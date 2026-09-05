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कर्नाटक में काम कर रहे थे मजदूर, अचानक दिखाई दिए ढेर सारे सोने के सिक्के

कर्नाटक में मजदूरों को काम करने के दौरान 14 सोने के सिक्के मिले, ( ETV Bharat )