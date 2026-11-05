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सात दिन में 3 बड़े हादसों ने दहलाया उत्तराखंड, हवा-पानी और सड़क पर 14 लोगों की गई जान

हादसों ने दहलाया उत्तराखंड ( फाइल फोटो- Police )

देहरादून: उत्तराखंड में नवंबर का पहला हफ्ता हादसों के लिहाज से बेहद दर्दनाक साबित हो रहा है. बीते सात दिनों के भीतर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हुए तीन बड़े हादसों ने न केवल कई परिवारों को उजाड़ दिया. बल्कि, राज्य की सड़क सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

कहीं आसमान में उड़ता हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो कहीं पर्यटकों से भरी कार नदी में समा गई. देहरादून में तेज रफ्तार कंटेनर कार के ऊपर पलट गया और एक ही परिवार के तीन सदस्यों समेत चार लोगों की जिंदगी खत्म हो गई.