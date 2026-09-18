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बेंगलुरु में पड़ोसी के लड़के को किडनैप करके जान से मारा, आरोपी गिरफ्तार

बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु में एक 13 साल के लड़के को किडनैप करके उसका मर्डर करने का मामला सामने आया है. यह घटना चिक्काजला पुलिस थाना इलाके में हुई, जहां पैसे के लालच में पड़ोसी के बेटे का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई.

पुलिस ने आरोपी भास्कर रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़ित 13 साल का प्रज्वल था. वह येलहंका के विनायक नगर का रहने वाला था. चिक्काजला पुलिस ने बताया कि भास्कर रेड्डी ने सीमेंट की ईंट से मारकर लड़के की हत्या कर दी थी.

प्रज्वल और भास्कर रेड्डी अच्छे परिवारों से थे. पड़ोसी होने के कारण उनके बीच अच्छे रिश्ते थे. वे अक्सर एक-दूसरे के घर आते-जाते रहते थे. लड़के के पिता मनोहर रियल एस्टेट और फाइनेंस के बिजनेस से जुड़े थे. लड़के प्रज्वल को कारों में बहुत दिलचस्पी थी.

पुलिस ने बताया कि आरोपी भास्कर रेड्डी को प्रज्वल की दिलचस्पी के बारे में अच्छी तरह पता था. बुधवार को लड़के को गणेश उत्सव के लिए पटाखे खरीदने के लिए अपनी कार में ले जाने का वादा करके ले गया. बताया जा रहा है कि आरोपी भास्कर रेड्डी शराब के नशे में था. उसने लड़के से एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहा. उसने उस वीडियो का इस्तेमाल लड़के के पिता को धमकाने के लिए किया.

आरोपी भास्कर ने प्रज्वल के पिता से 1 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी. पैसे न देने पर बेटे को जान से मारने की धमकी दी. प्रज्वल के पिता मनोहर ने तुरंत आरोपी भास्कर रेड्डी के पिता को इसकी जानकारी दी. दोनों ने मिलकर भास्कर को बुलाया औऱ उसे डांटा. उन्होंने प्रज्वल के साथ तुरंत लौटने को कहा. उन्होंने पुलिस को भी इसकी सूचना दी. पुलिस ने तुरंत सर्च अभियान शुरू किया.