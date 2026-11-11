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तमिलनाडु: 13वीं सदी की भगवान पेरुमल की एक मूर्ति मिली, 4 हजार साल पुरानी रॉक पेंटिंग की हुई खोज

तमिलनाडु: 13वीं सदी की भगवान पेरुमल की एक मूर्ति मिली, 4 हजार साल पुरानी रॉक पेंटिंग की हुई खोज ( ETV Bharat )

तिरुवल्लूर: तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में एक नीम के पेड़ के नीचे से भगवान पेरुमल की एक मूर्ति मिली है. यह दुर्लभ मूर्ति जिले के पोन्नेरी के पास चिन्नकावनम से प्राप्त हुई है. माना जा रहा है कि यह मूर्ति 13वीं सदी की है.

स्थानीय लोगों ने पोन्नेरी तालुक के तहसीलदार जयकर प्रभु को इस मूर्ति के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और मूर्ति को अपने कब्जे में ले लिया. जांच करने पर अधिकारियों ने पाया कि यह भगवान पेरुमल की चार भुजाओं वाली मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई लगभग दो फीट है. जांच करने वाले पुरातत्वविदों का कहना है कि यह 13वीं सदी की हो सकती है.

चेन्नई की मूर्ति तस्करी रोकथाम इकाई ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि क्या इस मूर्ति की तस्करी की गई थी और इसे यहां छोड़ दिया गया था. पुलिस उपाधीक्षक संपत और पोन्नेरी तालुक के तहसीलदार जयकर प्रभु इस मामले की जांच कर रहे हैं. मिली हुई मूर्ति को पेरुमल मूर्ति खजाने (ट्रेजरी) में रखा गया है. एक अलग खोज में तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग ने नागपट्टिनम में खुदाई के दौरान चोल-युग की भगवान नटराज और देवी शिवकामी की दो कांस्य मूर्तियां बरामद कीं. एक मीटर की गहराई पर अपने आधार (पेडस्टल) के साथ मिलीं इन मूर्तियों के बारे में अनुमान है कि ये 12वीं सदी की हैं. इनकी शारीरिक बनावट, प्रतिमा-संबंधी विशेषताओं, नक्काशीदार सजावट और आधार की शैली के शुरुआती विश्लेषण के आधार पर, विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये मूर्तियां 12वीं सदी ईस्वी (उत्तर चोल काल) की हैं. तमिलनाडु के विल्लुपुरम में 4,000 साल पुरानी शैल चित्रकारी मिली

वहीं दूसरी तरफ शोधकर्ताओं ने तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में कांडाचीपुरम के पास ओट्टमबट्टू थंडराई गांव में करादिमलाई की तलहटी में लगभग 4 हजार साल पुरानी रॉक पेंटिंग की खोज की है. ये चित्रकारी वेट्टावलम के इतिहास शिक्षक भारतीराजा और शोधकर्ता इमैनुएल द्वारा किए गए एक फील्ड सर्वे के दौरान मिलीं. सर्वे के दौरान उन्हें करादिमलाई के आधार पर एक रॉक शेल्टर के भीतर लाल गेरू रंग से बनी प्राचीन चित्रकारी मिलीं. इन चित्रों में 'कोपुरा कल्ली' (एक प्रकार का पौधा) जैसी आकृति दिखाई गई है, जिसका इस्तेमाल अक्सर खेतों के चारों ओर एक जीवित बाड़ के रूप में किया जाता है.