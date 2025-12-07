बिहार में Indigo की 14 उड़ानें रद्द, पटना से दिल्ली-बेंगलुरु की फ्लाइट कैंसिल, देखें लिस्ट
पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ानें लगातार छठे दिन बाधित. आज 16 फ्लाइट कैंसिल, जिसमें 14 इंडिगो की फ्लाइट शामिल है. इमरजेंसी यात्रा भी रुकी.
Published : December 7, 2025 at 1:19 PM IST
पटना: इंडिगो एयरलाइंस के कारण यात्रियों को लगातार छठे दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. आज भी पटना एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की अधिकांश विमान का परिचालन रद्द कर दिया गया है. पटना एयरपोर्ट से उड़ने वाली आज 16 फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है.
16 फ्लाइट हुई कैंसिल: आज राजधानी पटना से 16 फ्लाइट कैंसिल हुआ है. जिसमें 14 इंडिगो एयरलाइंस का और दो फ्लाइट स्पाइसजेट का है. इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा जारी पत्र के मुताबिक आज राजधानी पटना से उड़ने वाली सभी विमान को रद्द कर दिया गया है. जिसके कारण उड़ान यातायात पर असर पड़ रहा है.
14 इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल: इंडिगो की कैंसिल फ्लाइट्स में 6E 6387, 6E 713, 6E 6348, 6E 6903, 6E 921, 6E 2043, 6E 925, 6E 2524, 6E 653, 6E 895, 6E 6451, 6E 5008, 6E 6256, 6E 6334 शामिल है.
पांचवें दिन भी था परिचालन पर असर: आज स्पाइसजेट की 2 फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं - SG-729 (पटना-दिल्ली), SG-532 (पटना-बेंगलुरु). वहीं इंडिगो एयरलाइंस के परिचालन में आ रही दिक्कत के कारण पांचवें दिन भी पूरे देश से लगभग 800 फ्लाइट कैंसिल किए गए. 6 दिसंबर को राजधानी पटना से 11 फ्लाइट रद्द कर दिया गया था.
कल 11 फ्लाइट हुई थी कैंसिल: बीते कल राजधानी पटना से 11 फ्लाइट को कैंसिल किया गया था. उसमें 6E 713, 6E 6348, 6E 921, 6E 6917, 6E 2524, 6E 653, 6E 895, 6E 915, 6E 6256, 6E 6334, 6E 678 शामिल है.
यात्रियों को हो रही परेशानी: इंडिगो एयरलाइंस के परिचालन रद्द होने से पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है. पटना से बेंगलुरु जाने वाले रॉबिन कुमार का कहना है कि फ्लाइट कैंसिल का अचानक मैसेज आया. उन्हें इमरजेंसी में बेंगलुरु जाना था. 5 दिन पहले ही बेंगलुरु का टिकट ₹32000 में लिया था लेकिन आज बताया जा रहा है कि आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया है.
"गोपालगंज से सुबह में ही निकला था लेकिन अब बताया जा रहा है कि फ्लाइट कैंसिल हो गया है. समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं." -रॉबिन कुमार, यात्री
ये भी पढ़ें-
इंडिगो की परेशानी के बाद यात्रियों को बड़ी राहत, बिहार से चलेंगी कई स्पेशल ट्रेनें, फटाफट देखें टाइमिंग और शेड्यूल
इंंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल, DGCA की फटकार के बाद एयरलाइंस ने लिखित में मांगी माफी
Indigo की फ्लाइट्स कैंसिल होने पर मोदी सरकार पर भड़के राहुल गांधी, लगाया बड़ा आरोप