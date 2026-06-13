अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले बनने जा रहा है विश्व रिकॉर्ड, आज एक साथ योग करेंगे 130 से अधिक देशों के लोग, जानिए कैसे?
जानकारी के मुताबिक इस अभियान के लिए अब तक 130 से अधिक देशों से लाखों लोग अपना पंजीकरण करा चुके हैं.
Published : June 13, 2026 at 10:58 PM IST
नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में इस साल पूरा देश योगमय हो चुका है. 21 जून को योग दिवस से पहले 14 जून 2026 को सुबह 6:15 बजे भारत एक ऐसा ऐतिहासिक कीर्तिमान रचने जा रहा है, जो दुनिया के इतिहास में दर्ज हो जाएगा. इस दिन "मोस्ट व्यूअर्स फॉर अ यूट्यूब योग लाइव स्ट्रीम" शीर्षक के तहत एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा. इस अभियान को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब तक 130 से अधिक देशों से लाखों लोग इसके लिए अपना पंजीकरण करा चुके हैं. उम्मीद है कि 20 लाख से अधिक लोग एक साथ योग करेंगे.
यह आयोजन आयुष मंत्रालय और नई दिल्ली स्थित मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा किया जा रहा है. मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के प्रतिष्ठित योग शिक्षक राहुल सिंह चौहान ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि यह सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाने का प्रयास नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरोने व योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का एक अभूतपूर्व प्रयास है. इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को योग को एक दैनिक आदत के रूप में अपनाने व इसके दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभों को महसूस करने के लिए प्रोत्साहित करना है. इस रिकॉर्ड प्रयास के माध्यम से हम भारत के उस नेतृत्व को और मजबूत कर रहे हैं, जो वैश्विक स्वास्थ्य व कल्याण के लिए योग को बढ़ावा देता है.
उन्होंने बताया कि इस लाइव स्ट्रीम योग से जुड़ने के लिए अब तक 130 देश के लाखों लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन किया है. उम्मीद है कि 20 लाख से अधिक लोग ऑनलाइन जुड़कर योग करेंगे . ऑनलाइन योगा सेशन का मुख्य आकर्षण कॉमन योग प्रोटोकॉल होगा. 14 जून को लाइव स्ट्रीम के दौरान इसी प्रामाणिक प्रोटोकॉल का लाइव अभ्यास कराया जाएगा. इसमें शरीर को लचीला बनाने वाले सूक्ष्म व्यायाम, ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, वज्रासन, उष्ट्रासन, शशांकासन, भुजंगासन, शलभसन जैसे महत्वपूर्ण योगासन शामिल होंगे. इसके अलावा, मानसिक शांति व प्राणवायु के संतुलन के लिए कपालभाति, अनुलोम-विलोम, भ्रामरी प्राणायाम एवं ध्यान का भी अभ्यास कराया जाएगा, जिससे प्रतिभागी इसके निवारक व समग्र स्वास्थ्य लाभों से परिचित हो सकें.
क्या रहेगा 14 जून के कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल
- गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का समय मिनट-दर-मिनट तय किया जा चुका है.
- सुबह 06:15 बजे: कार्यक्रम की शुरुआत व लाइव स्ट्रीमिंग की लिंकिंग.
- सुबह 06:20 बजे: आयुष मंत्रालय के सचिव द्वारा स्वागत और प्रारंभिक वक्तव्य.
- सुबह 06:25 बजे: गिनीज एडजुडिकेटर की टिप्पणियां व नियम-निर्देश.
- सुबह 06:30 से 07:15 बजे (45 मिनट): मुख्य कॉमन योग प्रोटोकॉल सेशन कराया जाएगा.
- सुबह 07:15 से 07:30 बजे: आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का संबोधन व केंद्रीय मंत्रियों के संदेश.
- सुबह 07:30 बजे: गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की आधिकारिक घोषणा.
सुबह 07:35 बजे: राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन
कैसे ट्रैक होगी उपस्थिति व कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
इस रिकॉर्ड को पूरी तरह पारदर्शी व सटीक बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है. राहुल सिंह चौहान के अनुसार प्रत्येक प्रतिभागी की उपस्थिति को ट्रैक करने के लिए खास व्यवस्था है.
|1. इच्छुक लोग टोल-फ्री नंबर 1800-315-7008 पर कॉल करके या आधिकारिक रजिस्ट्रेशन पोर्टल moa.habit.yoga पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं.
|2. पंजीकरण होते ही प्रतिभागी के व्हाट्सएप (WhatsApp) नंबर पर एक पर्सनलाइज्ड यूट्यूब जॉइनिंग लिंक भेजा जाता है.
|3. पंजीकरण होते ही प्रतिभागी के व्हाट्सएप (WhatsApp) नंबर पर एक पर्सनलाइज्ड यूट्यूब जॉइनिंग लिंक भेजा जाता है.
|4. इसी लिंक के माध्यम से व्यूअरशिप व अटेंडेंस का सत्यापन किया जाएगा. सभी से अपील की गई है कि वे सटीकता के लिए अपने पर्सनल डिवाइस से ही जुड़ें
मुफ्त योग सत्र का उपहार
इस रिकॉर्ड प्रयास का हिस्सा बनने वाले सभी पंजीकृत प्रतिभागियों को एक बड़ा लाभ भी मिलेगा. उन्हें 21 जून 2026 (योग दिवस) तक रोजाना मुफ्त ऑनलाइन योग सत्रों का एक्सेस दिया जाएगा, जिससे वे रिकॉर्ड बनाने के बाद भी अपनी योग यात्रा को जारी रख सकें.
21 जून को कोलकाता में पीएम मोदी संभालेंगे कमान
योग शिक्षक राहुल सिंह चौहान ने बताया कि इस पूरे अभियान का समापन 21 जून 2026 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के साथ होगा. 21 जून 2026 को मुख्य योग दिवस कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विशाल योग दिवस समारोह संपन्न होगा. प्रधानमंत्री का कोलकाता में योग का नेतृत्व करना इस बात का प्रतीक है कि योग देश के कोने-कोने तक और हर नागरिक तक पहुंच चुका है.
निश्चित रूप से 14 जून को होने वाला यह प्रयास व 21 जून को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होने वाला मुख्य कार्यक्रम, भारत को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आंदोलन के शिखर पर स्थापित करेगा.
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