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पीएम मोदी ने 'मन की बात' में कारगिल के वीरों को नमन किया, कहा-राष्ट्र के लिए बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 'मन की बात' में आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर बहादुर सैनिकों के असाधारण साहस को याद किया.

136th EPISODE MANN KI BAAT
पीएम मोदी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 26, 2026 at 11:32 AM IST

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 'मन की बात' कर रहे हैं. यह उनका 136वां एपिसोड है. इस कार्यक्रम में वह युवाओं को लेकर प्रेरणादायक बातें करते हैं. इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, 'हमारी जिंदगी में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद करने के लिए हमें कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं होती.

आज, 26 जून ऐसी ही एक तारीख है. आज कारगिल विजय दिवस है. यह दिन हमें गर्व से भर देता है. यह दिन हमें हमारे बहादुर सैनिकों के असाधारण साहस की याद दिलाता है. कारगिल की ऊंची चोटियां, खराब मौसम, दुश्मन की चुनौती, हमारे सैनिकों ने हर हालात का सामना किया. फिर भी उनका हौसला किसी भी चुनौती से ज़्यादा था. उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया. आज, कारगिल विजय दिवस पर, मैं सभी बहादुर शहीदों और बहादुर सैनिकों को दिल से श्रद्धांजलि देता हूं.'

उन्होंने आगे कहा, 'इस साल एक खास 'शौर्य विजय यात्रा' का आयोजन किया गया है. यह मोटरसाइकिल यात्रा, जो 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई थी, द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल तक जाएगी. इसका संदेश है- 'वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट.' यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि देश के लिए दिए गए बलिदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता.'

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