एक ऐतिहासिक घटना है. अलप्पुझा के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डॉ. पी वी अरुणोदयम ने बताया कि बैच एक बहुत एक्टिव वॉट्सऐप ग्रुप चलाता है. उन्होंने कहा, “हम हर दिन काम से जुड़े मामलों और भी बहुत कुछ पर चर्चा करते हैं. अगर किसी के बच्चे की शादी होती है, तो पूरी क्लास शामिल होती है. यह रिश्ता हमारी ताकत है.”

अपने रिटायरमेंट से पहले क्लासमेट मन्नुथी वेटनरी कॉलेज के पुराने ऑडिटोरियम में एक बड़ी मीटिंग की प्लानिंग कर रहे हैं. कन्वीनर डॉ डी शाइन कुमार ने कहा कि इस इवेंट का टाइटल 'वन क्लास, वन डिपार्टमेंट्स जर्नी'है.

Retirement
14 वेटेरिनेरियन एक साथ होंगे रिटायर (ETV Bharat)

रिटायर हो रहे ऑफिसर और उनकी पोस्टिंग के जिले

डॉ. एस रामा – तिरुवनंतपुरम

डॉ. डी शाइन कुमार – कोल्लम

डॉ. पी वी अरुणोदयम – अलप्पुझा

डॉ. संतोष – पथानामथिट्टा

डॉ. पी के मनोज कुमार – कोट्टायम

डॉ. बीजू जैकब चेम्बरथी – इडुक्की

डॉ. पी जी राजेश – पलक्कड़

डॉ. पी साजी कुमार – एर्नाकुलम

डॉ. के बी जितेंद्र कुमार – त्रिशूर

डॉ. एस अनिल कुमार – कन्नूर

डॉ. जकारिया सादिक – मलप्पुरम

डॉ. वी गीता – कोझिकोड

डॉ. टी यू शाहीना – वायनाड

डॉ. बिंदु के वी – कासरगोड

