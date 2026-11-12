स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव: अगले सत्र से लागू होगा 12वीं का नया सिस्टम, 9वीं से इंटर तक अब 'सीनियर सेकेंडरी'
9वीं से 12वीं तक की शिक्षा प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव, अगले साल से लागू होगा नया पैटर्न.
Published : November 12, 2026 at 10:26 AM IST
हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को राज्य में आने वाले एकेडमिक साल (2027-28) से 12वीं क्लास का एजुकेशन सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया है.
उन्होंने कहा कि इस फैसले का मकसद 10वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ने वालों की संख्या कम करना है, उन्होंने बताया कि देश के 18 दूसरे राज्य पहले से ही 12वीं क्लास के एजुकेशन मॉडल को फॉलो कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने बुधवार को हैदराबाद में MCRHRD इंस्टीट्यूट में एजुकेशन डिपार्टमेंट पर एक रिव्यू मीटिंग की.
अधिकारियों ने उन्हें इंटरमीडिएट बोर्ड को स्कूल एजुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ने के बारे में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, 'हम स्टूडेंट्स के हितों को अपना पहला लक्ष्य बनाकर एजुकेशन सेक्टर में सुधार कर रहे हैं.
इसके तहत हम प्राइमरी एजुकेशन (नर्सरी से क्लास 4), सेकेंडरी एजुकेशन (क्लास 5–8), और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन (क्लास 9 से इंटरमीडिएट तक) वाला एक स्ट्रक्चर लागू करेंगे. बहुत से स्टूडेंट 10वीं क्लास के बाद एजुकेशन सिस्टम से ड्रॉप आउट हो जाते हैं. इस ग्रुप में ज़्यादातर लड़कियां, साथ ही दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे शामिल हैं.' केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसे इंस्टीट्यूशन में जो 12वीं क्लास तक की पढ़ाई कराते हैं. ड्रॉपआउट रेट बहुत कम है.
इसीलिए हमने स्कूल एजुकेशन को इंटरमीडिएट एजुकेशन के साथ जोड़ने का फैसला किया है. हम यह पक्का करेंगे कि जूनियर कॉलेजों में टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ के हितों पर कोई असर न पड़े. स्टूडेंट्स को 12वीं क्लास तक लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स में पूरी मास्टरी पाने के लिए तैयार किया जाना चाहिए.
इसके बाद उन्हें अपनी पसंद के सब्जेक्ट चुनने और उन फील्ड्स में एक्सपर्ट बनने का मौका मिलना चाहिए. कूल कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज न करें. किसी भी हालत में राज्य में वेलफेयर हॉस्टल और रेजिडेंशियल स्कूल किराए की बिल्डिंग में नहीं चलने चाहिए.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया,'सभी जरूरी सुविधाओं से लैस फैसिलिटी बनाने के लिए तुरंत एक एक्शन प्लान शुरू किया जाना चाहिए. हम जरूरी फंड जारी करेंगे. 'यंग इंडिया' इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूलों के कंस्ट्रक्शन में तेजी लानी चाहिए. लैंडस्केपिंग के साथ-साथ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और किचन सप्लाई की खरीद के लिए टॉप-टियर एजेंसियों को चुना जाना चाहिए.
किसी भी स्टेज पर क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए. इसके अलावा, सभी स्कूलों, हॉस्टल और रेजिडेंशियल स्कूलों में टॉयलेट बनाए जाने चाहिए, और पानी की सप्लाई का पूरा इंतजाम होना चाहिए.' CURE (कंस्ट्रक्शन एंड अपग्रेडेशन ऑफ़ रूरल एजुकेशन) पहल के तहत स्कूल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस पर संतुष्टि जताते हुए, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे उन दूसरी जगहों पर तुरंत, फोकस्ड ध्यान दें जहां अभी भी कंस्ट्रक्शन की जरूरत हो सकती है.
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों के अपग्रेडेशन के लिए जरूरी फंड जारी करने में तेज़ी लाई जाएयह कहा गया कि यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती का प्रोसेस तेजी से पूरा किया जाना चाहिए. एक अध्यादेष जारी करने और बैकलॉग पोस्ट भरने की मंजूरी दी गई.
एसोसिएट प्रोफेसरों और प्रोफेसरों की भर्ती के बारे में मुख्यमंत्री ने सलाह दी कि वाइस-चांसलर और अधिकारियों को इन अपॉइंटमेंट्स पर आगे बढ़ने से पहले आपस में सलाह करनी चाहिए और आम सहमति बनानी चाहिए. मीटिंग में सरकारी सलाहकार केशव राव और सुदर्शन रेड्डी, सांसद वेम नरेंद्र रेड्डी और कई गणमान्य माजूद रहे.