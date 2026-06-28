ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी 'मन की बात' के 135वें एपिसोड में साझा करेंगे अपने विचार

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने चर्चित रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 135वें एपिसोड में मन की बात करेंगे. इस कार्यक्रम में वह युवाओं को लेकर प्रेरणादायक बातें करते हैं. देश-दुनियां की उन घटनाओं का जिक्र करते हैं जिसका समाज के विकास में सरोकार रहा है.