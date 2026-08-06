Students Protest का 13वां दिन: धरनास्थल से अचानक लापता हुए अनशनकारी छात्र ब्रह्मानंद, विधानसभा की ओर जाने की अटकलें
JPSC-JSSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन के 13वें दिन अनशन पर बैठे छात्र ब्रह्मानंद अपनी जगह पर नहीं दिखे.
Published : August 6, 2026 at 2:11 PM IST
रांची: JPSC-JSSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा छात्र आंदोलन 13वें दिन भी जारी रहा. इसी दिन झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की भी शुरुआत हुई. एक ओर सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच वार्ता की तैयारी तेज हो गई है दूसरी ओर धरनास्थल से एक अनशनकारी छात्र के अचानक गायब होने की घटना चर्चा का विषय बन गई है.
बातचीत के जरिए सकारात्मक पहल की उम्मीद
राज्य सरकार की ओर से छात्रों से बातचीत के लिए चार मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल तैयार किया गया है. वहीं आंदोलनकारी छात्रों ने भी पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया है, जो सरकार के साथ वार्ता करेगा. छात्रों को उम्मीद है कि बातचीत के जरिए उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल हो सकती है.
आगे की रणनीति पर चर्चा करते दिखे छात्र
धरनास्थल पर गुरुवार को माहौल दूसरे दिनों की तरह सामान्य दिखा. रोज की तरह आंदोलन में शामिल छात्रों के लिए नाश्ता और भोजन की व्यवस्था की गई. छात्र समूहों में बैठकर आंदोलन की रणनीति पर चर्चा करते रहे. छात्र नेता सहज मीडिया को आंदोलन की वर्तमान स्थिति और आगे की रणनीति की जानकारी देते नजर आए.
वहीं JLKM नेता देवेंद्र नाथ महतो भी मीडिया से बातचीत कर छात्रों की मांगों को दोहराते रहे. धरनास्थल के दूसरे पंडाल में भी कमोबेश यही स्थिति देखी गई और समय बीतने के साथ छात्रों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ने लगी.
अनशनकारी छात्र मिला 'गायब'
हालांकि, इस बीच एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. धरनास्थल के जिस स्थान पर रामगढ़ निवासी स्कॉलर ब्रह्मानंद कुमार, पिछले चार दिनों से अन्न जल त्याग कर बैठे थे, वह स्थान गुरुवार सुबह खाली मिला.
दरअसल, ब्रह्मानंद लगातार धूप, बारिश और खराब मौसम के बावजूद अपने अनशन पर डटे हुए थे. आंदोलन से जुड़े लोगों के मुताबिक, उन्हें कई बार अनशन समाप्त करने और आराम करने के लिए समझाया गया लेकिन उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी. जब सुबह साथी छात्र वहां पहुंचे तो ब्रह्मानंद मौजूद नहीं थे.
ब्रह्मानंद के मन में था विधानसभा घेराव का विचार: छात्र
जानकारी जुटाने पर आंदोलन से जुड़े छात्रों ने बताया कि ब्रह्मानंद के मन में विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन ही विधानसभा घेराव करने का विचार था. हालांकि आंदोलन की संयुक्त रणनीति के तहत यह कार्यक्रम 10 अगस्त के लिए तय किया गया था ताकि सभी छात्र संगठित रूप से उसमें भाग ले सके.
बताया जा रहा है कि गुरुवार तड़के करीब चार बजे ब्रह्मानंद ने धरनास्थल पर मौजूद दूसरे छात्रों को जगाकर अपने साथ विधानसभा चलने के लिए कहा लेकिन किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया. इसके बाद वह अकेले ही धरनास्थल से निकल गए. फिलहाल उनके विधानसभा की ओर जाने की चर्चा है हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है. ब्रह्मानंद के अचानक चले जाने के बाद आंदोलनकारी छात्रों के बीच उनकी चर्चा होती रही.
सरकार के साथ प्रस्तावित वार्ता पर टिकी छात्रों की निगाहें
दूसरी ओर सभी की नजर अब सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच होने वाली प्रस्तावित वार्ता पर टिकी है. आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि उनका संघर्ष जारी रहेगा और अब आगे की दिशा वार्ता के परिणाम तथा आंदोलन की सामूहिक रणनीति के आधार पर तय की जाएगी.
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