चेन्नई में भोगी उत्सव में लोगों ने फैलाया इतना धुआं कि 14 उड़ानें रद्द हुई
चेन्नई में पिछले साल भी लोगों ने भोगी उत्सव के दौरान बड़े पैमाने पर पुराने वस्तुओं को जलाया जिससे इलाके में धुंआ छा गया था.
Published : January 14, 2026 at 2:24 PM IST
चेन्नई: चेन्नई में भोगी उत्सव के दौरान लोगों ने बड़े पैमाने पर पुराने वस्तुओं को सड़कों पर जलाया. इससे हवाई अड्डा सहित आसपास के इलाकों में धुंए का गुबार छा गया जिससे दृश्यता कम हो गई. इसके चलते दर्जन भर से अधिक उड़ानों को रद्द करना पड़ा.
पोंगल त्योहार से पहले आज भोगी त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया गया. भोगी त्योहार का मुख्य पहलू पुरानी चीजों को हटाना और नई चीजों का स्वागत करना है. इसी वजह से लोगों ने अपने घरों की पुरानी और बेकार चीजों को सड़कों पर जला दिया.
इसके अलावा बच्चों और युवाओं ने मिलकर पुरानी कार और ट्रक के टायर, तिरपाल, कागज और बोरियां जलाई. क्योंकि बड़ी संख्या में टायर जलाए गए, इसलिए काफी मात्रा में काला धुआँ निकला. हालाँकि पोंगल का त्योहार पूरे तमिलनाडु में मनाया गया, लेकिन सबसे ज्यादा घना धुआं चेन्नई में देखा गया. घना काला धुआँ चेन्नई और उसके आस-पास के इलाकों में आसमान में छा गया.
इस घने धुएं के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई. हालात इतने खराब हो गए कि चेन्नई एयरपोर्ट पर 14 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई. 30 फ्लाइट लेट हो गई. चेन्नई से पुणे, कोयंबटूर, मुंबई, दिल्ली, कोच्चि और बेंगलुरु जाने वाली आठ फ्लाइट और दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोच्चि, बेंगलुरु और कोयंबटूर से चेन्नई आने वाली छह फ्लाइट कैंसिल कर दी गई.
हवा की क्वालिटी पर गंभीर असर
इस बीच इस ज्यादा स्मॉग ने चेन्नई में हवा की क्वालिटी पर बहुत बुरा असर डाला. पर्यावरण निगरानी संगठनों द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार तमिलनाडु में कुल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) आज खतरनाक रूप से 595 के ऊंचे स्तर पर पहुंच गया जबकि मेट्रो रेल निर्माण और गाड़ियों की संख्या बढ़ने के कारण चेन्नई की हवा की क्वालिटी पहले से ही कुछ खराब थी.
आज भोगी उत्सव के कारण चेन्नई में एक्यूआई 474 के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया. इसे सांस लेने के लिए खराब और नुकसानदायक माना जाता है. कहा जा रहा है कि इससे सांस की समस्या वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. इसके अलावा, डॉक्टरों ने सलाह दी है कि बुजुर्गों और बच्चों को दोपहर तक बाहर नहीं जाना चाहिए. बता दें कि पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था. लोगों ने भोगी उत्सव के दौरान इस कदर पुराने वस्तुओं को जलाया जिससे इलाके में धुंआ छा गया था. दर्जनों उड़ाने रद्द कर दी गई थी.