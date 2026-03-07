हैदराबाद : 130 नक्सलियों ने सीएम रेवंत रेड्डी के सामने किया सरेंडर, हथियार सौंपे
सरेंडर करने वाले नक्सलियों में सबसे अधिक 125 छत्तीसगढ़ से हैं. इसके अलावा चार तेलंगाना व एक आंध्र प्रदेश से है.
Published : March 7, 2026 at 8:24 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के सामने शनिवार को 130 नक्सलियों ने हथियारों के साथ सरेंडर कर दिया. हैदराबाद के बंजारा हिल्स में कमांड कंट्रोल सेंटर में सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने 124 हथियार सौंपे. सरेंडर करने वालों में तीन स्टेट कमेटी मेंबर, एक रीजनल कमेटी मेंबर, 10 डिविजनल कमेटी मेंबर, 46 एरिया कमेटी मेंबर और 70 पार्टी मेंबर शामिल हैं.
सरेंडर करने वाले 130 नक्सलियों में से 125 छत्तीसगढ़ से, चार तेलंगाना से और एक आंध्र प्रदेश से हैं. सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने एक इंसास एलएमजी राइफल, 31 एके-47 राइफल, 21 इंसास राइफल, 20 एसएलआर राइफल, 18.303 राइफल और 33 दूसरी बंदूकें पुलिस को सौंप दीं.
रेड्डी ने इस उपलब्धि के लिए डीजीपी शिवधर रेड्डी और एसआईबी डीआईजी सुमति को बधाई दी.
उन्होंने कहा कि पुलिस यह पक्का करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है कि बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर करें और मुख्यधारा में शामिल हों. मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस ने नक्सलियों में यह भरोसा जगाया है कि अगर वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें तो वे अच्छी जिंदगी जी सकते हैं.
బుల్లెట్ కంటే బ్యాలెట్ గొప్పదని చరిత్ర పదే పదే రుజువు చేసింది. ఆ నమ్మకంతో ఈ రోజు కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ లో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో 130 మంది నక్సలైట్లు ఆయుధాలు అప్పగించి, జన జీవన స్రవంతిలో కలిశారు. వారికి నా అభినందనలు.#Telangana #FromViolenceToPeace#Rehabilitation pic.twitter.com/ntFXhHigjO— Revanth Reddy (@revanth_anumula) March 7, 2026
उन्होंने कहा कि उन्होंने नक्सल नेताओं से कहा है कि वे राज्य स्तर पर उनके पुनर्वास के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, करेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री के साथ उनकी मांगों पर चर्चा की है. उन्होंने कहा कि अब तक तेलंगाना में 721 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरेंडर करने वाले माओवादियों को पुनर्वास पैकेज और स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड दिया जाएगा, और निम्स जैसे अस्पतालों में उनके लिए बेहतर मेडिकल सर्विस का इंतजाम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार नक्सलियों के रैंक के आधार पर पैकेज देगी.
130 Maoists with 124 weapons surrender in Telangana— IANS (@ians_india) March 7, 2026
· In the biggest-ever surrender by Maoists in Telangana, 130 cadres of the banned Communist Party of India (Maoist) laid down their arms before Chief Minister A. Revanth Reddy here on Saturday
🔗: https://t.co/EGhg9dZVa2 pic.twitter.com/IuD8cFoYEy
इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने गणपति समेत बड़े नेताओं से सरेंडर करने की अपील की. उन्होंने कहा कि गणपति बीमार हैं और भरोसा दिलाया कि अगर वह सरेंडर करते हैं तो उनका इलाज किया जाएगा और उनकी देखभाल की जाएगी. माओवादियों का बड़ा सरेंडर 4 मार्च को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ रेड्डी की मीटिंग के बाद हुआ.
