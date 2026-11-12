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स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव: अगले सत्र से लागू होगा 12वीं का नया सिस्टम, 9वीं से इंटर तक अब 'सीनियर सेकेंडरी'

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ( ANI )

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को राज्य में आने वाले एकेडमिक साल (2027-28) से 12वीं क्लास का एजुकेशन सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया है.

उन्होंने कहा कि इस फैसले का मकसद 10वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ने वालों की संख्या कम करना है, उन्होंने बताया कि देश के 18 दूसरे राज्य पहले से ही 12वीं क्लास के एजुकेशन मॉडल को फॉलो कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने बुधवार को हैदराबाद में MCRHRD इंस्टीट्यूट में एजुकेशन डिपार्टमेंट पर एक रिव्यू मीटिंग की.

अधिकारियों ने उन्हें इंटरमीडिएट बोर्ड को स्कूल एजुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ने के बारे में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, 'हम स्टूडेंट्स के हितों को अपना पहला लक्ष्य बनाकर एजुकेशन सेक्टर में सुधार कर रहे हैं. इसके तहत हम प्राइमरी एजुकेशन (नर्सरी से क्लास 4), सेकेंडरी एजुकेशन (क्लास 5–8), और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन (क्लास 9 से इंटरमीडिएट तक) वाला एक स्ट्रक्चर लागू करेंगे. बहुत से स्टूडेंट 10वीं क्लास के बाद एजुकेशन सिस्टम से ड्रॉप आउट हो जाते हैं. इस ग्रुप में ज़्यादातर लड़कियां, साथ ही दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे शामिल हैं.' केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसे इंस्टीट्यूशन में जो 12वीं क्लास तक की पढ़ाई कराते हैं. ड्रॉपआउट रेट बहुत कम है. इसीलिए हमने स्कूल एजुकेशन को इंटरमीडिएट एजुकेशन के साथ जोड़ने का फैसला किया है. हम यह पक्का करेंगे कि जूनियर कॉलेजों में टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ के हितों पर कोई असर न पड़े. स्टूडेंट्स को 12वीं क्लास तक लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स में पूरी मास्टरी पाने के लिए तैयार किया जाना चाहिए.