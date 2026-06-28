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पीएम मोदी 'मन की बात' के 135वें एपिसोड में साझा करेंगे अपने विचार

पीएम नरेंद्र मोदी आज जून के आखिरी रविवार को अपने चर्चित रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 135वें एपिसोड में अपने विचार साझा करेंगे.

MANN KI BAAT
पीएम मोदी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 28, 2026 at 10:51 AM IST

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने चर्चित रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 135वें एपिसोड में मन की बात करेंगे. इस कार्यक्रम में वह युवाओं को लेकर प्रेरणादायक बातें करते हैं. देश-दुनियां की उन घटनाओं का जिक्र करते हैं जिसका समाज के विकास में सरोकार रहा है.

अपडेट जारी है...

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