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136 साल पुराने वायलिन का 'आजादी' कनेक्शन, धुन ऐसी कि सब को कर दे मंत्रमुग्ध

इसके बॉक्स के अंदर मिले लेबल के अनुसार, यह वायलिन 1890 में जर्मनी की हॉफ कंपनी ने बनाया था.सेनगुप्ता ने बताया कि विदेशों में ऐसे एंटीक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की नीलामी होती है और उनकी कीमत 5 से 6 लाख रुपये या उससे भी अधिक होती है. हालांकि, उनके लिए इस वायलिन की कीमत सिर्फ पैसों में नहीं आंकी जा सकती.

सेनगुप्ता ने ईटीवी भारत को बताया, "इतना पुराना होने के बावजूद, यह वायलिन अभी भी बजाने लायक हालत में है. इससे निकलने वाली आवाज बहुत ही मधुर और गूंजने वाली है. इस तरह के वायलिन अब बहुत कम देखने को मिलते हैं. इसकी उम्र, बनावट और इतिहास इसे एक एंटीक (कीमती पुरानी चीज़) बनाते हैं."

जी हां, मिलिए जर्मनी में बने उस वायलिन से जो लगभग अमर हो गया है - न सिर्फ इसलिए कि यह बेहतरीन संगीत पैदा करता है, बल्कि इसलिए भी कि इसने एक स्वतंत्रता सेनानी की यादों को जिंदा रखा है.सेनगुप्ता, जिन्हें यह वायलिन परिवार की धरोहर के तौर पर मिला था, इसे अपने दिल के बहुत करीब रखते हैं. एक संगीतकार और संगीत शिक्षक होने के नाते, जो कई तरह के वाद्ययंत्र बजाते हैं, उनका मानना ​​है कि अपनी समृद्ध और गहरी आवाज (टोन) के कारण यह आज के दौर के वायलिनों को भी मात दे सकता है.

शंखदीप सेनगुप्ता ने 1890 में बने इस जर्मन वायलिन को संभाल कर रखा है. उनकी यह वायलिन अपनी खास आवाज और आजादी की लड़ाई लड़ने वाले अपने पूर्वजों से जुड़े होने की वजह से उनके लिए बहुत कीमती है. यह 136 साल पुराना है. लेकिन इसका हर हिस्सा सही-सलामत और मजबूत है. यह आज भी वही संगीत सुनाता है जो एक सदी पहले सुनाता था. हर शाम, आसनसोल में राधानगर रोड पर स्थित एक घर से इसके तारों से निकलने वाला संगीत गूंजता है, जब इसके मौजूदा मालिक शंखदीप सेनगुप्ता इसे बजाना शुरू करते हैं.

आसनसोल (प.बंगाल) : "यह एक अनोखा वायलिन है. इसे 1890 में बनाया गया था, वह भी जर्मनी में. और आज भी यह न सिर्फ सही सलामत है, बल्कि इससे उतनी ही मधुर धुन निकलती है, जितनी आप सोच सकते हो. बल्कि आजकल के वायलिन से बेहतर धुन निकलती है." यह कहना है कि इस वायलिन के मालिक शंखदीप सेनगुप्ता का. वह पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रहते हैं. वह एक संगीतकार हैं.

इसकी असली कीमत उनके परिवार और भारत की आजादी की लड़ाई से इसके जुड़ाव में है.यह बताते हुए कि यह वायलिन उनके घर में इतनी खास जगह कैसे पा सका, सेनगुप्ता कहते हैं कि उनके नाना माणिक गुप्ता और नाना के भाई सुशील गुप्ता आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सेनानी थे. उन्हें अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था. परिवार के लोगों के अनुसार, जेल में राजनीतिक कैदियों को पढ़ाई-लिखाई और दूसरी गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था. माणिक गुप्ता ने होम्योपैथी की पढ़ाई की, जबकि सुशील गुप्ता ने वायलिन बजाना सीखा.

सेनगुप्ता ने बताया कि इसी दौरान जर्मनी में बना वायलिन परिवार में आया. वे कहते हैं, "रिहा होने के बाद भी सुशील गुप्ता वायलिन बजाने का अभ्यास करते रहे. और मैं अपने नाना के भाई की उन कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ, जिनमें वे बर्दवान में एक पेड़ के नीचे वायलिन बजाया करते थे."

इस तरह वायलिन परिवार की यादों का हिस्सा बन गया—न सिर्फ संगीत के लिए, बल्कि उस पीढ़ी के लिए भी जिसने आजादी की लड़ाई के दौरान जेल की सजा काटी थी. सुशील गुप्ता की मौत के बाद, वायलिन को सेनगुप्ता के एक चाचा के घर पर रखा गया. बचपन में सेनगुप्ता अक्सर उसे वहां देखते थे, हालांकि तब उन्हें उसकी अहमियत समझ नहीं आती थी.सालों बाद, उन्होंने कोलकाता में वायलिन सीखना शुरू किया और आगे चलकर एक म्यूजिशियन के तौर पर अपनी पहचान बनाई. वायलिन की बेहतर समझ होने के बाद, वे उस पुराने वायलिन को एक बार फिर देखने के लिए अपने चाचा के घर लौटे.इस बार, उन्होंने उसे एक अलग नजरिए से देखा.

शंखदीप सेनगुप्ता वायलिन को दिखाते हुए. (ETV Bharat)

उन्होंने इसकी खास कारीगरी को पहचाना और समझा कि इस वाद्ययंत्र को बचाकर रखना जरूरी है. अपने चाचा की इजाजत से सेनगुप्ता इसे घर ले आए और इसकी मरम्मत करवाई. वे बताते हैं, "ठीक होने के बाद, इस वायलिन को फिर से बजाया जा सका. इसकी आवाज ने मुझे हैरान कर दिया. इस वायलिन को बजाने के बाद, मेरा मन अपने दूसरे वायलिन बजाने का नहीं करता था. इसका संगीत किसी का भी दिल छू सकता है."

सेनगुप्ता ने बताया कि वायलिन बनाने के तरीके हर देश में अलग-अलग होते हैं. वे कहते हैं, "जर्मनी, इटली और पुराने चेकोस्लोवाकिया में बने वायलिन अपने आकार, अनुपात और बनावट में अलग होते हैं. इस पुराने वायलिन की गर्दन छोटी और बॉडी बड़ी है. इसकी बॉडी कई आधुनिक वायलिन की तुलना में पतली भी है. इसकी पिछली सतह (बैक) भी एक खास बात है. जहां कई वायलिन की पिछली सतह लकड़ी के दो टुकड़ों को जोड़कर बनाई जाती है, वहीं सेनगुप्ता का कहना है कि यह वायलिन लकड़ी के एक ही टुकड़े से बना हुआ लगता है."

सेनगुप्ता का मानना ​​है कि इसकी बनावट ही इसे गहरी और अनोखी आवाज देती है. उन्होंने कहा, "इसका रंग, बनावट और कारीगरी बताती है कि यह जर्मन कंपनी के बनाए वायलिन के खास स्टाइल में बना है."

सेनगुप्ता बताते हैं कि कई माहिर संगीतकारों ने इस वायलिन को सुना है और इसकी आवाज से प्रभावित हुए हैं. हालांकि वह इस वायलिन को एक कीमती पुरानी चीज मानते हैं, लेकिन उनका इसे सिर्फ जमा करने की चीज (कलेक्टर आइटम) की तरह रखने का कोई इरादा नहीं है. जब भी वह इसे बजाते हैं, तो उन्हें उन लोगों से जुड़ाव महसूस होता है जिन्होंने उनसे पहले इसे संभालकर रखा था.

अपनी इच्छा जाहिर करते हुए सेनगुप्ता ने कहा, "जब मैं इसे बजाता हूं, तो मुझे एक अजीब सा एहसास होता है. इसकी आवाज मुझे पुरानी यादों में ले जाती है, लेकिन साथ ही मुझे इतिहास का भी एहसास कराती है. मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार की अगली पीढ़ी इसे बजाए और इसे संभालकर रखे."

राधानगर रोड पर उनके घर के पास से गुजरने वाले लोगों के लिए, इसका संगीत शायद दिन के आखिर में बस एक प्यारी धुन हो सकती है. लेकिन सेनगुप्ता के लिए, यह ऐतिहासिक वायलिन उनका गर्व है क्योंकि इसकी हर धुन में एक कहानी छिपी है जो औपनिवेशिक भारत में शुरू हुई थी और कई पीढ़ियों से गुजरते हुए उन तक पहुंची है.

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