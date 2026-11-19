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भ्रष्टाचार पर तगड़ा एक्शन: बीजापुर में सड़क नहीं बनाने और पैसा निकालने के आरोप में 13 अधिकारी निलंबित, ठेकेदारों पर FIR के निर्देश

भ्रष्टाचार पर तगड़ा एक्शन ( ETV Bharat )

रायपुर: छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सड़क निर्माण में हुई अनियमितता को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 13 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. निलंबित किए गए अधिकारियों में 3 कार्यपालन अभियंता, 6 सहायक अभियंता, 4 उप अभियंता शामिल हैं. जबकि पांच अन्य सेवानिवृत अधिकारियों को भी जांच के घेरे में लेकर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश जारी किए गए हैं.

इसके अलावा सड़क बनाने के लिए जिसे जिम्मेदारी दी गई थी उन संबंधित ठेकेदारों पर कार्रवाई कर पैसे की वसूली के निर्देश दिए गए हैं. जिस मामले में कार्रवाई हुई है उसमें 24 सड़कों की जांच की गई जिसमें 19 करोड़ से अधिक अवैध निकासी के मामले सामने आए हैं.