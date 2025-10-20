ETV Bharat / bharat

नगरोटा सीट पर 13 और बडगाम से 20 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया

नगरोटा और बडगाम सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख पर उम्मीदवारों की कतार लग गई

ECi
नगरोटा सीट पर 13 और बडगाम सीट पर 20 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 20, 2025 at 7:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में उपचुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि पर नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के लिए 13 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए, जबकि बडगाम विधानसभा क्षेत्र के लिए 20 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए.

विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने इन दोनों सीटों के रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालय में तांता लगा दिया और यह सुनिश्चित किया कि उनके सभी दस्तावेज अपडेट हैं और संबंधित अधिकारियों के पास जमा कर दिए गए हैं.

22 अक्टूबर को इन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 24 अक्टूबर नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है. नगरोटा और बडगाम दोनों निर्वाचन क्षेत्रों ने इन उपचुनावों के दौरान बहुत महत्व हासिल कर लिया है, क्योंकि कई कारकों के कारण किसी भी उम्मीदवार को दूसरों पर स्पष्ट बढ़त नहीं मिल पा रही है.

इन उपचुनावों के दौरान नगरोटा और बडगाम, दोनों ही निर्वाचन क्षेत्रों का बहुत महत्व है क्योंकि कई कारणों से किसी भी उम्मीदवार को दूसरों पर स्पष्ट बढ़त नहीं मिल पा रही है. नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने दिवंगत नेता देवेंद्र सिंह राणा की बेटी दिव्यानी राणा पर भरोसा जताया है, जिन्होंने 2024 में यह सीट रिकॉर्ड अंतर से जीती थी, लेकिन पिछले साल 31 अक्टूबर को उनके निधन के बाद यह सीट खाली हो गई.

दिव्यानी की उम्मीदवारी पार्टी के कुछ नेताओं को रास नहीं आ रही है, जिनमें सांसद जुगल किशोर शर्मा के भाई नंद किशोर शर्मा भी शामिल हैं, जिन्हें जनादेश मिलने की उम्मीद थी. इसके अलावा, नगरोटा निर्वाचन क्षेत्र के जिंद्राह क्षेत्र से आने वाले एक अन्य भाजपा नेता और जम्मू-कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा भी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. जम्मू-कश्मीर भाजपा प्रमुख सत शर्मा अन्य नेताओं के साथ नंद किशोर शर्मा और उनके समर्थकों को मनाने के लिए उनके घर पहुंचे थे, लेकिन पार्टी के इस फैसले के खिलाफ अभी भी भारी नाराजगी है.

वहीं, सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने दंसल से मौजूदा जिला विकास पार्षद शमीम बेगम को आखिरी समय में जनादेश दिया है और उन्होंने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया. नगरोटा निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम वोटों की अच्छी-खासी संख्या है, जो देवेंद्र सिंह राणा के नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहते हुए और भाजपा में शामिल होने के बाद भी उनके खाते में जाते रहे हैं, लेकिन अब दिव्यानी के लिए मुसलमानों का समर्थन फिर से हासिल करना एक चुनौती होगी और अगर शमीम बेगम बहुसंख्यक मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में कामयाब हो जाती हैं, तो दिव्यानी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

एक और पहलू हर्ष देव सिंह का है, जो इस सीट के खाली होने के बाद से ही अपने लिए प्रचार कर रहे हैं. उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से समर्थन की उम्मीद थी, लेकिन 2024 के चुनावों के दौरान उधमपुर और रामनगर सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने का उनका तरीका उनके खिलाफ गया और उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया.

दूसरी ओर, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की. यह फैसला आज सुबह तब लिया गया जब कुछ संभावित उम्मीदवारों ने नगरोटा सीट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया. बडगाम सीट पर सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस को कड़ी टक्कर मिल रही है, क्योंकि इसके सांसद आगा सैयद रुगुल्ला मेहदी, जिन्हें इस क्षेत्र में अच्छा समर्थन प्राप्त है, आरक्षण नीति पर पार्टी हाईकमान के साथ अपने मुद्दों के कारण अभी भी असंतुष्ट हैं.

यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने दोहरी चुनौती, उपचुनाव बेहद अहम

TAGGED:

NAGROTA
NAGROTA SEAT
BUDGAM SEAT
NOMINATION
JAMMU KASHMIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी राजद, 59 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार

दुनियाभर में अपनी छाप छोड़ रही है नैनीताल की मोमबत्ती, देश-विदेश को रोशन कर रही रोशन

मदीना जा रहे विमान की मेडिकल इमरजेंसी लैंडिग, तिरुवनंतपुरम डायवर्ट की गई फ्लाइट

भारत को वर्ल्ड कप में मिली लगातार तीसरी हार, इंग्लैंड ने जीत के साथ सेमीफाइनल में बनाई जगह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.