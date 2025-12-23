ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल: पिता-पुत्र की हत्या मामले में 13 लोगों को उम्रकैद की सजा, घटना के 8 महीने भीतर हुआ फैसला

जंगीपुर (मुर्शिदाबाद): जंगीपुर सब-डिविजनल कोर्ट के जज ने मुर्शिदाबाद के समशेरगंज में हरगोबिंद दास और उनके बेटे चंदन दास की हत्या के लिए 13 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जज ने उम्रकैद के साथ-साथ आरोपियों को पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया. हालांकि, पीड़ित परिवार फैसले से खुश नहीं है. उन्होंने आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी.

इसी साल 12 अप्रैल को समशेरगंज में हरगोबिंद दास और उनके बेटे चंदन दास की हत्या कर दी गई थी. इससे पहले सोमवार को कोर्ट ने इस मामले में 13 लोगों को दोषी ठहराया था, जबकि मंगलवार को सजा सुनाई गई. फैसले के दिन जंगीपुर सब-डिविजनल कोर्ट के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.

वक्फ मुद्दे पर अशांति

बता दें कि इस साल अप्रैल में वक्फ मुद्दे पर अशांति के कारण समशेरगंज में अशांति फैल गई थी. यह हंगामा रघुनाथगंज थाने से फैला. बाद में इसका असर समशेरगंज तक पहुंच गया. पूरे इलाके में छिटपुट हिंसा भड़क गई. इसी माहौल के बीच जाफराबाद गांव में हरगोबिंद दास और उनके बेटे चंदन दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई. अपराधियों ने उनके घर में घुसकर पिता-पुत्र की हत्या कर दी. घर में लूटपाट भी की गई. घटना में पिता-पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई.

राज्य की राजनीति में हलचल

इस घटना से राज्य की राजनीति में हलचल मच गई. घटना के तुरंत बाद समशेरगंज पुलिस ने जांच शुरू कर दी. मामले की अहमियत और संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई। SIT ने घटना में शामिल लोगों को एक-एक करके गिरफ्तार किया और कोर्ट में चार्जशीट पेश की.

गिरफ्तार किए गए लोगों में दिलदार नदाब, असमुल नदाब उर्फ ​​कालू, एनजामुल हक उर्फ ​​बबलू, जियाउल हक, फेकरुल शेख उर्फ ​​महक, अजफारुल शेख उर्फ ​​बिलाई, मोनिरुल शेख उर्फ ​​मोनी, इकबाल शेख, नूरुल इस्लाम, सबा करीम, हजरत शेख, अकबर अली और यूसुफ शेख शामिल हैं.