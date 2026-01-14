ETV Bharat / bharat

चेन्नई में भोगी उत्सव में लोगों ने फैलाया इतना धुआं कि 14 उड़ानें रद्द हुई

चेन्नई: चेन्नई में भोगी उत्सव के दौरान लोगों ने बड़े पैमाने पर पुराने वस्तुओं को सड़कों पर जलाया. इससे हवाई अड्डा सहित आसपास के इलाकों में धुंए का गुबार छा गया जिससे दृश्यता कम हो गई. इसके चलते दर्जन भर से अधिक उड़ानों को रद्द करना पड़ा. पोंगल त्योहार से पहले आज भोगी त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया गया. भोगी त्योहार का मुख्य पहलू पुरानी चीजों को हटाना और नई चीजों का स्वागत करना है. इसी वजह से लोगों ने अपने घरों की पुरानी और बेकार चीजों को सड़कों पर जला दिया. इसके अलावा बच्चों और युवाओं ने मिलकर पुरानी कार और ट्रक के टायर, तिरपाल, कागज और बोरियां जलाई. क्योंकि बड़ी संख्या में टायर जलाए गए, इसलिए काफी मात्रा में काला धुआँ निकला. हालाँकि पोंगल का त्योहार पूरे तमिलनाडु में मनाया गया, लेकिन सबसे ज्यादा घना धुआं चेन्नई में देखा गया. घना काला धुआँ चेन्नई और उसके आस-पास के इलाकों में आसमान में छा गया. इस घने धुएं के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई. हालात इतने खराब हो गए कि चेन्नई एयरपोर्ट पर 14 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई. 30 फ्लाइट लेट हो गई. चेन्नई से पुणे, कोयंबटूर, मुंबई, दिल्ली, कोच्चि और बेंगलुरु जाने वाली आठ फ्लाइट और दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोच्चि, बेंगलुरु और कोयंबटूर से चेन्नई आने वाली छह फ्लाइट कैंसिल कर दी गई.