तमिलनाडु में 12वीं की छात्रा से दरिंदगी! जंगल में शौच के लिए गई थी लड़की

तमिलनाडु में 12वीं की छात्रा से दरिंदगी! जंगल में शौच के लिए गई थी लड़की
तमिलनाडु में 12वीं की छात्रा से दरिंदगी का मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. मामले की जांच जारी है.
Published : March 12, 2026 at 5:01 PM IST
थूथुकुडी: तमिलनाडु में एक 12वीं की छात्रा से कथित दरिंदगी का मामला सामने आया है. मामला विलाथिकुलम के पास वेदनाथम गांव की है. यहां छात्रा के साथ कथित रेप और मर्डर ने पूरे तमिलनाडु को हिलाकर रख दिया है.
थूथुकुडी जिले में विलाथिकुलम के पास वेदनाथम इलाके में एक सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल है. उस स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं की छात्रा बुधवार शाम करीब 5.30 बजे शौच के लिए घर से जंगल वाले इलाके में गई थी. लेकिन जब वह काफी देर बाद भी घर नहीं लौटी, तो उसके पिता परेशान होकर कुलथुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने गए.
शिकायत एक लड़की से जुड़ी थी, इसलिए पुलिस ने कथित तौर पर उन्हें विलाथिकुलम ऑल विमेन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी. इसके बाद, पीड़िता के परिवार वालों ने कल (11 मार्च) सुबह विलाथिकुलम ऑल विमेन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.
इस बीच, रिश्तेदारों को कल दोपहर वेदानाथम के पास जंगल में छात्रा का शव मिला. उसके चेहरे और शरीर पर चोट के निशान थे. इसको लेकर इलाके में काफी हंगामा हुआ क्योंकि शक था कि उसके साथ रेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई.
पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर लड़की की डेड बॉडी को बरामद किया. पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को सरकारी अस्पताल भेजा है. वहीं, घटना में शामिल दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक मधान के आदेश पर पांच स्पेशल टीमें बनाई गई हैं और तेजी से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. उन्होंने गांव में घर-घर जाकर भी जांच की.
इधर पीड़िता की मां का कहना है कि, अगर पुलिस ने कुलथुर पुलिस स्टेशन और बाद में ऑल विमेंस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते समय सही तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया होता तो यह दुखद घटना नहीं होती. उन्होंने आरोप लगाया कि, उनकी बेटी की मौत पुलिस की लापरवाही के कारण हुई है.
पीड़ित छात्रा के रिश्तेदार ने आरोप लगाते हुए कहा कि, पुलिस थाने में इस घटना के संबंध में शिकायत दर्ज कराने गए थे, तो पुलिस ने बहुत बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि, पुलिस को लड़की का शव भी नहीं मिला. लड़की के शव को परिवार वालों ने खोजा है. उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी. उन्होंने कहा कि, इस मामले में कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए."
छात्रा की चाची ने कहा कि, उन्होंने लड़की के गायब होने के बाद जंगल में जाकर उसकी तलाश की थी. तब वहां कुछ नहीं था. पर जब वे दोपहर को दोबारा लड़की की तलाश करने जंगल में गए तो वहां, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई मिली. उन्होंने कहा कि, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
घटना के बारे में पूछे जाने पर पुलिस ने कहा कि, मामले की जांच चल रही है. पूरी जानकारी बाद में बताई जाएगी. वहीं, पीड़िता के परिवार वालों का कहना है कि, जब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक लड़की की डेड बॉडी नहीं लेंगे. वहीं, दूसरी तरफ इस मामले में विलाथिकुलम ऑल विमेन पुलिस स्टेशन की पुलिस इंस्पेक्टर प्रवीणा को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया है.
