तमिलनाडु में 12वीं की छात्रा से दरिंदगी! जंगल में शौच के लिए गई थी लड़की

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

थूथुकुडी: तमिलनाडु में एक 12वीं की छात्रा से कथित दरिंदगी का मामला सामने आया है. मामला विलाथिकुलम के पास वेदनाथम गांव की है. यहां छात्रा के साथ कथित रेप और मर्डर ने पूरे तमिलनाडु को हिलाकर रख दिया है. थूथुकुडी जिले में विलाथिकुलम के पास वेदनाथम इलाके में एक सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल है. उस स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं की छात्रा बुधवार शाम करीब 5.30 बजे शौच के लिए घर से जंगल वाले इलाके में गई थी. लेकिन जब वह काफी देर बाद भी घर नहीं लौटी, तो उसके पिता परेशान होकर कुलथुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने गए. शिकायत एक लड़की से जुड़ी थी, इसलिए पुलिस ने कथित तौर पर उन्हें विलाथिकुलम ऑल विमेन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी. इसके बाद, पीड़िता के परिवार वालों ने कल (11 मार्च) सुबह विलाथिकुलम ऑल विमेन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. इस बीच, रिश्तेदारों को कल दोपहर वेदानाथम के पास जंगल में छात्रा का शव मिला. उसके चेहरे और शरीर पर चोट के निशान थे. इसको लेकर इलाके में काफी हंगामा हुआ क्योंकि शक था कि उसके साथ रेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई. पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर लड़की की डेड बॉडी को बरामद किया. पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को सरकारी अस्पताल भेजा है. वहीं, घटना में शामिल दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक मधान के आदेश पर पांच स्पेशल टीमें बनाई गई हैं और तेजी से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. उन्होंने गांव में घर-घर जाकर भी जांच की.