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पीएम मोदी ने 'मन की बात' में कहा, नशा मुक्त भारत के लिए पहल जरूरी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अगस्त के आखिरी रविवार को 'मन की बात' रेडियो कार्यक्रम में बोल रहे हैं. 'मन की बात' के 137वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'आप इस वेबसाइट पर जाएं, कोई भी एक साल चुनें और आपको पता चल जाएगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसने शासन किया था. यह काम मुंबई के कृष्णा शेषाद्रि ने किया है.'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'उनकी यह कोशिश न सिर्फ इतिहास के छात्रों के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि इससे हमें दिलचस्प तरीके से इतिहास सीखने में भी मदद मिलेगी.'