तमिलनाडु: 13वीं सदी की भगवान पेरुमल की एक मूर्ति मिली, 4 हजार साल पुरानी रॉक पेंटिंग की हुई खोज
तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में नीम के पेड़ के नीचे 13वीं सदी की पेरुमल की मूर्ति दबी हुई मिली.
Published : November 11, 2026 at 7:12 PM IST
तिरुवल्लूर: तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में एक नीम के पेड़ के नीचे से भगवान पेरुमल की एक मूर्ति मिली है. यह दुर्लभ मूर्ति जिले के पोन्नेरी के पास चिन्नकावनम से प्राप्त हुई है. माना जा रहा है कि यह मूर्ति 13वीं सदी की है.
स्थानीय लोगों ने पोन्नेरी तालुक के तहसीलदार जयकर प्रभु को इस मूर्ति के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और मूर्ति को अपने कब्जे में ले लिया. जांच करने पर अधिकारियों ने पाया कि यह भगवान पेरुमल की चार भुजाओं वाली मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई लगभग दो फीट है. जांच करने वाले पुरातत्वविदों का कहना है कि यह 13वीं सदी की हो सकती है.
चेन्नई की मूर्ति तस्करी रोकथाम इकाई ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि क्या इस मूर्ति की तस्करी की गई थी और इसे यहां छोड़ दिया गया था. पुलिस उपाधीक्षक संपत और पोन्नेरी तालुक के तहसीलदार जयकर प्रभु इस मामले की जांच कर रहे हैं. मिली हुई मूर्ति को पेरुमल मूर्ति खजाने (ट्रेजरी) में रखा गया है.
एक अलग खोज में तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग ने नागपट्टिनम में खुदाई के दौरान चोल-युग की भगवान नटराज और देवी शिवकामी की दो कांस्य मूर्तियां बरामद कीं. एक मीटर की गहराई पर अपने आधार (पेडस्टल) के साथ मिलीं इन मूर्तियों के बारे में अनुमान है कि ये 12वीं सदी की हैं. इनकी शारीरिक बनावट, प्रतिमा-संबंधी विशेषताओं, नक्काशीदार सजावट और आधार की शैली के शुरुआती विश्लेषण के आधार पर, विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये मूर्तियां 12वीं सदी ईस्वी (उत्तर चोल काल) की हैं.
तमिलनाडु के विल्लुपुरम में 4,000 साल पुरानी शैल चित्रकारी मिली
वहीं दूसरी तरफ शोधकर्ताओं ने तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में कांडाचीपुरम के पास ओट्टमबट्टू थंडराई गांव में करादिमलाई की तलहटी में लगभग 4 हजार साल पुरानी रॉक पेंटिंग की खोज की है.
ये चित्रकारी वेट्टावलम के इतिहास शिक्षक भारतीराजा और शोधकर्ता इमैनुएल द्वारा किए गए एक फील्ड सर्वे के दौरान मिलीं. सर्वे के दौरान उन्हें करादिमलाई के आधार पर एक रॉक शेल्टर के भीतर लाल गेरू रंग से बनी प्राचीन चित्रकारी मिलीं. इन चित्रों में 'कोपुरा कल्ली' (एक प्रकार का पौधा) जैसी आकृति दिखाई गई है, जिसका इस्तेमाल अक्सर खेतों के चारों ओर एक जीवित बाड़ के रूप में किया जाता है.
शोधकर्ताओं ने बताया कि इसी तरह के डिजाइन पहले भी अलमबादी और कोल्लुर जैसी जगहों पर देखे जा चुके हैं. इन खोजों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "मिली हुई चित्रकारी में, कैक्टस जैसे पौधे की आकृति के दोनों ओर हिरण जैसी आकृतियां बनी हैं। बाईं ओर के हिरण का पिछला हिस्सा कैक्टस जैसी वनस्पति के भीतर छिपा हुआ प्रतीत होता है."
उन्होंने बताया कि दाईं ओर बने जानवर की गर्दन लंबी है. हालांकि उसका सिर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है. इसके अलावा, इनमें से एक चित्र के ऊपर जंगली सूअर की आकृति भी बनी हुई है. उन्होंने यह भी बताया कि ये सभी चित्र एक रेखीय शैली (लीनियर स्टाइल) में बनाए गए हैं.
साथ ही इस इलाके की जमीन ऐसी है कि इसमें बारिश का पानी आसानी से अंदर चला जाता है. समय बीतने और बारिश के पानी के असर के कारण, यहां बनी कई आकृतियां अब धुंधली या अस्पष्ट हो गई हैं. इसके बावजूद ये चित्र उस दौर में रहने वाले लोगों की जीवनशैली, उनके आस-पास के जानवरों और उनके प्राकृतिक परिवेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं.
इसके अलावा शोधकर्ताओं को 'कराडिसुनई' (Karadisunai) नामक जगह पर कुछ अहम पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं. यहां उन्हें पत्थर में बने तीन गड्ढे मिले हैं. जिनके बारे में माना जाता है कि नवपाषाण काल (Neolithic era) के इंसानों ने इनका इस्तेमाल अपने पत्थर के औजारों को घिसने और धार लगाने के लिए किया होगा. शोधकर्ताओं का कहना है कि ये गड्ढे इस इलाके में प्राचीन मानव बसावट के अहम सबूत हो सकते हैं.
उनका यह भी मानना है कि ये खोजें उस दौर के शिकारी-संग्राहक (hunter-gatherer) समुदायों की जीवनशैली को दर्शाती हैं, जो कभी इस इलाके में रहते थे. खासकर जानवरों और पौधों जैसी आकृतियों के चित्रण, तथा औजारों को धार लगाने के लिए इस्तेमाल किए गए पत्थर के गड्ढे, एक ऐसी जीवनशैली की ओर इशारा करते हैं जो प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई थी.
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