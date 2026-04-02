नकली आधार कार्ड के साथ 14 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से जा रहे थे दिल्ली
आरपीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि उनके पास से नकली आधार और पैन कार्ड, बांग्लादेशी करेंसी और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.
Published : April 2, 2026 at 2:57 PM IST
जलपाईगुड़ी: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के करीब आने के साथ ही, बांग्लादेश से भारत में गैर-कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करने के आरोप में 14 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है.
ये गिरफ्तारियां तब हुईं जब ये ग्रुप असम से दिल्ली जा रहा था. बुधवार रात को ये बांग्लादेशी नागरिक कामाख्या-नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से असम से दिल्ली जा रहे थे. आने वाले चुनावों को देखते हुए विशेष सुरक्षा जांच के दौरान, आरपीएफ के जवानों ने कई ऐसे लोगों से पूछताछ की तो शक गहरा गया.
जब उनके नामों को उनके आधार कार्ड से क्रॉस-चेक किया गया तो गड़बड़ियां सामने आ गईं. नतीजतन, आरपीएफ कर्मियों ने पूरे ग्रुप को जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन पर हिरासत में ले लिया. यात्रियों से पूछताछ करने पर आरपीएफ अधिकारियों ने पुष्टि की कि वे बांग्लादेश के नागरिक थे.
उन्होंने कामाख्या से टिकट खरीदे थे और दिल्ली जाने के इरादे से जनरल कोच में सवार हुए थे. हिरासत में लिए गए लोगों के अनुसार, 14 लोगों का ग्रुप दिल्ली से जम्मू-कश्मीर जाने वाला था. आरपीएफ ने जिन 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें पांच पुरुष, पांच महिलाएं, एक नाबालिग लड़की और तीन नाबालिग लड़के शामिल हैं.
जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन पर आरपीएफ अधिकारी बिप्लब दत्ता ने बताया, "जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन पर आरपीएफ के लोग कामाख्या से दिल्ली जा रही एक ट्रेन में सर्च ऑपरेशन कर रहे थे.
जांच के दौरान, कई लोगों के बयानों में अंतर पाया गया. 14 लोगों को तुरंत ट्रेन से उतार लिया गया. इसके बाद, उनके पास से कई कागजात मिले, जिनसे उनकी पहचान बांग्लादेशी नागरिक के तौर पर हुई.
14 लोगों के ग्रुप से अधिकारियों ने पांच एंड्रायड मोबाइल फोन, एक बेसिक फीचर फोन, बांग्लादेशी करेंसी, साथ ही नकली आधार कार्ड और पैन कार्ड भी जब्त किए. इन लोगों के पस से मलेशियाई करेंसी भी बरामद की गई. हिरासत में लिए गए लोगों को गुरुवार को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया जाएगा.
चुनावी माहौल के बीच, इस बात को लेकर गहरी चिंता पैदा हो गई है कि इतनी बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक बॉर्डर पार करके भारत में कैसे घुस आए, और किसने उन्हें नकली पहचान पत्र बनवाने में मदद की.
जांचकर्ता अभी हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे असल में कैसे, किन रास्तों से और किन खास मकसदों से भारत में आए और देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने की कोशिश की.
सवाल उठना लाजमी—खासकर यह देखते हुए कि चुनावों के दौरान सीमा सुरक्षा सबसे कड़ी रहने की उम्मीद है. फिर इतना बड़ा ग्रुप बिना पता चले देश में घुसपैठ करने में कैसे कामयाब हो गया. इस संदर्भ में, यह ध्यान देने योग्य है कि घुसपैठ का मुद्दा 2026 की चुनावी लड़ाई में एक प्रमुख केंद्र बिंदु है.
वहीं भाजपा का आरोप है कि राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के समर्थन से बांग्लादेश से घुसपैठिए राज्य में घुस रहे हैं, गैर-कानूनी तरीके से वोटर और आधार कार्ड हासिल कर रहे हैं, और इस तरह वोट देने का अधिकार हासिल कर रहे हैं.
उनका कहना है कि इन लोगों को तुरंत देश से निकाल देना चाहिए. इसके उलट, तृणमूल का कहना है कि सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है. उनका तर्क है कि अगर बीएसएफ बॉर्डर पर अच्छे से पेट्रोलिंग करे, तो घुसपैठ की घटनाएं नहीं होंगी.
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