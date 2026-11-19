भ्रष्टाचार पर तगड़ा एक्शन: बीजापुर में सड़क नहीं बनाने और पैसा निकालने के आरोप में 13 अधिकारी निलंबित, ठेकेदारों पर FIR के निर्देश
24 सड़कों की जांच हुई जिसमें 19 करोड़ से अधिक की अवैध निकासी के मामले सामने आए. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 7:17 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सड़क निर्माण में हुई अनियमितता को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 13 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. निलंबित किए गए अधिकारियों में 3 कार्यपालन अभियंता, 6 सहायक अभियंता, 4 उप अभियंता शामिल हैं. जबकि पांच अन्य सेवानिवृत अधिकारियों को भी जांच के घेरे में लेकर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश जारी किए गए हैं.
इसके अलावा सड़क बनाने के लिए जिसे जिम्मेदारी दी गई थी उन संबंधित ठेकेदारों पर कार्रवाई कर पैसे की वसूली के निर्देश दिए गए हैं. जिस मामले में कार्रवाई हुई है उसमें 24 सड़कों की जांच की गई जिसमें 19 करोड़ से अधिक अवैध निकासी के मामले सामने आए हैं.
13 अधिकारी निलंबित
इस संबंध में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, ''पूर्व की सरकार में इस तरह के भ्रष्टाचार ज्यादा हुए. कांग्रेस की सरकार में डाटा एंट्री की जाती थी जिसमें ये बताया जाता था कि काम पूरा कर लिया गया है, जबकि काम अधूरा होता था. इस तरह से फर्जी एंट्री कर पैसे भी निकाल लिए जाते थे. और तो और जितनी सड़क बनी थी उससे ज्यादा का निर्माण दिखाकर भुगतान भी कर दिया जाता था.''
60 पर्सेंट केंद्र और 40 फीसदी सरकार करती है खर्च
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, ''60 और 40 के अनुपात में पैसे किए जाते हैं. जिसमें 60 फ़ीसदी केंद्र सरकार देती है और 40 फ़ीसदी का भुगतान राज्य सरकार को करना होता है. नक्सल समाप्ति के बाद जब इसका पुनरीक्षण किया गया तो एक ठेकेदार ने क्लेम किया कि उसने ज्यादा काम किया है. जबकि उसे भुगतान कम हुआ है. जांच में यह पाया गया उसने काम कम किया और उसे ज्यादा पैसे मिले.''
24 सड़कों के काम में घोटाला
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जब पूरे मामले की जांच कराई गई तो ऐसी 24 सड़कें निकली जिन पर काम कम किया गया लेकिन उसका पैसा ज्यादा निकाला गया. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इन सभी सड़कों के लिए अधीक्षण अभियंताओं के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और इस टीम ने जांच की. जांच करने के बाद रिपोर्ट दी गई जिसमें उन लोगों ने कहा है कि जितना टाइम काम था उसे 19 करोड़ से अधिक का भुगतान कर दिया गया है.
''जरूरत पड़ी तो FIR भी दर्ज कराएंगे''
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उस कालखंड के दौरान जो लोग भी इससे जुड़े रहे हैं, उनमें से कुल 13 लोगों को निलंबित किया गया है. कुछ ऐसे लोग हैं जो सेवानिवृत हो गए हैं. उनके खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. विजय शर्मा ने कहा कि किस मामले में वसूली की कार्रवाई भी की जाएगी और अगर आवश्यकता पड़ी तो इन सभी लोगों पर FIR भी किया जाएगा.
''बस्तर में कांग्रेस ने किया भरपूर भ्रष्टाचार''
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, यह एक बड़ा उदाहरण है कि पिछली सरकार में किस तरीके से भयंकर तरीके से भ्रष्टाचार किया गया. बीजापुर के जिन इलाकों में पहुंचना मुश्किल था उन जगहों पर सड़क बनाने के लिए जो प्रक्रिया पूरी की गई, उसमें यह माना गया था कि काम को को कोई चेक करने नहीं जाएगा. ऐसे में कुछ भी कर लो इसे देखने वाला कोई नहीं है. विजय शर्मा ने कहा कि जो सभी सड़कें बनाई जानी थी उसकी कुल लागत 95 करोड़ की थी. लेकिन इसके अतिरिक्त जो भुगतान किया गया वह गलत प्रक्रिया के तहत किया गया.
जो पैसा निकाला गया है उसमें राजनीतिक संरक्षण का विषय है कि नहीं इस बात की जांच आगे की प्रक्रिया में सामने आएगी. लेकिन जो पदाधिकारी इसमें सलिप्त रहे हैं, जिनकी जिम्मेवारी थी कि जितनी सड़क बनी उतना ही भुगतान हो, उसकी अनदेखी की गई और जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उन लोगों को निलंबित किया गया है: विजय शर्मा, डिप्टी सीएम
इनके रोल मॉडल थे हिड़मा: विजय शर्मा
विजय शर्मा ने कहा, ''जिनके रोल मॉडल हिड़मा होंगे उनसे आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं. जहां विकास किया जाना था वहां पर भ्रष्टाचार किया गया. जनता के मुद्दे इनके सामने गौण रहे. नक्सल प्रभावित इलाकों में इन लोगों ने लूट मचा रखी थी.''
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