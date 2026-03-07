ETV Bharat / bharat

हैदराबाद : 130 नक्सलियों ने सीएम रेवंत रेड्डी के सामने किया सरेंडर, हथियार सौंपे

सरेंडर करने वाले नक्सलियों में सबसे अधिक 125 छत्तीसगढ़ से हैं. इसके अलावा चार तेलंगाना व एक आंध्र प्रदेश से है.

CM Revanth Reddy with the surrendered Maoists
आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के साथ सीएम रेवंत रेड्डी (ETV Bharat)
Published : March 7, 2026 at 8:24 PM IST

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के सामने शनिवार को 130 नक्सलियों ने हथियारों के साथ सरेंडर कर दिया. हैदराबाद के बंजारा हिल्स में कमांड कंट्रोल सेंटर में सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने 124 हथियार सौंपे. सरेंडर करने वालों में तीन स्टेट कमेटी मेंबर, एक रीजनल कमेटी मेंबर, 10 डिविजनल कमेटी मेंबर, 46 एरिया कमेटी मेंबर और 70 पार्टी मेंबर शामिल हैं.

सरेंडर करने वाले 130 नक्सलियों में से 125 छत्तीसगढ़ से, चार तेलंगाना से और एक आंध्र प्रदेश से हैं. सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने एक इंसास एलएमजी राइफल, 31 एके-47 राइफल, 21 इंसास राइफल, 20 एसएलआर राइफल, 18.303 राइफल और 33 दूसरी बंदूकें पुलिस को सौंप दीं.

The weapons surrendered by the Maoists
माओवादियों द्वारा सौंपे गए हथियार (ETV Bharat)

रेड्डी ने इस उपलब्धि के लिए डीजीपी शिवधर रेड्डी और एसआईबी डीआईजी सुमति को बधाई दी.

उन्होंने कहा कि पुलिस यह पक्का करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है कि बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर करें और मुख्यधारा में शामिल हों. मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस ने नक्सलियों में यह भरोसा जगाया है कि अगर वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें तो वे अच्छी जिंदगी जी सकते हैं.

उन्होंने कहा कि उन्होंने नक्सल नेताओं से कहा है कि वे राज्य स्तर पर उनके पुनर्वास के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, करेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री के साथ उनकी मांगों पर चर्चा की है. उन्होंने कहा कि अब तक तेलंगाना में 721 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरेंडर करने वाले माओवादियों को पुनर्वास पैकेज और स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड दिया जाएगा, और निम्स जैसे अस्पतालों में उनके लिए बेहतर मेडिकल सर्विस का इंतजाम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार नक्सलियों के रैंक के आधार पर पैकेज देगी.

इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने गणपति समेत बड़े नेताओं से सरेंडर करने की अपील की. ​​उन्होंने कहा कि गणपति बीमार हैं और भरोसा दिलाया कि अगर वह सरेंडर करते हैं तो उनका इलाज किया जाएगा और उनकी देखभाल की जाएगी. माओवादियों का बड़ा सरेंडर 4 मार्च को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ रेड्डी की मीटिंग के बाद हुआ.

संपादक की पसंद

