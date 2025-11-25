ETV Bharat / bharat

26 नवंबर: जन आंदोलन से सत्ता तक, फिर हार तक: AAP की 13 साल की दिलचस्प यात्रा पर एक नज़र

दिल्ली की राजनीति में बड़ा बदलाव, आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर: दिल्ली की राजनीति में कभी बदलाव की उम्मीद बनकर उभरी आम आदमी पार्टी (AAP) की यात्रा इस बार एक बड़े मोड़ पर आकर थम गई. 2013 में भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति में कदम रखने वाली AAP ने वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में 70 में 67 सीट और 2020 के चुनाव में 62 सीट जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की और दिल्ली की सत्ता संभाली. शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली-पानी और मोहल्ला क्लीनिक जैसे मॉडल ने पार्टी को जनता के बीच मजबूत भरोसा दिलाया. लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव में हालात पूरी तरह बदल गए. शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, लंबे समय से जेल में बंद सत्येंद्र जैन और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जारी ईडी जांच ने पार्टी की छवि को गहरा धक्का पहुंचाया. भ्रष्टाचार के इन आरोपों ने जनता के विश्वास को कमजोर किया और सत्ता से बाहर होने की स्थिति पैदा की.

इस दिन पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके साथी नेताओं ने मुख्यमंत्री और मंत्री पद की शपथ ली. हालांकि, सत्ता में उनकी यह पहली पारी महज 49 दिनों तक चली, लेकिन इसके बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाई है और भाजपा और कांग्रेस के साथ देश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी है. वर्ष 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा. पार्टी के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपनी सीट तक नहीं बचा सके, लेकिन इस हार के बीच अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित 12 सीटों में से 8 सीटों सहित कुल 22 सीटों पर आप पार्टी ने जीत दर्ज की थी.

नई दिल्ली: 26 नवंबर वही तारीख, जिस दिन 13 साल पहले दिल्ली की सियासत में एक नया अध्याय शुरू हुआ था. इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जन आंदोलन से निकला एक राजनीतिक प्रयोग, जिसने देश की राजनीति को नई दिशा दी. आम आदमी पार्टी पहली बार 28 दिसंबर 2013 को दिल्ली में सत्ता संभालकर एक नया अध्याय लिखा.

ईमानदारी की लड़ाई जारी, झूठ का जवाब सच से देंगे: AAP पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील कुमार ने बताया कि,

"आम आदमी पार्टी की स्थापना सत्य और ईमानदारी की नींव पर हुई है. पिछले ग्यारह वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और मोहल्ला क्लीनिक जैसे क्षेत्रों में दिल्ली सरकार ने ऐसे काम किए, जिनकी पूरे देश में नकल की गई. दिल्ली से आम आदमी पार्टी की हार के बाद मौजूदा दिल्ली सरकार ने 200 से अधिक मोहल्ला क्लीनिक बंद कर दिए, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हुई."

उन्होंने पंजाब का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां AAP सरकार के तहत तीन हजार से अधिक मोहल्ला क्लीनिक चल रहे हैं. सुनील कुमार ने बताया कि विपक्ष ने 'शराब घोटाला' जैसे आरोप लगाकर जनता को भ्रमित किया और इसके आधार पर AAP के शीर्ष नेताओं सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को वर्षों तक जेल में रखा गया. उन्होंने बताया कि इन मामलों में सच्चाई सबके सामने है. सुनील कुमार ने कहा कि पार्टी घर-घर अभियान चला रही है और मौजूदा सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रख रही है. उन्होंने कहा कि झूठ का जवाब सच से दिया जाएगा और पार्टी अपनी खोई जमीन वापस हासिल करेगी.

दिल्ली चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप: सुनील कुमार ने बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्ष की ओर से कई क्षेत्रों में हजारों वोट काटे गए, नकली वोट बढ़ाए गए और कुछ जगहों पर धन, साड़ी और जूते बांटकर चुनाव को प्रभावित किया गया और चुनाव आयोग ने इन गतिविधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की.

यमुना सफाई और प्रदूषण पर सरकार को घेरा: सुनील कुमार ने कहा कि मौजूदा सरकार ने यमुना की सफाई सिर्फ दिखावे भर की. छठ पर्व से पहले रसायन डालकर पानी को साफ दिखाने का प्रयास हुआ, जबकि वास्तविक स्थिति आज भी खराब है. प्रदूषण पर उन्होंने बताया कि विपक्ष द्वारा डेटा छुपाने की कोशिश की जा रही है और सरकार वास्तविक हालात को स्वीकार नहीं कर रही.

इंडिया अगेंस्ट करप्शन से नई राजनीतिक चेतना का जन्म: आम आदमी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रोफेसर आनंद कुमार ने बताया कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के दौरान मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापक था. यह आंदोलन जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन का अधूरा सपना पूरा करता दिखाई दिया. अन्ना हजारे की सादगी, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव, संजय सिंह, गोपाल राय जैसे शिक्षित और प्रतिबद्ध लोगों की टीम सब मिलकर एक नई राजनीतिक चेतना की नींव रख रहे थे.

AAP के गठन का निर्णायक क्षण और शुरुआती प्रयोग: प्रो. आनंद कुमार ने बताया कि जब अन्ना हजारे और सहयोगियों के अनशन समाप्त हुए, तब यह प्रश्न उठा कि आगे क्या किया जाए? अन्ना हजारे की राय थी कि आंदोलन रोक दिया जाए और चुनाव होने दें, लेकिन हममें से कई लोगों का मानना था कि बिना एक नए दल के जनता को विकल्प नहीं मिलेगा. उन्होंने बताया कि आंदोलन की लहर थी, लेकिन उसके सामने कोई राजनीतिक ढांचा नहीं था. इसी से आम आदमी पार्टी के गठन का विचार जन्मा. 26 नवंबर 2013 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी, उसी दिन पार्लियामेंट स्ट्रीट की विशाल सभा में दल की घोषणा की गई. कैप्टन अब्बास अली को बुलाकर मशाल सौंपने का प्रतीकात्मक क्षण बनाया गया. देश भर में 400 से अधिक लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतरे. मीरा पाटकर, राजमोहन गांधी जैसे नाम उम्मीदवार बने. दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के समर्थन से 49 दिन की सरकार बनी, लेकिन जन लोकपाल बिल के समय समर्थन वापस ले लिया गया और सरकार गिर गई. इसके बाद वर्ष 2014 में बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़े.

सिद्धांतों से समझौता और पार्टी का बदलता चरित्र: प्रो. आनंद कुमार ने बताया कि दूसरी बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया. लेकिन इसी दौर में पार्टी में टिकटों के चयन में सिद्धांतों की जगह ताकत और धन को प्राथमिकता दी गई. विरोध के बाद जांच समिति बनी, जिसमें आनंद कुमार और आशीष खेतान ने आपत्तियां दर्ज कीं. फिर भी बहुमत मिलने के बाद पार्टी का चेहरा बदलने लगा. ‘टीम अन्ना’ की जगह ‘टीम अरविंद’ बन गई. लोकतांत्रिक निर्णयों की जगह व्यक्ति-केंद्रित फैसले लिए जाने लगे. असहमति रखने वाले प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, अजीत झा और आनंद कुमार सहित अन्य लोग पार्टी से निकाल दिए गए.





