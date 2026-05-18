तमिलनाडु : 13 साल के लड़के की पीट-पीटकर हत्या, दो दोस्त हिरासत में लिए गए
कोयंबटूर में दोस्तों के द्वारा अपने साथी की ही पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.
Published : May 18, 2026 at 5:24 PM IST
कोयंबटूर (तमिलनाडु) : तमिलनाडु के कोयंबटूर के 13 साल के लड़के की पीट-पीटकर हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है. इस सिलसिले में पुलिस ने दो नाबालिग को हिरासत में लिया है. वहीं घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है.
बताया जाता है कि कोयंबटूर जिले की स्थानीय नगरपालिका के कर्मचारी का बड़ा बेटा था. वह 15 मई की शाम को लापता हो गया था, जिससे उसका परिवार परेशान हो गया था. कई जगहों पर ढूंढने के बाद भी जब कोई सफलता नहीं मिला तो उसके माता-पिता ने सिंगनल्लूर पुलिस स्टेश में शिकायत दर्ज कराई.
शिकायत के आधार पर सिंगनल्लूर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और गहन जांच शुरू कर दी. जांच के दौरान पुलिस ने लड़के के दोस्तों से पूछताछ की, जिसमें उसके लापता होने के पीछे का चौंकाने वाला सच सामने आया. जांच के बाद पुलिस ने इरुगुर रेलवे स्टेशन के एक छोटे प्लेटफॉर्म के पास एक छिपी हुई जगह से लड़के का शव बरामद किया. बाद में शव को पोस्ट-मॉर्टम के लिए कोयंबटूर सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेज दिया गया.
शुरुआती पुलिस जांच के अनुसार, लापता हुआ लड़का 15 मई को अपने दोस्तों के साथ इरुगुर पोंगालियाम्मन मंदिर के पास एक नहर के पास मछली पकड़ने गया था.
कहा जाता है कि घूमने के दौरान लड़कों के बीच बहस हो गई. झगड़ा बढ़ने पर, 13 और 15 साल के दो लड़कों ने पत्थरों और शराब की बोतल से उस पर बेरहमी से हमला कर दिया.
पुलिस ने बताया कि इससे उसको गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद सिंगनल्लूर पुलिस ने हत्या में शामिल दो नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया और उन्हें बाल सुधार गृह में भेज दिया. इस घटना से कोयंबटूर में सनसनी फैल गई है, जिसमें स्कूल जाने वाले लड़कों ने कथित तौर पर अपने ही दोस्त की हत्या कर दी.
शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इतनी कम उम्र में हिंसक अपराधों में नाबालिगों की बढ़ती संलिप्तता पर गहरी चिंता जताई है.
सामाजिक कार्यकर्ता ने माता-पिता से भी अपने बच्चों की रोजाना की गतिविधि पर करीब से नजर रखने और उन्हें जिम्मेदार व्यवहार करने के लिए गाइड करने की अपील की है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसी दुखद घटनाओं को रोकने के लिए माता-पिता का शामिल होना जरूरी है.
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