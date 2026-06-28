पीएम मोदी 'मन की बात' के 135वें एपिसोड में साझा करेंगे अपने विचार
पीएम नरेंद्र मोदी आज जून के आखिरी रविवार को अपने चर्चित रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 135वें एपिसोड में अपने विचार साझा करेंगे.
पीएम मोदी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात (ETV Bharat)
Published : June 28, 2026 at 10:51 AM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने चर्चित रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 135वें एपिसोड में मन की बात करेंगे. इस कार्यक्रम में वह युवाओं को लेकर प्रेरणादायक बातें करते हैं. देश-दुनियां की उन घटनाओं का जिक्र करते हैं जिसका समाज के विकास में सरोकार रहा है.
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