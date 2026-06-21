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गुरुग्राम में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने किया योग, बोली- 'प्राणायाम से बेहतर कोई इलाज नहीं'

गुरुग्राम में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने किया योग: डीएलएफ साइबर हब में योग करने पहुंची शिल्पा शेट्टी ने कहा "आज का दिन मेरे लिए यादगार रहेगा. लोगों के साथ योग करने से बेहतर इंटरनेशनल योग दिवस मनाने का कोई और तरीका नहीं हो सकता. इतने सारे लोगों को देखकर मैं बहुत उत्साहित थी. जब भी मैं लोगों के साथ बड़े ग्रुप में योग सेशन करती हूं, तो उसे मजेदार बनाने की कोशिश करती हूं."

गुरुग्राम: 12वें इंटरनेशनल योग दिवस के मौके पर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी डीएलएफ साइबर हब में पहुंची और हजारों लोगों को योग करवाया. गुरुग्राम सेक्टर 38 के देवीलाल स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर खेल मंत्री गौरव गौतम शामिल हुए. उन्होंने हजारों लोगों के साथ योग किया. इस दौरान उन्होंने युवाओं से नशे की लत से दूर रहने और योग करने की अपील की.

'योग का आनंद लेना चाहिए': शिल्पा ने कहा कि "योग की सही तकनीक का ध्यान रखते हुए हमने खूब मस्ती और मजा किया. मैं यहां मौजूद तीन साल के बच्चों को भी इससे परिचित कराना चाहती थी. उन्हें योग का आनंद लेना चाहिए. मैं हमारी युवा पीढ़ी तक यह संदेश पहुंचाना चाहती हूं, कृपया इसका पूरा फ़ायदा उठाएं. ये हमारे ऋषियों-मुनियों द्वारा दिया गया विज्ञान है. ये खुद को ठीक करने, मज़बूत बनाने, मसल्स बनाने और मानसिक रूप से चुस्त-दुरुस्त रहने का सबसे संपूर्ण तरीका है. इसलिए कृपया योग अपनाएं."

एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने गुरुग्राम में हजारों लोगों को योग करवाया. (ETV Bharat)

शिल्पा शेट्टी ने अपनी बीमारी का किया जिक्र: एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने कहा "मैं योग से इसलिए जुड़ी क्योंकि मुझे इसकी सलाह दी गई थी. मुझे स्पोंडिलोसिस की समस्या थी, इसलिए मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे ये आसन करने के लिए कहा. इसके बाद मैंने एक योग टीचर रखा और दूसरे आसन भी किए. जब ​​मैं योग में और गहराई से उतरी, तो मुझे अपने अंदर बदलाव महसूस हुआ. इसने चीज़ों को देखने का मेरा नज़रिया और ज़िंदगी के प्रति मेरी सोच बदल दी. यह आपको ज़्यादा जागरूक बनाता है और यह खुद को जानने का एक सफ़र है. एक समय ऐसा था जब मैं अपनी गर्दन पूरी तरह घुमा नहीं पाती थी और पीछे मुड़कर नहीं देख पाती थी. अब मैं हेडस्टैंड (शीर्षासन) कर सकती हूं. सोचिए, यह वही शरीर है. तो योग ने मुझे सिखाया है कि मन शरीर से ज़्यादा ताकतवर होता है."

लोगों से योग करने की अपील: शिल्पा शेट्टी ने कहा "योग की सबसे अच्छी बात यह है कि इसने मुझे खुश रखा है और मुझे 'अभी' में जीना सिखाया है. हम बहुत ज़्यादा तनाव से गुज़रते हैं. खासकर एक्टर्स, जो हमेशा लोगों की नज़र में रहते हैं, और युवा पीढ़ी, जिन पर सोशल मीडिया और साथियों का दबाव होता है. मुझे लगता है कि इस पीढ़ी के लिए प्राणायाम से बेहतर कोई इलाज नहीं है."

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