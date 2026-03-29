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प्रधानमंत्री मोदी ने 'मन की बात' में कहा, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की बड़ी भूमिका है

पीएम मोदी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च के आखिरी रविवार को अपने चर्चित रेडियो कार्यक्रम मन की बात में बोल रहे हैं. इस दौरान उन्होंने विभिन्न विषयों पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की बड़ी भूमिका है. प्रधानमंत्री मोदी 'मन की बात' के 132वें एपिसोड में कहा, 'मार्च का यह महीना वैश्विक स्तर पर बेहद घटनापूर्ण रहा है. हम सभी को याद है कि कोरोना के कारण दुनिया को लंबे समय तक कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था. हमें उम्मीद थी कि इस संकट से उबरने के बाद दुनिया एक नई शुरुआत के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगी. हालाँकि, अलग-अलग क्षेत्रों में युद्ध और संघर्ष के हालात लगातार सामने आते रहे हैं.'