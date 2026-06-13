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अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले बनने जा रहा है विश्व रिकॉर्ड, आज एक साथ योग करेंगे 130 से अधिक देशों के लोग, जानिए कैसे?

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में इस साल पूरा देश योगमय हो चुका है. 21 जून को योग दिवस से पहले 14 जून 2026 को सुबह 6:15 बजे भारत एक ऐसा ऐतिहासिक कीर्तिमान रचने जा रहा है, जो दुनिया के इतिहास में दर्ज हो जाएगा. इस दिन "मोस्ट व्यूअर्स फॉर अ यूट्यूब योग लाइव स्ट्रीम" शीर्षक के तहत एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा. इस अभियान को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब तक 130 से अधिक देशों से लाखों लोग इसके लिए अपना पंजीकरण करा चुके हैं. उम्मीद है कि 20 लाख से अधिक लोग एक साथ योग करेंगे.

यह आयोजन आयुष मंत्रालय और नई दिल्ली स्थित मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा किया जा रहा है. मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के प्रतिष्ठित योग शिक्षक राहुल सिंह चौहान ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि यह सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाने का प्रयास नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरोने व योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का एक अभूतपूर्व प्रयास है. इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को योग को एक दैनिक आदत के रूप में अपनाने व इसके दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभों को महसूस करने के लिए प्रोत्साहित करना है. इस रिकॉर्ड प्रयास के माध्यम से हम भारत के उस नेतृत्व को और मजबूत कर रहे हैं, जो वैश्विक स्वास्थ्य व कल्याण के लिए योग को बढ़ावा देता है.

योग शिक्षक राहुल सिंह चौहान से खास बातचीत (ETV BHARAT)

उन्होंने बताया कि इस लाइव स्ट्रीम योग से जुड़ने के लिए अब तक 130 देश के लाखों लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन किया है. उम्मीद है कि 20 लाख से अधिक लोग ऑनलाइन जुड़कर योग करेंगे . ऑनलाइन योगा सेशन का मुख्य आकर्षण कॉमन योग प्रोटोकॉल होगा. 14 जून को लाइव स्ट्रीम के दौरान इसी प्रामाणिक प्रोटोकॉल का लाइव अभ्यास कराया जाएगा. इसमें शरीर को लचीला बनाने वाले सूक्ष्म व्यायाम, ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, वज्रासन, उष्ट्रासन, शशांकासन, भुजंगासन, शलभसन जैसे महत्वपूर्ण योगासन शामिल होंगे. इसके अलावा, मानसिक शांति व प्राणवायु के संतुलन के लिए कपालभाति, अनुलोम-विलोम, भ्रामरी प्राणायाम एवं ध्यान का भी अभ्यास कराया जाएगा, जिससे प्रतिभागी इसके निवारक व समग्र स्वास्थ्य लाभों से परिचित हो सकें.

योग का एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी (ETV BHARAT)

क्या रहेगा 14 जून के कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल