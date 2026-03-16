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मां ने मोबाइल फोन देने से किया इनकार तो 13 वर्षीय छात्र ने की खुदकुशी, सदमे में परिवार

मोबाइल की ऐसी लत, मां ने नहीं दिया मोबाइल फोन तो 13 साल के बच्चे ने कर ली आत्महत्या.

13 year old Student committed suicide in Bilaspur
मोबाइल फोन न मिलने से नाराज छात्र ने की खुदकुशी (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 8:07 PM IST

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Updated : March 16, 2026 at 9:39 PM IST

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बिलासपुर: इन दिनों मोबाइल फोन की लत बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक बनती जा रही है. हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जो भी इस घटना के बारे में सुन रहा है, उसके होश उड़ जा रहे हैं. बच्चों में मोबाइल न मिलने पर होने वाली बेचैनी या गुस्सा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. लेकिन, मोबाइल फोन नहीं मिलने के चलते महज 13 साल का बच्चा इतना खौफनाक कदम उठा सकता है कि अपनी जान ही दे दे. परिजन भी इस खौफनाक कदम को समझ से परे बता रहे हैं.

मोबाइल न मिलने पर 13 वर्षीय बच्चे ने उठाया खौफनाक कदम

हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर से एक बेहद दुखद और चिंताजनक घटना सामने आई है, जहां मोबाइल फोन न मिलने से नाराज एक 13 वर्षीय छात्र ने खुदकुशी कर ली. इस घटना के बाद परिवार में शोक की लहर है. पूरे क्षेत्र में भी इस घटना को लेकर गहरा दुःख व्यक्त किया जा रहा है.

जानकारी के अनुसार, आरएच अस्पताल बिलासपुर से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्चे को अचेत अवस्था में जिला अस्पताल बिलासपुर लाया गया है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. जांच के दौरान चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मल्लपुर सिद्धारी गांव के रहने वाले 13 वर्षीय सचिन, पुत्र सतवीर सिंह के रूप में हुई है.

बच्चे के खौफनाक कदम से सदमे में परिजन

परिजनों का कहना है कि, वह रविवार (15 मार्च) सुबह अपनी माता से मोबाइल फोन लेने की जिद कर रहा था. लेकिन, इन दिनों उसकी वार्षिक परीक्षा चलने के कारण उसकी माता ने मोबाइल देने से इनकार कर दिया. मोबाइल फोन न मिलने से वह काफी नाराज हो गया. इतनी छोटी सी बात से आहत होकर उसने घर के कमरे में जाकर खुदकुशी कर ली. जब परिजनों को इस बात का पता चला तो वे तुरंत उसे उतारकर जिला अस्पताल बिलासपुर ले गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों का कहना है कि, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इतनी छोटी सी बात को लेकर बच्चा इतना बड़ा कदम उठा लेगा.

जांच में जुटी पुलिस

बिलासपुर एसपी संदीप धवल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि, "पुलिस ने मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस द्वारा मामले में धारा 194 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. परिजनों के भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं."

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Last Updated : March 16, 2026 at 9:39 PM IST

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