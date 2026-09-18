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बेंगलुरु में पड़ोसी के लड़के को किडनैप करके जान से मारा, आरोपी गिरफ्तार

आरोपी ने लड़के को किडनैप किया और फिर फोन पर उसके पिता से एक करोड़ रुपये की फिरौती मांगी.

13 year old boy kidnapped and murdered in Bengaluru
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2026 at 4:57 PM IST

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बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु में एक 13 साल के लड़के को किडनैप करके उसका मर्डर करने का मामला सामने आया है. यह घटना चिक्काजला पुलिस थाना इलाके में हुई, जहां पैसे के लालच में पड़ोसी के बेटे का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई.

पुलिस ने आरोपी भास्कर रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़ित 13 साल का प्रज्वल था. वह येलहंका के विनायक नगर का रहने वाला था. चिक्काजला पुलिस ने बताया कि भास्कर रेड्डी ने सीमेंट की ईंट से मारकर लड़के की हत्या कर दी थी.

प्रज्वल और भास्कर रेड्डी अच्छे परिवारों से थे. पड़ोसी होने के कारण उनके बीच अच्छे रिश्ते थे. वे अक्सर एक-दूसरे के घर आते-जाते रहते थे. लड़के के पिता मनोहर रियल एस्टेट और फाइनेंस के बिजनेस से जुड़े थे. लड़के प्रज्वल को कारों में बहुत दिलचस्पी थी.

पुलिस ने बताया कि आरोपी भास्कर रेड्डी को प्रज्वल की दिलचस्पी के बारे में अच्छी तरह पता था. बुधवार को लड़के को गणेश उत्सव के लिए पटाखे खरीदने के लिए अपनी कार में ले जाने का वादा करके ले गया. बताया जा रहा है कि आरोपी भास्कर रेड्डी शराब के नशे में था. उसने लड़के से एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहा. उसने उस वीडियो का इस्तेमाल लड़के के पिता को धमकाने के लिए किया.

आरोपी भास्कर ने प्रज्वल के पिता से 1 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी. पैसे न देने पर बेटे को जान से मारने की धमकी दी. प्रज्वल के पिता मनोहर ने तुरंत आरोपी भास्कर रेड्डी के पिता को इसकी जानकारी दी. दोनों ने मिलकर भास्कर को बुलाया औऱ उसे डांटा. उन्होंने प्रज्वल के साथ तुरंत लौटने को कहा. उन्होंने पुलिस को भी इसकी सूचना दी. पुलिस ने तुरंत सर्च अभियान शुरू किया.

पुलिस ने बताया कि जब आरोपी भास्कर की साजिश नाकाम होने लगी तो घबराकर उसने कार के अंदर प्रज्वल के सिर पर सीमेंट की ईंट से वार करके बेरहमी से उसकी हत्या कर दी. मर्डर के बाद भास्कर रेड्डी ने प्रज्वल की लाश कार में छिपा दी और आंध्र प्रदेश की तरफ भागने की कोशिश की. घबराहट में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के चक्कर में बल्लारी रोड पर उसकी कार की टक्कर हो गई. स्थानीय लोगों ने उसे मौके पर ही रोक लिया और पुलिस को इसकी सूचना दी.

चिक्काजला स्टेशन की पुलिस मौके पर पहुंची और कार की जांच करने के बाद प्रज्वल की लाश बरामद की. इस दौरान भास्कर ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की. उसने बताया कि लड़के की मौत दुर्घटना के कारण हुई है. हालांकि पुलिस जांच में पता चला कि पीड़ित प्रज्वल को मारने की घटना पहले से ही प्लान की गई थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आगे कहा कि आरोपी से पूछताछ जारी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मर्डर सिर्फ पैसे के लिए किया गया था या फिर इसके पीछे कोई आपसी रंजिश थी.

बेंगलुरु नॉर्थ-ईस्ट डिवीजन के डीसीपी मिथुन कुमार ने कहा कि घटना के तुरंत बाद केस दर्ज किया गया और मामले की जांच शुरू की गई. भास्कर रेड्डी के अलावा इस मामले में शामिल एक और आरोपी के बारे में लीड मिली है. उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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