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पीएम मोदी ने 'मन की बात' में कारगिल के वीरों को नमन किया, कहा-राष्ट्र के लिए बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 'मन की बात' कर रहे हैं. यह उनका 136वां एपिसोड है. इस कार्यक्रम में वह युवाओं को लेकर प्रेरणादायक बातें करते हैं. इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, 'हमारी जिंदगी में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद करने के लिए हमें कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं होती.

आज, 26 जून ऐसी ही एक तारीख है. आज कारगिल विजय दिवस है. यह दिन हमें गर्व से भर देता है. यह दिन हमें हमारे बहादुर सैनिकों के असाधारण साहस की याद दिलाता है. कारगिल की ऊंची चोटियां, खराब मौसम, दुश्मन की चुनौती, हमारे सैनिकों ने हर हालात का सामना किया. फिर भी उनका हौसला किसी भी चुनौती से ज़्यादा था. उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया. आज, कारगिल विजय दिवस पर, मैं सभी बहादुर शहीदों और बहादुर सैनिकों को दिल से श्रद्धांजलि देता हूं.'