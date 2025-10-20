ETV Bharat / bharat

नगरोटा सीट पर 13 और बडगाम से 20 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में उपचुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि पर नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के लिए 13 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए, जबकि बडगाम विधानसभा क्षेत्र के लिए 20 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए.

विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने इन दोनों सीटों के रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालय में तांता लगा दिया और यह सुनिश्चित किया कि उनके सभी दस्तावेज अपडेट हैं और संबंधित अधिकारियों के पास जमा कर दिए गए हैं.

22 अक्टूबर को इन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 24 अक्टूबर नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है. नगरोटा और बडगाम दोनों निर्वाचन क्षेत्रों ने इन उपचुनावों के दौरान बहुत महत्व हासिल कर लिया है, क्योंकि कई कारकों के कारण किसी भी उम्मीदवार को दूसरों पर स्पष्ट बढ़त नहीं मिल पा रही है.

इन उपचुनावों के दौरान नगरोटा और बडगाम, दोनों ही निर्वाचन क्षेत्रों का बहुत महत्व है क्योंकि कई कारणों से किसी भी उम्मीदवार को दूसरों पर स्पष्ट बढ़त नहीं मिल पा रही है. नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने दिवंगत नेता देवेंद्र सिंह राणा की बेटी दिव्यानी राणा पर भरोसा जताया है, जिन्होंने 2024 में यह सीट रिकॉर्ड अंतर से जीती थी, लेकिन पिछले साल 31 अक्टूबर को उनके निधन के बाद यह सीट खाली हो गई.

दिव्यानी की उम्मीदवारी पार्टी के कुछ नेताओं को रास नहीं आ रही है, जिनमें सांसद जुगल किशोर शर्मा के भाई नंद किशोर शर्मा भी शामिल हैं, जिन्हें जनादेश मिलने की उम्मीद थी. इसके अलावा, नगरोटा निर्वाचन क्षेत्र के जिंद्राह क्षेत्र से आने वाले एक अन्य भाजपा नेता और जम्मू-कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा भी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. जम्मू-कश्मीर भाजपा प्रमुख सत शर्मा अन्य नेताओं के साथ नंद किशोर शर्मा और उनके समर्थकों को मनाने के लिए उनके घर पहुंचे थे, लेकिन पार्टी के इस फैसले के खिलाफ अभी भी भारी नाराजगी है.