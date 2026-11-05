सात दिन में 3 बड़े हादसों ने दहलाया उत्तराखंड, हवा-पानी और सड़क पर 14 लोगों की गई जान
उत्तराखंड में अक्टूबर का अंत और नवबंर की शुरुआत भयानक हादसों से हुई है. जिसमें 3 बड़े हादसों में 14 लोगों की मौत हो गई. रिपोर्ट- किरनकांत शर्मा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 5, 2026 at 9:55 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में नवंबर का पहला हफ्ता हादसों के लिहाज से बेहद दर्दनाक साबित हो रहा है. बीते सात दिनों के भीतर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हुए तीन बड़े हादसों ने न केवल कई परिवारों को उजाड़ दिया. बल्कि, राज्य की सड़क सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
कहीं आसमान में उड़ता हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो कहीं पर्यटकों से भरी कार नदी में समा गई. देहरादून में तेज रफ्तार कंटेनर कार के ऊपर पलट गया और एक ही परिवार के तीन सदस्यों समेत चार लोगों की जिंदगी खत्म हो गई.
हवा, पानी और हाईवे पर हुए इन हादसों में अब तक कम से कम 14 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि, उत्तरकाशी कार हादसे में दो महिलाएं लापता बताई जा रही हैं. इन घटनाओं के कारण भले ही अलग-अलग हों, लेकिन तीनों ने उत्तराखंड में सुरक्षा इंतजामों और हादसों को रोकने की तैयारियों सवाल खड़े किए हैं.
आसमान में मौत, बदरीनाथ से लौट रहा हेलीकॉप्टर हाथी पर्वत के पास दुर्घटनाग्रस्त: हादसों की इस कड़ी में सबसे पहले चमोली जिले से एक भयानक हादसा सामने आया. जहां बदरीनाथ धाम से देहरादून लौट रहा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया.
ट्रांस भारत एविएशन का यह हेलीकॉप्टर दोपहर करीब 1 बजकर 14 मिनट पर बदरीनाथ से सहस्रधारा हेलीपैड के लिए रवाना हुआ था, लेकिन उड़ान के कुछ देर बाद ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) क्षेत्र में हाथी पर्वत के आसपास हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया.
इसके बाद ट्रैकिंग सिस्टम भी उसकी लोकेशन बताने में असमर्थ हो गया. कुछ समय बाद चाई गांव के पास हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली. इस हादसे में पायलट समेत सभी 6 लोगों की मौत हो गई. हेलीकॉप्टर में सवार पांच यात्री कर्नाटक के रहने वाले थे. जबकि, पायलट दिल्ली निवासी थे.
घटना की सूचना मिलने के बाद भारतीय सेना, जिला प्रशासन पुलिस एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें मौके पर पहुंचीं. दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र और मौसम की परिस्थितियों के बीच राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया. इस हादसे में जान गंवाने वालों में कर्नाटक के पुलिस अधिकारी अरुण सालुंके भी शामिल थे, जो अपने दोस्तों के साथ बदरीनाथ धाम के दर्शन करने पहुंचे थे.
हेलीकॉप्टर हादसे ने उठाए हवाई सेवाओं की सुरक्षा पर सवाल: इस हादसे के बाद उत्तराखंड में संचालित हो रही हेलीकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवाल उठे हैं. चारधाम यात्रा के दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं.
दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में कम समय में यात्रा पूरी करने के लिहाज से ये सेवाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ऊंचाई, बदलता मौसम, तेज हवाएं और कम विजिबिलिटी इनके संचालन को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं. ऐसे में मौसम के आकलन उड़ान की अनुमति और तकनीकी जांच की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है.
हादसे के बाद जो जानकारी सामने आई, वो ये थी कि हेलीकॉप्टर का मालिक कोई और चार्टर संचालन, पायलट और रखरखाव की जिम्मेदारियां अलग-अलग कंपनियों से जुड़ी थी. हेलीकॉप्टर का मालिक स्काई पल्स का बताया गया. जबकि, चार्टर संचालन शिव भोले ट्रेवल मार्ट के माध्यम से हो रहा था.
पायलट चिप्सन कंपनी से और रखरखाव शौर्य एयरोनॉटिक्स के पास बताया गया.ऐसे में जांच का एक अहम पहलू ये भी होगा कि संचालन से लेकर रखरखाव तक सभी संबंधित एजेंसियों ने निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन किया था या नहीं?
उत्तरकाशी के गंगनानी में खाई से नदी तक पहुंची कार, चार की मौत और दो महिलाएं लापता: हवाई हादसे के बाद उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हाईवे पर हुई हादसे ने प्रदेश को एक और गहरे सदमे में डाल दिया. गंगनानी के पास धारा कुंड से करीब 20 मीटर आगे डबरानी की ओर एक इनोवा कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी.
इतना ही नहीं कार खाई से गिरते हुए भागीरथी नदी में समा गई. कार में 7 लोग सवार बताए गए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आपातकालीन चिकित्सा सेवा की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं. राहत एवं बचाव अभियान के दौरान नदी किनारे से 4 लोगों के शव बरामद किए गए. जबकि, 17 साल की वेदांत अशोकभाई पटेल को गंभीर हालत में रेस्क्यू किया गया.
वहीं, दो महिलाओं के लापता होने की सूचना के बाद उनकी तलाश के लिए नदी में सर्च अभियान चलाया गया. हादसे में गुजरात निवासी अशोकबेन, रुतिका पटेल और घनश्यामभाई सरवालिया के साथ हरिद्वार निवासी चालक सुरेंद्र सिंह की मौत हुई है.
जबकि, लापता महिलाओं में सुधाबेन अशोकभाई पटेल और किरणबेन विशालभाई पटेल के नाम हैं. बताया जा रहा है कि कार में सवार यात्री गुजरात से उत्तराखंड की यात्रा पर आए थे. उनकी यात्रा का यह सफर कुछ ही पलों में मौत में बदल गया.
पहाड़ी सड़कों पर सुरक्षा इंतजाम कितने प्रभावी? उत्तरकाशी से लेकर चमोली मे यात्रा काल में कई हादसे होते हैं. इस बार गंगनानी की दुर्घटना ने एक बार फिर उत्तराखंड के पहाड़ी राजमार्गों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं. चारधाम यात्रा के दौरान इन मार्गों पर दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवाजाही बढ़ जाती है.
इनमें बड़ी संख्या ऐसे वाहन चालकों की भी होती है, जिन्हें पहाड़ी रास्तों पर ड्राइविंग का अनुभव नहीं होता. ऐसे में संवेदनशील मोड़ों पर चेतावनी संकेत क्रैश बैरियर, मजबूत पैरापिट गति नियंत्रण और सड़क सुरक्षा ऑडिट की जरूरत और बढ़ जाती है. गंगनानी हादसे के कारणों की जांच अभी बाकी है, लेकिन किसी के पास ये जवाब नहीं है कि लगातार हादसे क्यों हो रहे हैं?
देहरादून के मोहब्बेवाला में कंटेनर कार पर पलटा, एक ही परिवार के तीन सदस्यों समेत चार की मौत: हादसों की तीसरी बड़ी घटना देहरादून में घटी. जहां बीती रोज 4 नवंबर को देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर मोहब्बेवाला के पास माल से भरा एक कंटेनर कार के ऊपर पलट गया.
हादसे में कार सवार विश्वेश कपूर, उनकी पत्नी निशा आनंद कपूर, मां किरण कपूर और चालक नीरज कुमार की मौत हो गई. परिवार का छह वर्षीय बच्चा इस दर्दनाक दुर्घटना में घायल हुआ. जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. परिवार सहारनपुर से देहरादून आ रहा था.
बताया जा रहा है कि विश्वेश कपूर अपने परिवार के साथ देहरादून में रहने वाले छोटे भाई के परिवार से मिलने आ रहे थे,. लेकिन शहर में दाखिल करने से पहले ही मोहब्बेवाला के पास यह हादसा हो गया. हादसे काफी भयानक था. जिसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारी कंटेनर कार के ऊपर पलट गया.
जिसके चलते कार कंटेनर के नीचे बुरी तरह दब गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची. कंटेनर में प्लास्टिक के दाने भरे हुए थे. पुलिस ने क्रेन और अन्य संसाधनों की मदद से वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू कराया, लेकिन यह हादसा भी कई सवाल खड़े कर गया.
25 चालान लंबित, बिना भरे भर रहा था फर्राटे: हादसे के बाद सामने आई जानकारी के मुताबिक, कंटेनर के यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े 25 चालान लंबित बताए गए हैं. हैरानी की बात है कि एक बड़ा वाहन सड़क पर दौड़ रहा है, जो कि बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहा था. जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी.
यदि किसी वाहन के खिलाफ लगातार चालान लंबित है, तो उसकी सड़क पर आवाजाही और यातायात नियमों के अनुपालन की निगरानी किस स्तर पर हो रही थी? यह जांच का विषय है. इस दुर्घटना के बाद सड़क निर्माण और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े विभागों की भूमिका भी सवालों के घेरे में आई है.
पुलिस की ओर से एनएचएआई यान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. हालांकि, यह कोई पहला मामला नहीं है. जब इस जगह पर हादसा हुआ हो. इससे पहले भी कई हादसे एक के बाद एक यहां हो चुके हैं.
तीन हादसों के पीछे अलग-अलग कारण, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल एक ही: इन तीनों घटनाओं को एक साथ देखने पर साफ होता है कि उत्तराखंड में हादसों का खतरा, केवल किसी एक माध्यम तक सीमित नहीं है. हवाई सेवाओं में मौसम और तकनीकी सुरक्षा महत्वपूर्ण हैं.
पहाड़ी सड़कों पर भौगोलिक परिस्थितियां और बचाव की चुनौतियां हैं. जबकि, मैदानी क्षेत्रों में तेज रफ्तार भारी वाहनों और सड़क डिजाइन से जुड़े जोखिम सामने आ रहे हैं. देहरादून के मोहब्बेवाला में सड़क की डिजाइन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं.
"देहरादून के हादसे के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कहां चूक हो रही है, उसे तत्काल देखें. पुलिस ने लापरवाह अधिकारियों पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया है. उत्तरकाशी हादसे के भी जांच के आदेश दिए हैं. हम लगातार यात्रा काल में सड़क सुरक्षा और वाहन चालकों को नियम कानून के बारे में बताते रहते हैं. इस मामले में अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही होगी, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी."- प्रदीप बत्रा, परिवहन मंत्री, उत्तराखंड
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