कर्नाटक में काम कर रहे थे मजदूर, अचानक दिखाई दिए ढेर सारे सोने के सिक्के
कर्नाटक में मजदूरों को काम करने के दौरान 14 सोने के सिक्के मिले. उन्होंने उसे ग्राम पंचायत को सौंपकर ईमानदारी दिखाई.
Published : September 5, 2026 at 10:25 AM IST
बेलगावी (कर्नाटक): विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन के लिए गारंटी (VB-G RAM G) स्कीम के तहत काम कर रहे मजदूरों को 14 पुराने सोने के सिक्के मिले. यह घटना बेलगावी जिले के सवादट्टी तालुक के इंचल गांव में हुई. मजदूरों ने तुरंत सिक्के स्थानीय ग्राम पंचायत को देकर अपनी ईमानदारी की मिसाल पेश की.
सवादत्ती तहसीलदार मल्लिकार्जुन हेग्गनवारा ने ईटीवी भारत को इस घटना की जानकारी देते हुए कहा कि, यह सच है कि खजाने के रूप में 14 सोने के सिक्के मिले हैं. हर सिक्के का वजन औसतन 3.92 ग्राम है. 14 सिक्कों का कुल वजन 54.8 ग्राम है. इन सिक्कों का डिजाइन एक जैसा है, जिसके एक तरफ हाथी की तस्वीर है, और दूसरी तरफ पुराने जमाने का डिजाइन है.
सिक्के मिलने के बाद, वीबी-जी राम जी के मजदूरों ने ईमानदारी से पीडीओ, डिप्टी तहसीलदार और मुरगोड स्टेशन पुलिस की मौजूदगी में इंचल ग्राम पंचायत ऑफिस को 14 सोने के सिक्के सौंप दिए थे. पीडीओ मल्लप्पा हरुगोप्पा ने शुक्रवार को उन्हें तालुका प्रशासन को सौंप दिया.
तहसीलदार ने कहा कि, प्राप्त सोने के सिक्कों का शुरुआती मूल्यांकन सवादत्ती ज्वेलरी शॉप पर किया गया. इन सभी 14 सिक्कों की कुल कीमत करीब 8.20 लाख रुपये आंकी गई है. हालांकि, सिक्कों की असली तारीख, ऐतिहासिक महत्व और आधिकारिक कीमत पुरातत्व विभाग के निरीक्षण के बाद ही साफ होगी. उन्होंने जिला कलेक्टर और उप मंडल अधिकारी को फोन पर घटना के बारे में बता दिया है. तहसीलदार ने कहा कि, उनके कहने पर, सिक्के ट्रेजरी विभाग को सौंप दिए गए हैं।.
तहसीलदार ने कहा कि, शुरुआती अनुमान है कि सिक्के 800 से 1,000 साल पुराने हो सकते हैं. सिक्कों की तारीख और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में ज्यादा जानकारी पुरातत्व विभाग (आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट )के जानकारों के निरक्षण के बाद मिलेगी.'
पीडीओ, इंचल मल्लप्पा हरुगोप्पा ने कहा, "वीबी-जी राम जी मजदूरों ने 14 सोने के सिक्के देकर ईमानदारी दिखाई है. हम तालुक प्रशासन की तरफ से उन्हें बधाई देते हैं. हमने तहसीलदार के नेतृत्व में तालुक प्रशासन को सिक्के सौंप दिए हैं.''
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